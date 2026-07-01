ОСКОРБЛЕНИЕ

ОСКОРБЛЕНИЕ - в пра­ве уни­же­ние чес­ти и дос­то­ин­ст­ва дру­го­го ли­ца, вы­ра­жен­ное в не­при­лич­ной фор­ме.

По­ня­тие Оскорбление как раз­но­вид­ность бо­лее об­ще­го по­ня­тия «оби­ды» (injuria) раз­ра­бо­та­но ещё римскими юри­ста­ми, ко­то­рым был из­вес­тен иск из ос­корб­ле­ния (actio injuriarum), за­щи­щав­ший не­ма­те­ри­аль­ные бла­га. В пе­ри­од дик­та­ту­ры Сул­лы (lex Cornelia de injuriis, 81 год до н. э.) бы­ла вве­де­на уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность за injuria, а по­тер­пев­ше­му пре­до­став­ле­на воз­мож­ность вы­бо­ра ме­ж­ду мо­раль­ным воз­ме­ще­ни­ем (иск об оцен­ке лич­ной оби­ды - actio injuriarum aesti­matoriа) и уго­лов­ным пре­сле­до­ва­ни­ем. В современном пра­ве Оскорбление яв­ля­ет­ся в боль­шин­ст­ве пра­во­по­ряд­ков гра­ж­дан­ско-пра­во­вым де­лик­том, лишь не­ко­то­рые осо­бые фор­мы Оскорбления (например, Оскорбление государственного слу­жа­ще­го или Оскорбление в пе­ча­ти) мо­гут по­влечь уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность.

В Российской Фе­де­ра­ции Оскорбление - административное пра­во­на­ру­ше­ние (с 2011), в том числе Оскорбление, со­дер­жа­щее­ся в пуб­лич­ном вы­сту­п­ле­нии, пуб­лич­но де­мон­ст­ри­рую­щем­ся про­из­ве­де­нии или сред­ст­вах мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Оскорбление мо­жет быть на­не­се­но сло­вес­но, пись­мен­но, дей­ст­ви­ем, пуб­лич­но, как в при­сут­ст­вии, так и в от­сут­ст­вие по­стра­дав­ше­го. При Оскорблении не со­об­ща­ет­ся о по­зо­ря­щих све­де­ни­ях (смотри Кле­ве­та), а да­ёт­ся от­ри­ца­тель­ная оцен­ка лич­но­сти в гру­бой фор­ме. Отдельные ви­ды Оскорбления (су­дьи, пред­ста­ви­те­ля вла­сти и других) яв­ля­ют­ся пре­сту­п­ле­ни­ем и вле­кут уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность.

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