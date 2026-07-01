ОСКОРБЛЕНИЕ
ОСКОРБЛЕНИЕ - в праве унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.
Понятие Оскорбление как разновидность более общего понятия «обиды» (injuria) разработано ещё римскими юристами, которым был известен иск из оскорбления (actio injuriarum), защищавший нематериальные блага. В период диктатуры Суллы (lex Cornelia de injuriis, 81 год до н. э.) была введена уголовная ответственность за injuria, а потерпевшему предоставлена возможность выбора между моральным возмещением (иск об оценке личной обиды - actio injuriarum aestimatoriа) и уголовным преследованием. В современном праве Оскорбление является в большинстве правопорядков гражданско-правовым деликтом, лишь некоторые особые формы Оскорбления (например, Оскорбление государственного служащего или Оскорбление в печати) могут повлечь уголовную ответственность.
В Российской Федерации Оскорбление - административное правонарушение (с 2011), в том числе Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием, публично, как в присутствии, так и в отсутствие пострадавшего. При Оскорблении не сообщается о позорящих сведениях (смотри Клевета), а даётся отрицательная оценка личности в грубой форме. Отдельные виды Оскорбления (судьи, представителя власти и других) являются преступлением и влекут уголовную ответственность.