ОСКАР I ЖОЗЕФ ФРАНСУА
ОСКАР I ЖОЗЕФ ФРАНСУА (швед. Oscar, Oskar); (Оскар Иосиф Франц) - король Швеции и Норвегии (1844-1859 годы).
Из династии Бернадотов, сын Карла XIV Юхана. Приехал в Швецию вместе с отцом в 1810 году. С 1818 года наследный принц Швеции и Норвегии, в том же году поступил в Уппсальский университет. Получил прекрасное образование, среди его учителей - химик Й.Я. Берцелиус и историк Э.Г. Гейер. В 1819 году получил звание генерала, в 1826 году - адмирала, занимал важные военные посты (главнокомандующий войсками в Сконе, командующий шведской и норвежской артиллерией и другим). В 1823 году женился на Жозефине Лейхтенбергской, дочери Э. де Богарне, от которой имел 5 детей. В 1824, 1833 годах вице-король Норвегии. Путешествовал по Европе, в 1830 году посетил Россию. Придерживался либеральных взглядов, на почве чего конфликтовал с отцом, подозревавшим его в интригах. В 1840 году анонимно выпустил книгу «О наказаниях и исправительных учреждениях» («Om straff och straff-anstalter»), где осудил тяжёлые условия в тюрьмах, выступил против унизительных телесных наказаний, предложил ввести систему камер и активного попечения об узниках. Книга была переведена на немецкий, французский, английский языки и получила известность в Европе.
После смерти отца занял престол короля Швеции и Норвегии (коронован 28.9.1844 года в Стокгольме; коронация в Норвегии не состоялась). В период своего правления провёл законы о попечении о бедных (1847, 1853), о гуманизации системы уголовных наказаний, ввёл новые граждской и процессуальный кодексы, закрепил равноправие мужчин и женщин в наследовании имущества (1845), отменил принудительное членство ремесленников в цехах и монопольные права городов на торговлю и ремесло (1846). Учёл ряд требований норвежцев: в 1844 году разрешил использование норвежского флага на торговых судах, в 1847 году создал королевский норвежский орден Святого Олафа. Во внешней политике сначала следовал курсу отца на поддержание хороших отношений с Российской империей. С 1848 года проявлял симпатии к идеям скандинавизма, которые стремился использовать для увеличения шведского влияния на Скандинавском полуостроове. В период датско-прусской войны 1848-1850 годов (смотри Датско-германские войны 1848-1850, 1864 годов) оказывал помощь Дании. В годы Крымской войны 1853-1856 годов под давлением Великобритании и Франции, а также шведского общественного мнения, настроенного антироссийски, заключил Ноябрьский договор 1855 года. После 1856 года пытался наладить сотрудничество Скандинавских стран в сфере обороны, но уже в 1857 году из-за болезни отошёл от дел, передав правление своему сыну кронпринцу Карлу (впоследствии король Карл XV).
Член Швед. королевской АН (1816), иностранный член Петербургской АН (1844/1845 годы).