ОСИПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Гвардии майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1942, 1944).

Биография

Родился 17 (по новому стилю – 30) декабря 1917 года в Петрограде. В 1937 году призван в РККА . В 1940 году окончил Чкаловское ВАУЛ.

Великая Отечественная война

С начала войны – в действующей армии. Сражался в составе 81-го (впоследствии – 5-го гвардейского) авиаполка 50-й авиадивизии дальнего действия, пройдя путь от обычного пилота до командира эскадрильи. Проявил себя как мужественный и хладнокровный лётчик. Отлично освоил технику пилотирования и материальную часть самолётов Ли-2Э, Б-25 и Ил-4, что позволяло ему выполнять поставленные задачи даже в самых сложных погодных условиях, а также в любое время дня и ночи. Участвовал в сражениях на Украине летом-осенью 1941 года. 24 сентября 1941 года вместе со своим экипажем совершил налёт на вражескую переправу через Днепр в районе города Берислава и, преодолев сильный огонь зенитной артиллерии, разрушил её прямым попаданием бомб. Уже в августе 1941 года был представлен к первому ордену, но это представление так и не было реализовано.

Экипаж Осипова многократно совершал боевые вылеты на бомбардировки скоплений боевой техники и живой силы врага, различных важных объектов – фабрик, заводов, железнодорожных узлов и мостов, эшелонов и т. д. Неоднократно при выполнении поставленных задач их самолёт подвергался обстрелам вражеской авиации и противовоздушной обороны, но лётчику и его товарищам всегда удавалось выходить победителями. 12 октября 1941 года они, невзирая на плотный зенитный обстрел, разрушили немецкую переправу через Миусский лиман. 28 октября 1941 года, преодолев противодействие истребителей, они взорвали офицерский клуб в оккупированном Таганроге.

Не раз Осипов со своим экипажем совершал вылеты на специальные задания в глубокий тыл врага. Так, 22 февраля 1942 года лётчики разбомбили немецкий аэродром в Кировограде, вызвав мощные взрывы и крупные пожары. Ночью 1 марта 1942 года они сбросили 40 тысяч листовок над оккупированным гитлеровцами Николаевым, 30 тысяч – над Херсоном. В апреле 1942 года экипаж Осипова совершил 8 вылетов на бомбардировку бывшего завода имени Ильича в городе Мариуполе, успешно выполнив поставленные задачи, несмотря на плохие погодные условия и сильное противодействие зенитной артиллерии. По состоянию на 20 мая 1942 года, Осипов совершил 115 вылетов, сбросив 148,5 тонн бомб, 362 тысячи листовок на разных языках, расстреляв 35 тысяч патронов. За это он был представлен к ордену Ленина, но командующий Авиацией дальнего действия СССР генерал-лейтенант авиации А. Е. Голованов счёл Осипова достойным звания Героя Советского Союза, которое лётчику и было присвоено через месяц.

И в последующих боях Осипов неоднократно проявлял себя как выдающийся лётчик-бомбардировщик. Бомбил стратегические объекты противника в Белгороде, Минеральных Водах, Кропоткине, Кировограде, Николаеве, Краснограде, Волновахе, в Крыму, Финляндии, Румынии, Германии. 7 апреля 1945 года в небе над Кёнигсбергом в самолёт Осипова попала стокилограммовая бомба, пробившая плоскость между фюзеляжем и мотором, и экипаж, проявив большое мастерство, довёл машину до своего аэродрома.

К 30 ноября 1943 года Осипов совершил 629 боевых вылетов, нанеся врагу огромные потери в живой силе и технике. За это он во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Окончил ВОЛТШ, после чего служил на командных должностях в частях ВВС. С 1954 года – в запасе. Жил в Ленинграде. Умер 16 июля 1991 года.