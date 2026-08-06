ОСИПОВ (ОСИПОВ-КРЫЖАНОВСКИЙ) ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ

О́СИПОВ (О́СИПОВ-КРЫЖАНО́ВСКИЙ) ПА́ВЕЛ ГЕО́РГИЕВИЧ (07.02.1887–18.04.1942).

Образование

Окончил 6-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1905), Пажеский корпус (1907), Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду (1913).

Карьера

Подпоручик гвардии (со ст. с 14.06.1907). Поручик (со ст. с 14.06.1911). Штабс-капитан (с 02.02.1915). Капитан (с 10.09.1915 со ст. с 14.06.1915). Подполковник (с 06.12.1916). Полковник (за выслугу лет, 19.12.1918). На службе с 01.09.1905. В лейб-гвардии саперном батальоне. Участник Первой мировой войны. Ранен в руку с раздроблением кости под д. Нейденбургом (15.08.1914). Переведен в Генштаб (с 02.02.1915). Старший адъютант штаба 6-й пехотной дивизии (с 02.02.1915). Старший адъютант штаба II гвардейского корпуса (с 1916). И.д. штаб-офицера для поручений при штабе того же корпуса (с 03.10.1916, утв. 16.02.1916). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской военной академии офицерами (с 04.11.1917, назначен ПАФ с 19.11.1917).

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. Оставлен в Екатеринбурге (07.1918) для охраны имущества академии. Вр.и.д. правителя дел академии (27.01–12.02.1919). И.д. штатного преподавателя с исполнением обязанностей курсового штаб-офицера (с 20.02.1919). Предназначен на должность начальника организационного отдела штаба Верховного главнокомандующего (05.1919). Отбыл в Омск (06.05.1919). Начальник 1-го отдела управления генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем. И.д. штатного преподавателя академии (с 03.11.1919, прибыл 19.11.1919). Во Владивостоке (на 06.01.1920). В эмиграции в Эстонии. Сотрудничал с русскими газетами. Работал на сланцевых разработках в Силламяэ. Арестован органами НКВД в Силламяэ и вывезен в СССР. Решением трибунала приговорен к расстрелу (12.12.1941). Содержался в тюрьме Кирова. Расстрелян.

Семья

Родители: Георгий Сергеевич и Ольга Павловна. Супруга (с 1917) Герта Мюллер. Супруга Ольга Васильевна, лютеранского вероисповедания, 26 лет на 1918 г.