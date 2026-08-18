ОСИПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ОСИПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - российский балалаечник, дирижёр, педагог, заслуженный артист РСФСР (1940).
С 5 лет обучался игре на балалайке у А.М. Дыхова, впервые как солист выступил в 8 лет (в присутствии В.В. Андреева), в 1911-1912 годах участвовал в концертах Великорусского оркестра. В 1911-1913 годах учился в Петербургской консерватории как скрипач (класс Э.Э. Крюгера). С 1922 года жил в Москве, в 1928-1939 годах солист Московской филармонии. 1-я премия Всесоюзного конкурса исполнителей на народных инструментах (1939).
Был блестящим виртуозом, основу репертуара составляли переложения произведений классической музыки (в том числе его собственные). По инициативе Осипова для балалайки сочиняли С.Н. Василенко (Концерт с симфоническим оркестром, 1931), М.М. Ипполитов-Иванов (концертная фантазия «На посиделках» с симфоническим оркестром, около 1931 года) и другие советские композиторы. В 1930-1940 годах преподавал игру на балалайке в Московском музыкальном училище имени Октябрьской революции. В 1940-1945 годах художественный руководитель и дирижёр Русского народного оркестра, ввёл в его состав ряд инструментов (владимирские рожки, кувиклы, жалейки, брёлки, трещотки), увеличил группу гармоник. В 1946 году оркестру присвоено имя Н.П. Осипова (ныне Национальный оркестр народных инструментов России).
Его брат, Дмитрий Петрович Осипов (1910-1953 годы), - пианист и дирижёр, в 1945-1953 годах художественный руководитель и дирижёр Русского народного оркестра.