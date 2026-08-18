ОСИПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

ОСИПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - российский ба­ла­ла­еч­ник, ди­ри­жёр, пе­да­гог, заслуженный ар­тист РСФСР (1940).

С 5 лет обу­чал­ся иг­ре на ба­ла­лай­ке у А.М. Ды­хо­ва, впер­вые как со­лист вы­сту­пил в 8 лет (в при­сут­ст­вии В.В. Ан­д­рее­ва), в 1911-1912 годах уча­ст­во­вал в кон­цер­тах Ве­ли­ко­рус­ско­го ор­ке­ст­ра. В 1911-1913 годах учил­ся в Пе­тербургской консерватории как скри­пач (класс Э.Э. Крю­ге­ра). С 1922 года жил в Мо­ск­ве, в 1928-1939 годах со­лист Московской фи­лар­мо­нии. 1-я премия Все­со­юз­но­го кон­кур­са ис­пол­ни­те­лей на народных ин­ст­ру­мен­тах (1939).

Был бле­стя­щим вир­туо­зом, ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли пе­ре­ло­же­ния про­из­ве­де­ний клас­сической му­зы­ки (в том числе его соб­ст­вен­ные). По ини­циа­ти­ве Осипова для ба­ла­лай­ки со­чи­ня­ли С.Н. Ва­си­лен­ко (Кон­церт с сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром, 1931), М.М. Ип­по­ли­тов-Ива­нов (кон­церт­ная фан­та­зия «На по­си­дел­ках» с сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром, около 1931 года) и другие советские ком­по­зи­то­ры. В 1930-1940 годах пре­по­да­вал иг­ру на ба­ла­лай­ке в Московском музыкальном учи­ли­ще имени Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции. В 1940-1945 годах художественный руководитель и ди­ри­жёр Русского народного ор­ке­ст­ра, ввёл в его со­став ряд ин­ст­ру­мен­тов (вла­ди­мир­ские рож­ки, ку­вик­лы, жа­лей­ки, брёл­ки, тре­щот­ки), уве­ли­чил груп­пу гар­мо­ник. В 1946 году ор­ке­ст­ру при­свое­но имя Н.П. Оси­по­ва (ны­не На­цио­наль­ный ор­кестр на­род­ных ин­ст­ру­мен­тов Рос­сии ).

Его брат, Дмит­рий Пет­ро­вич Оси­пов (1910-1953 годы), - пиа­нист и ди­ри­жёр, в 1945-1953 годах художественный руководитель и ди­ри­жёр Русского народного ор­ке­ст­ра.