Осип Иванович Сенковский

Сенковский Осип Иванович

Осип-Юлиан; псевдоним Барон Брамбеус и др.

польск. Józef Julian Sękowski

19(31).03.1800, Антагонка, Виленская губерния – 04(16).03.1858, Санкт-Петербург

Литератор, редактор, востоковед.

Юношеские годы. Выбор пути. Наука и путешествия

Происходил из старинного, но обедневшего шляхетского рода. Родители дали мальчику замечательное домашнее образование. Уже в юные годы Осип проявил свой талант к языкам, прекрасно изучив древние из них, его учителем здесь выступал виленский профессор Готфрид Гроддек. После этого некоторое время мальчик был учеником коллегиума в Минске. Он стал студентом нескольких факультетов университета в Вильне, изучая медицину, филологию и нравственно-политические науки. Благодаря своим преподавателям Осип проникся любовью к Востоку и восточным языкам. Блестящий студент сделал перевод с арабского басен хекима Лукмана, составил обзор творчества персидского поэта Хафиза. Тогда же он успел жениться в первый раз.

Усиленная учеба сказалась на здоровье юноши, который для его поправки и языковой практики в 1819 году поехал в турецкие, сирийские и египетские земли. Деньги на поездку удалось добыть благодаря поддержке ученых Вильны, взамен молодой востоковед обязался писать подробные отчеты о путешествии. Во время пребывания на территории Оттоманской Порты он стал сотрудничать с российским иностранным ведомством. В 1821 году Сенковский обосновался в Петербурге, куда его пригласили для работы переводчиком в Коллегии иностранных дел. Чтобы получить должность, молодой человек блестяще выдержал экзамен по арабскому языку. В российскую столицу он привез из путешествия древние восточные рукописи. На русском (1821) и польском (1822) выходили его заметки о проделанной поездке на Восток. Настоящий полиглот, Осип Иванович даже писал стихи на арабском, прекрасно владел персидским, турецким, греческим, итальянским, сербским, а затем китайским, тибетским и монгольским языками, не говоря уже о языках польском, английском, французском и латинском.

А.А. Раль, супруга О.И. Сенковского. Акварель А.П. Брюллова. Начало 1840-х гг.

Источник: pinterest.ru

С 1822 года на протяжении 25 лет Сенковский был профессором восточной словесности Петербургского университета. Среди его учеников были блестящие в будущем востоковеды, такие, как Михаил Волков, Василий Григорьев, Владимир Тизенгаузен, Давид Чубинашвили и др. Осип Иванович публиковал свои филологические и этнографические монографии о странах Востока, много переводил классиков арабской, древнегреческой литературы и др. Также в круг научных интересов ориенталиста входила русская и скандинавская история, музыковедение, математические и естественно-научные дисциплины. Ученый обладал многими научными званиями и входил в различные отечественные и зарубежные научные общества. В 1828 году он стал членом-корреспондентом Петербургской АН. В том же году Сенковский во второй раз вступил в брак. Его избранницей стала баронесса Аделаида Раль, очень любившая супруга. Она была писательницей и большой поклонницей музыки. Музыкальный салон Сенковских в столице был очень популярен среди многих деятелей искусства.

Литературное творчество и журналистика. «Библиотека для чтения»

Еще 15-летнем юношей Осип Иванович стал публиковаться в одном из еженедельников Вильны. В студенческие годы он издавал журнал юмористической направленности «Уличные ведомости». Приехав в Петербург, юноша подружился с литераторами Фаддеем Булгариным, Николаем Гречем и Александром Бестужевым-Марлинским. Он сотрудничал с такими их изданиями, как «Сын отечества», «Северная пчела», «Полярная звезда». В последней он публиковал свой цикл «Восточные повести», часть их выходила также в «Северных цветах» и «Альбоме северных муз». Во второй половине 1820-х Сенковский опубликовал в периодике пародийное «Письмо Тутунджи-оглы-Мустафа-аги».

П.Ф. Соколов. Портрет О.И. Сенковского. 1830-е гг.

Источник: pinterest.ru

В 1828-1833 годах он служил в Петербурге цензором. Внес решающий вклад в составление более либерального Цензурного устава 1828 года. Он был цензором, а с 1831 года редактором юмористического издания на польском языке «Баламут». В 1833 году Осип Иванович был уволен с своего поста за допуск в печать драмы В. Гюго «Лукреция Борджиа».

В 1830-е он делал переводы произведений английского писателя Джеймса Мориера. В 1833 году литератор впервые использовал свой самый известный творческий псевдоним Барон Брамбеус. Так он подписал свои литературно-политические статьи «Незнакомка» и «Большой выход у Сатаны», напечатанные в альманахе Александра Смирдина «Новоселье». Тогда же свет увидели ставшие крайне популярными «Фантастические путешествия барона Брамбеуса».

О.И. Сенковский. «Фантастические путешествия барона Брамбеуса». Титульный лист издания 1833 г.

Источник: pinterest.ru

С 1834 по 1847 год Сенковский выступал редактором универсального по тематике, первого в стране т.н. «толстого» журнала «Библиотека для чтения». Издателем его был все тот же Смирдин. Первые годы соредактором издания числился Николай Греч, однако решал все вопросы и давал направление ему только Сенковский. Осип Иванович ежемесячно публиковал в журнале свои историко-литературные статьи, самые разнообразные – нравоучительные, сатирические, бытовые и др. повести, пользовавшиеся большим успехом у самых разных читателей. Авторами «Библиотеки» были такие писатели, как Иван Калашников, Александр Иваницкий, Алексей Тимофеев и др. Печаталась здесь и жена Сенковского Аделаида. В издании публиковались статьи по самым разным вопросам, начиная от искусства и науки и заканчивая новостями и обзорами мод. «Библиотека для чтения» стала первым энциклопедическим изданием для массового читателя, первым «толстым» журналов размером в 30 печатных листов. Ее тиражи были огромными – в год у нее были около 5 тысяч подписчиков. Журнал выходил четко первого числа каждого месяца, что стало новшеством Сенковского. Тогда же авторы неукоснительно получали свои гонорары – рассыльные боялись ослушаться редактора.

«Библиотека для чтения». Титульный лист. 1833 г.

Источник: pinterest.ru

Последние годы

Редакторская работа принесла Осипу Ивановичу всеобщую известность и богатство, однако тяжелая журналистская работа, которая занимала все время Сенковского, подрывала его здоровье. Кроме того, стоявшая вне политики «Библиотека для чтения» стала уступать свои позиции идейным «Отечественным запискам» А.А. Краевского. С конца 1830-х там работал блестящий Виссарион Белинский, вскоре стали публиковаться Александр Герцен и Николай Некрасов, принимали участие в жизни журнала Михаил Бакунин, Тимофей Грановский и др. В середине 1840-х еще одним мощным конкурентом стал «Современник» Н. Некрасова и И. Панаева.

О.И. Сенковский.

Источник: pinterest.ru

В итоге в конце 1840-х годов Сенковский отошел от научных и журнальных дел. Он занимался садом и обустройством дома, осваивал фотографию, увлекался химией и астрономией. В 1850-е Осип Иванович вернулся в литературу, так как был разорен и нуждался в средствах. В 1856-1858 годах в «Отечественных записках» каждую неделю он публиковал «Листки Барона Брамбеуса». Сам он не любил эту работу, однако «Листки» были очень популярны.

Выдающийся ученый и литератор, Осип Сенковский скончался после долгой болезни весной 1858 года в возрасте 57 лет. Он был погребен на петербургском Волковском кладбище. Последующие годы его супруга занималась изданием сочинений мужа.

Интересные факты

Прозвище «новый Гораций» закрепилось за прадедом Осипа Ивановича, поэтом XVII века Матеем-Казимиром Сарбевским.

Помимо древних рукописей, привезенных Сенковским в Россию из путешествий по Востоку, начинающий ученый намеревался вывезти знаменитый древнеегипетский астрономический барельеф из храма Хатхор – Дендерский зодиак, однако ему помешала разразившаяся в 1821 году Греческая революция против османов. В итоге зодиак достался французам. В наше время он хранится в Лувре.

Дендерский зодиак. Лувр, Париж

Источник: pinterest.ru

Через замужество Александры Раль, сестры своей супруги, Сенковский породнился с архитектором и художником Александром Брюлловым, старшим братом Карла Брюллова.

Писатель Александр Бестужев-Марлинский помогал Осипу Ивановичу совершенствовать русский язык, тот, в свою очередь, помогал Бестужеву с польским.

Погребение Осипа Ивановича на Волковом кладбище не сохранилось.

Цитаты

А.С. Пушкин высоко оценил повесть О.И. Сенковского «Витязь буланого коня» (1824). Он писал редактору «Полярной звезды» Бестужеву-Марлинскому: «Арабская сказка прелесть; советую тебе держать за ворот этого Сенковского».

О.И. Сенковский относился к себе крайне критично, особенно в конце жизни, в одном из писем он размышлял : «Я принялся … перебирать в своей памяти все, что написал до сих пор, и вижу, что решительно не сделал ничего хорошего, что могло бы остаться после меня, что было бы соразмерно с тем громадным трудом, который я наложил на себя с ранней юности, чтобы приготовиться работать хорошо и быть полезным. Я так дурно распорядился моею жизнью, моими способностями… Что останется после моей смерти?».

О.И. Сенковский о «Библиотеке для чтения» : “Библиотеки для чтения” – уже довольно хорошие права на славу; вы рассыпали там множество новых идей о множестве предметов; они произвели не один умственный переворот в нашей стране; они дали не один спасительный толчок. Положим, что это правда, потому что это было сказано и повторено сто раз моими друзьями и даже моими врагами: но что такое “Библиотека для чтения”? Это вещь эфемерная… память о моих громадных трудах, обо всех этих толчках, обо всех этих умственных переворотах изгладится очень скоро: обо мне останется только одно смутное предание».

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