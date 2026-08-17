ОСИННИКИ

ОСИННИКИ - го­род в Рос­сии , в южной час­ти Ке­ме­ров­ской области .

Население 44,8 тысяч человек (2013; с под­чи­нён­ны­ми городской ад­ми­ни­ст­ра­ции сель­ски­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми 49,6 тысяч человек). Рас­по­ло­жен при впа­де­нии реки Кан­да­леп в реку Кон­до­ма. Железнодорожная стан­ция.

На мес­те современного го­ро­да с начала XIX века из­вес­тен улус шор­цев. С начала XX века здесь поя­ви­лись русские пе­ре­се­лен­цы, по­се­ле­ние по­лу­чи­ло название Оси­нов­ка. Близ не­го с начала XX века для нужд ме­ст­ных жи­те­лей до­бы­ва­ли ка­мен­ный уголь, с кон. 1920-х годов на­ча­та промышленная раз­ра­бот­ка Оси­нов­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния (в 1930 году всту­пи­ла в строй пер­вая шах­та «Ка­пи­таль­ная-1»; за­кры­та в 1990-х годах). С 1931 года ра­бо­чий поселок Оси­нов­ка. В 1930-е года в Осинникахрас­по­ла­га­лось от­де­ле­ние Сиб­ла­га сис­те­мы ГУЛАГ . В 1932 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по прошедшей через Осиновку железнодорожной ли­нии Куз­нецк - Кан­да­леп, в 1936 году - Кан­да­леп - Мун­ды­баш. Го­род Осинники с 1938 года.

С 1927 года улица Ле­ни­на за­страи­ва­лась де­ревянными до­ма­ми (в том числе дом, в ко­то­ром в 1932-1935 годах рас­по­ла­га­лись гор­ис­пол­ком и ру­до­управ­ле­ние). В 1930-1940-е года по­строе­ны зда­ние тре­ста «Мо­ло­тов­уголь», Дом куль­ту­ры «Ок­тябрь» (оба 1935), зда­ние Гор­но­го тех­ни­ку­ма с 6-ко­лон­ным пор­ти­ком (1947). С 1950-х годов строи­лись 5-этаж­ные жи­лые до­ма, с 1978 года - 9-этаж­ные. На центральной площади Тор­жеств - зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции (1976) и па­мят­ник В.И. Ле­ни­ну (1980). Сре­ди по­стро­ек 2000-х годов: 5-гла­вая церковь Святой Трои­цы (2000-2008 годы; в цо­коль­ном эта­же - церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го), ча­сов­ня-па­мят­ник по­гиб­шим шах­тё­рам в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уто­ли моя пе­ча­ли» (2001-2004 годы). Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс во­енной тех­ни­ки (2006). Крае­ведческий му­зей (1970).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - до­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля. Дей­ст­ву­ют шах­ты Осин­ни­ков­ская и Алар­дин­ская (обе в со­ста­ве Объ­е­ди­нён­ной уголь­ной ком­па­нии «Юж­куз­басс­уголь», при­над­ле­жит «ЕВРАЗ Груп»). Ре­монт­но-ме­ха­нический за­вод, швей­ная фаб­ри­ка и другие.

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