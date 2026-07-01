ОСИЕК

ОСИЕК (хорват. Osijek) - го­род на вос­то­ке Хор­ватии, в ис­то­рической области Сла­во­ния, административный центр Оси­екс­ко-Ба­рань­ской жу­па­нии (ок­ру­га).

Население 90,7 тысяч человек (2012), в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции около 105 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в южной час­ти Сред­не­ду­най­ской низ­мен­но­сти, на пра­вом бе­ре­гу реки Дра­ва (пра­вый при­ток Ду­ная). Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Че­рез го­род про­хо­дит панъ­ев­ро­пей­ский транс­порт­ный ко­ри­дор Бу­да­пешт (Венг­рия) - Оси­ек - Са­рае­во ( Бос­ния и Гер­це­го­ви­на ) - Опу­зен (Хор­ва­тия). Реч­ной порт (гру­зо­обо­рот 240 тысяч тонн, 2009). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 20 км к юго-вос­то­ку от цен­тра Осиека).

В середине 1-го тысячелетия до н. э. на тер­ри­то­рии современного Осиека рас­по­ла­га­лись по­се­ле­ния кель­тов и ил­ли­рий­цев . В пер­вые ве­ка н. э. за­воё­ва­ны рим­ля­на­ми, ос­но­вав­ши­ми на их мес­те во­енный ла­герь и ко­ло­нию (ста­тус с 133 года) Элиа Мур­са (Aelia Mursa). За­ни­мал стра­те­ги­че­ски важ­ное по­ло­же­ние на бе­ре­гу Дра­вы, не­да­ле­ко от её впа­де­ния в Ду­най (зо­на ду­най­ско­го ли­ме­са). В 351 году ме­сто бит­вы войск императора Кон­стан­ция II с ар­ми­ей узур­па­то­ра Маг­нен­ция. В 441 года раз­ру­шен гун­на­ми. В 1196 году впер­вые упо­ми­на­ет­ся как тор­го­вое по­се­ле­ние под латинским названием Ezek (Ezeek; венг. Eszék) в со­ста­ве Венгерского ко­ро­лев­ст­ва. В XIV-XV веках управ­лял­ся ду­хов­ны­ми (аб­бат­ст­во Си­ка­дор, ка­пи­тул церкви Святой Де­вы Ма­рии) и свет­ски­ми фео­да­ла­ми (се­мей­ст­во Ко­ро­дьи в 1353-1472 годах, за­тем Роз­го­ньи). В 1454 году упо­ми­на­ет­ся как ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние (oppidum). В 1526 году за­хва­чен турецкими вой­ска­ми, поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен. В этом же го­ду со­ору­жён так называемый мост Су­лей­ма­на I че­рез Дра­ву и её за­бо­ло­чен­ное ле­во­бе­ре­жье до города Дар­да (про­тя­жён­ность около 7 км; раз­ру­шен в 1686 году). С 1540 года административный центр Срем­ско­го санд­жа­ка. В хо­де ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1683-1699 годов (смотри Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков) взят австрийскими вой­ска­ми (1687). В со­ста­ве Австрийской им­пе­рии но­сил немецкое название Эс­сег (Esseg, Essegg). Об­нов­ле­ние бас­ти­он­ной сис­те­мы ук­ре­п­ле­ний при­ве­ло к рас­ши­ре­нию Осиека: в ка­че­ст­ве отдельных административных еди­ниц на­ря­ду с рай­оном Тврджа (Tvrđa) бы­ли об­ра­зо­ва­ны Верх­ний (1692, окон­ча­тель­но в 1702 года) и Ниж­ний (1698) го­ро­да. С 1737 года административный центр Сла­во­нии, с 1745 года Ви­ро­ви­тиц­кой жу­па­нии (жу­пы) (до 1922 года). В 1786 году Тврджа, Верх­ний и Ниж­ний го­ро­да объ­еди­не­ны в од­но по­се­ле­ние. В 1792 году юж­нее сфор­ми­ро­вал­ся Но­вый го­род, в ко­то­ром про­жи­ва­ли в основном нем­цы - вы­ход­цы из Ба­на­та и Бач­ки. В 1809 году Осиек по­лу­чил ста­тус сво­бод­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да. Во 2-й половине XIX века ак­тив­но раз­ви­вал­ся как ин­ду­ст­ри­аль­ный центр, че­му спо­соб­ст­во­ва­ло от­кры­тие же­лез­ной до­ро­ги, свя­зав­шей Осиек с На­ши­це, и железнодорожного мос­та че­рез Дра­ву (1884). С 1918 году в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия). В апреле 1941 года взят германскими вой­ска­ми, в 1941-1945 годах в со­ста­ве ма­рио­не­точ­но­го Не­за­ви­си­мо­го государства Хор­ва­тия. В ию­не 1944 года по­стра­дал в ре­зуль­та­те бом­бар­ди­ро­вок анг­ло-американской ави­а­ции, 14.4.1945 года ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми На­род­но-ос­во­бо­дительной ар­мии Юго­сла­вии. С 1991 года в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Хор­ва­тия. С 1993 года административный центр Оси­екс­ко-Ба­рань­ской жу­па­нии.

Осиек име­ет 3 ис­то­рических яд­ра, рас­по­ло­жен­ных на пра­вом бе­ре­гу Дра­вы. Кре­пость Осиека (так называемая Тврджа) пред­став­ля­ет со­бой один из наи­бо­лее зна­чительный ба­роч­ных ар­хитектурный ан­самб­лей Хор­ва­тии (1712-1721 годы, ар­хи­тек­то­ры М. фон Кай­зер­фельд, М. Го­со де Анеф; со­хра­ни­лись 2 бас­тио­на и Во­дя­ные во­ро­та). Здесь на центральной площади святой Трои­цы рас­по­ло­же­ны ба­роч­ные зда­ния бывшего городского ма­ги­ст­ра­та (1702, пе­ре­строе­но в 1836 году; с 1946 года Му­зей Сла­во­нии), Во­енного управ­ле­ния (1724-1726 годы, 2-й этаж - 1765; ны­не рек­то­рат университета имени Й.Ю. Штрос­май­е­ра), Главного ка­рау­ла (1728-1729 годы, ны­не Ар­хео­ло­гический му­зей), Чум­ной столб (ко­лон­на Святой Трои­цы; 1729-1730 годы), фон­тан (1761). На мес­те раз­ру­шен­ной турецкой ме­че­ти Ка­сим-па­ша воз­ве­де­на ба­роч­ная церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1725-1768 годы). Со­хра­ни­лись так­же фран­ци­скан­ская церковь Святого Кре­ста (1709-1732 годы) бывшего фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря (1699-1705 годы, пе­ре­стро­ен в 1731-1733 годах), дом Пле­ми­ча с фа­са­дом в сти­ле ро­ко­ко (XIX век) и ряд зда­ний конца XIX века.

Глав­ная архитектурная до­ми­нан­та Верх­не­го го­ро­да - нео­го­тический кон­ка­фед­раль­ный со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1894-1898 годы, архитектор Ф. Лан­ген­берг) на площади А. Стар­че­ви­ча. Близ пло­ща­ди - ба­роч­ные мо­на­стырь ка­пу­ци­нов (1706-1710 годы) с церковь Апостола Иа­ко­ва (1723-1727 годы), церковь Святого Ро­ха (1741), клас­сици­стический дво­рец жу­па­нии (1834-1846 годы, архитектор Н. Хильд). Во 2-й половине XIX - начале XX веков по­строе­ны: не­о­ба­роч­ное с эле­мен­та­ми мав­ри­тан­ско­го сти­ля зда­ние Хор­ват­ско­го национального те­ат­ра (1866, архитектор К. Кла­уз­нер; вос­ста­нов­ле­но в 1994 году), не­оре­нес­санс­ные зда­ния Тор­го­вой па­латы (1894) и ху­дожественной га­ле­реи (1897, архитектор Й. Ван­цаш); гос­ти­ни­цы «Цен­трал» (1889) и «Ройял» (1905), еван­ге­лическая цер­ковь (1905, архитектор И. До­мес). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле мо­дерн - ки­но­те­атр «Ура­ния» (1912, архитектор В. Акс­ма­но­вич), поч­та (1912, архитектор И. Лай).

В Ниж­нем го­ро­де - ба­роч­ные церковь Пре­слав­но­го име­ни Ма­рии (1733-1743 годы, пе­ре­строе­на в 1792 году), ча­сов­ня Святого Ро­ха (1742-1744 годы), ста­туя Святой Де­вы Ма­рии (1754), жи­лые до­ма 2-й половины XVIII века, бывшая си­на­го­га (1902-1903 годы). В рай­оне Рет­фала - каль­ви­ни­ст­ская цер­ковь (1752) и клас­си­ци­стический дво­рец гра­фов Пея­че­ви­чей (1796-1801 годы).

Осиек - ре­гио­наль­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Университет имени Й.Ю. Штрос­май­е­ра (1975). Му­зеи: Сла­во­нии (1877), Ар­хео­ло­гический (2007). Ху­дожественная га­ле­рея (1954). Те­ат­ры: Хор­ват­ский национальный (1907; от­де­ле­ние За­греб­ско­го те­атра; дра­ма­тические и опер­ные спек­так­ли), дет­ский (1950). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь там­бу­ры (тра­диционный струн­ный музыкальный ин­ст­ру­мент). Зоо­парк. В 1980 году от­крыт центр вод­ных ви­дов спор­та «Ко­па­ка­ба­на». Фут­боль­ный клуб «Оси­ек» вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Град­ски врт» (1980; ре­кон­ст­рук­ция 2005 года, 2010; свыше 22 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - ин­ду­ст­ри­аль­ное производство. Ве­ду­щие от­рас­ли: пи­ще­вая и хи­ми­че­ская промышленность. Круп­ней­шие пред­при­ятия Осиека - му­ко­моль­ный и ком­би­кор­мо­вый за­во­ды (оба - в со­ста­ве аг­ро­хол­дин­га «Ži­to»). Про­изводство кон­ди­тер­ских из­де­лий (ком­па­ния «Kandit»), мо­лоч­ной («Meggle Hrvatska», под­раз­де­ле­ние германской «Meggle»), мас­ло­бой­но-жи­ро­вой про­дук­ции, пи­ва и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков. В хи­мической промышленности вы­деля­ет­ся про­изводство чис­тя­щих и мою­щих средств бы­то­во­го и промышленного на­зна­че­ния, кос­ме­тических пре­па­ра­тов, средств лич­ной ги­гие­ны («Saponia») и пла­ст­масс (в зда­нии бывшей спи­чеч­ной фаб­ри­ки «Drava»). Пред­при­ятия по выпуску сельскохозяйственной тех­ни­ки («Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva»; по­са­доч­ные ма­ши­ны), ме­тал­ло­из­де­лий («Metalska industrija d. d. Osijek»; сельскохозяйственное и стро­ительное обо­ру­до­ва­ние) и стро­ительных ма­те­риа­лов (це­мен­та, ас­фаль­то­бе­тон­ных сме­сей, кир­пи­ча); несколько не­боль­ших тек­стиль­ных, швей­ных и три­ко­таж­ных фаб­рик. ТЭЦ (мощ­ность 89 МВт).

В 13 км к вос­то­ку от го­ро­да, на за­бо­ло­чен­ных пой­мах Дра­вы и Ду­ная, рас­по­ло­жен один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе ор­ни­то­ло­гических за­каз­ни­ков Ко­пач­ки-Рит (площадь свыше 23 тысяч га).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)