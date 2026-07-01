ОСИЕК
ОСИЕК (хорват. Osijek) - город на востоке Хорватии, в исторической области Славония, административный центр Осиекско-Бараньской жупании (округа).
Население 90,7 тысяч человек (2012), в пределах городской агломерации около 105 тысяч человек. Расположен в южной части Среднедунайской низменности, на правом берегу реки Драва (правый приток Дуная). Узел автомобильных и железных дорог. Через город проходит панъевропейский транспортный коридор Будапешт (Венгрия) - Осиек - Сараево (Босния и Герцеговина) - Опузен (Хорватия). Речной порт (грузооборот 240 тысяч тонн, 2009). Международный аэропорт (в 20 км к юго-востоку от центра Осиека).
В середине 1-го тысячелетия до н. э. на территории современного Осиека располагались поселения кельтов и иллирийцев. В первые века н. э. завоёваны римлянами, основавшими на их месте военный лагерь и колонию (статус с 133 года) Элиа Мурса (Aelia Mursa). Занимал стратегически важное положение на берегу Дравы, недалеко от её впадения в Дунай (зона дунайского лимеса). В 351 году место битвы войск императора Констанция II с армией узурпатора Магненция. В 441 года разрушен гуннами. В 1196 году впервые упоминается как торговое поселение под латинским названием Ezek (Ezeek; венг. Eszék) в составе Венгерского королевства. В XIV-XV веках управлялся духовными (аббатство Сикадор, капитул церкви Святой Девы Марии) и светскими феодалами (семейство Кородьи в 1353-1472 годах, затем Розгоньи). В 1454 году упоминается как укреплённое поселение (oppidum). В 1526 году захвачен турецкими войсками, почти полностью разрушен. В этом же году сооружён так называемый мост Сулеймана I через Драву и её заболоченное левобережье до города Дарда (протяжённость около 7 км; разрушен в 1686 году). С 1540 года административный центр Сремского санджака. В ходе австро-турецкой войны 1683-1699 годов (смотри Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков) взят австрийскими войсками (1687). В составе Австрийской империи носил немецкое название Эссег (Esseg, Essegg). Обновление бастионной системы укреплений привело к расширению Осиека: в качестве отдельных административных единиц наряду с районом Тврджа (Tvrđa) были образованы Верхний (1692, окончательно в 1702 года) и Нижний (1698) города. С 1737 года административный центр Славонии, с 1745 года Вировитицкой жупании (жупы) (до 1922 года). В 1786 году Тврджа, Верхний и Нижний города объединены в одно поселение. В 1792 году южнее сформировался Новый город, в котором проживали в основном немцы - выходцы из Баната и Бачки. В 1809 году Осиек получил статус свободного королевского города. Во 2-й половине XIX века активно развивался как индустриальный центр, чему способствовало открытие железной дороги, связавшей Осиек с Нашице, и железнодорожного моста через Драву (1884). С 1918 году в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В апреле 1941 года взят германскими войсками, в 1941-1945 годах в составе марионеточного Независимого государства Хорватия. В июне 1944 года пострадал в результате бомбардировок англо-американской авиации, 14.4.1945 года освобождён частями Народно-освободительной армии Югославии. С 1991 года в составе Республики Хорватия. С 1993 года административный центр Осиекско-Бараньской жупании.
Осиек имеет 3 исторических ядра, расположенных на правом берегу Дравы. Крепость Осиека (так называемая Тврджа) представляет собой один из наиболее значительный барочных архитектурный ансамблей Хорватии (1712-1721 годы, архитекторы М. фон Кайзерфельд, М. Госо де Анеф; сохранились 2 бастиона и Водяные ворота). Здесь на центральной площади святой Троицы расположены барочные здания бывшего городского магистрата (1702, перестроено в 1836 году; с 1946 года Музей Славонии), Военного управления (1724-1726 годы, 2-й этаж - 1765; ныне ректорат университета имени Й.Ю. Штросмайера), Главного караула (1728-1729 годы, ныне Археологический музей), Чумной столб (колонна Святой Троицы; 1729-1730 годы), фонтан (1761). На месте разрушенной турецкой мечети Касим-паша возведена барочная церковь Архангела Михаила (1725-1768 годы). Сохранились также францисканская церковь Святого Креста (1709-1732 годы) бывшего францисканского монастыря (1699-1705 годы, перестроен в 1731-1733 годах), дом Племича с фасадом в стиле рококо (XIX век) и ряд зданий конца XIX века.
Главная архитектурная доминанта Верхнего города - неоготический конкафедральный собор Святых Петра и Павла (1894-1898 годы, архитектор Ф. Лангенберг) на площади А. Старчевича. Близ площади - барочные монастырь капуцинов (1706-1710 годы) с церковь Апостола Иакова (1723-1727 годы), церковь Святого Роха (1741), классицистический дворец жупании (1834-1846 годы, архитектор Н. Хильд). Во 2-й половине XIX - начале XX веков построены: необарочное с элементами мавританского стиля здание Хорватского национального театра (1866, архитектор К. Клаузнер; восстановлено в 1994 году), неоренессансные здания Торговой палаты (1894) и художественной галереи (1897, архитектор Й. Ванцаш); гостиницы «Централ» (1889) и «Ройял» (1905), евангелическая церковь (1905, архитектор И. Домес). Среди построек в стиле модерн - кинотеатр «Урания» (1912, архитектор В. Аксманович), почта (1912, архитектор И. Лай).
В Нижнем городе - барочные церковь Преславного имени Марии (1733-1743 годы, перестроена в 1792 году), часовня Святого Роха (1742-1744 годы), статуя Святой Девы Марии (1754), жилые дома 2-й половины XVIII века, бывшая синагога (1902-1903 годы). В районе Ретфала - кальвинистская церковь (1752) и классицистический дворец графов Пеячевичей (1796-1801 годы).
Осиек - региональный центр образования и культуры. Университет имени Й.Ю. Штросмайера (1975). Музеи: Славонии (1877), Археологический (2007). Художественная галерея (1954). Театры: Хорватский национальный (1907; отделение Загребского театра; драматические и оперные спектакли), детский (1950). Международный фестиваль тамбуры (традиционный струнный музыкальный инструмент). Зоопарк. В 1980 году открыт центр водных видов спорта «Копакабана». Футбольный клуб «Осиек» выступает на стадионе «Градски врт» (1980; реконструкция 2005 года, 2010; свыше 22 тысяч мест).
Основа городской экономики - индустриальное производство. Ведущие отрасли: пищевая и химическая промышленность. Крупнейшие предприятия Осиека - мукомольный и комбикормовый заводы (оба - в составе агрохолдинга «Žito»). Производство кондитерских изделий (компания «Kandit»), молочной («Meggle Hrvatska», подразделение германской «Meggle»), маслобойно-жировой продукции, пива и безалкогольных напитков. В химической промышленности выделяется производство чистящих и моющих средств бытового и промышленного назначения, косметических препаратов, средств личной гигиены («Saponia») и пластмасс (в здании бывшей спичечной фабрики «Drava»). Предприятия по выпуску сельскохозяйственной техники («Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva»; посадочные машины), металлоизделий («Metalska industrija d. d. Osijek»; сельскохозяйственное и строительное оборудование) и строительных материалов (цемента, асфальтобетонных смесей, кирпича); несколько небольших текстильных, швейных и трикотажных фабрик. ТЭЦ (мощность 89 МВт).
В 13 км к востоку от города, на заболоченных поймах Дравы и Дуная, расположен один из крупнейших в Европе орнитологических заказников Копачки-Рит (площадь свыше 23 тысяч га).