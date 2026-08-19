Оси́нский Н.

Оси́нский Н. (Оболенский Валериан Валерианович) (25.03[06.04].1887, с. Быки, Курская губ. — 01.09.1938, Москва) — российский публицист и политик, экономист, советский государственный деятель. Из дворян. Во время декабрьского восстания 1905 в Москве был репортером «Известий Московского Совета». С 1907 — большевик. «Отзовист» . В 1911 арестован, выслан в Тверь. Стал подписываться псевдонимом, выбранным в честь казненного народника В. А. Осинского. В 1913 участвовал в выпуске в Москве большевистской газеты «Наш путь», был арестован и выслан в Харьков. Автор работ по экономике юга России. В 1916–1917 сочетал военную службу с партийной работой. В ноябре 1917 — управляющий Государственным банком. 2 [15] декабря 1917 стал первым председателем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Автор проекта платформы левых коммунистов . Ушел в отставку в связи с заключением Брестского мира 1918 . Работал в ВСНХ, редакции «Правды», аппарате Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК). Делегат I конгресса Коммунистического интернационала . Уполномоченный ВЦИК в Пензенской и Тамбовской губерниях. В 1920 — председатель Тульского губернского исполкома, член коллегии Наркомата продовольствия. В 1920–1921 — один из лидеров группы «Демократического централизма» . В 1923–1924 вместе с другими членами группы поддержал «Письмо 46‑ти» левой оппозиции . Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1921–1922. В 1921–1923 — заместитель народного комиссара земледелия. В 1923–1924 — полпред Советской России в Швеции. В 1925–1926 — член Президиума Госплана СССР. В 1926–1937 — кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1926–1927 директор Института мирового хозяйства и мировой политики. В 1926–1935 — управляющий Центральным статистическим управлением, Экономико-­статистическим сектором, Сектором народно-­хозяйственного учета, Центральным управлением народно-­хозяйственного учета Госплана СССР. В 1929–1930 — заместитель председателя ВСНХ СССР. В 1932–1935 — заместитель председателя Госплана СССР. Один из организаторов первой пятилетки. С 1932 — академик АН СССР, с 1935 — ВАСХНИЛ. В 1935–1937 — директор Института истории науки и техники АН СССР. 14 октября 1937 арестован. Расстрелян.

Соч. : Морские хлебные фрахты (Черноморско-­Азовское побережье). Харьков, 1914; Строительство социализма. 1918; Государственное регулирование крестьянского хозяйства: сборник статей. М., 1920; Мировой сельскохозяйственный кризис. М., 1923; Мировое хозяйство и кризисы. М., 1924; Очерки мирового сельскохозяйственного рынка. М., 1925; Положение и задачи народнохозяйственного учета. М., 1932.

Лит. : Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской революции. М., 1989; Оболенская С. В. Дети большого террора. М., 2013. А. В. Шубин .