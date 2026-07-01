ОШОГБО

ОШОГБО - город в юго-западной части Нигерии, административный центр штата Осун.

Население 740,7 тысяч человек (2012, с пригородами более 900 тысяч человек), в основном йоруба. Железнодорожная станция на магистрали Лагос - Кано; автодорогой связан с Ибаданом (далее на Лагос).

Основан предположительно в XVII веке выходцами из государства йоруба Иджеша для защиты последнего от нападений со стороны государства Ойо. В начале XIX века в Ошогбо прибыло большое количество беженцев из северных районов проживания йоруба, в которые вторглись войска халифата Сокото. Между 1838 и 1841 годами под стенами Ошогбо произошло решающее сражение между объединёнными силами Ибадана и Ошогбо и войсками Сокото, в результате которого продвижение халифата в земли йоруба было остановлено. Впоследствии Ошогбо - данник Ибадана. В 1893-1960 годах под властью Великобритании (с 1914 года в составе британской колонии и протектората Нигерия). С 1991 года административный центр штата Осун Федеративной Республики Нигерия.

Среди научных учреждений - Центр чёрной культуры и международного понимания (1950-е годы). Вузы: Университет штата Осун (2006), Университет Фаунтин (2007); кампусы Технологического университета имени Ладоке Акинтола, Университета имени Обафеми Аволово и др. Национальный музей (1988), Дом-музей и центр австрийской художницы З. Венгер, Галерея и культурный центр принца Адигуна Олосуно, Художественная галерея «Genesis» и др.

В начале 2010-х годов Ошогбо - ведущий экономический центр штата. Крупный центр торговли сельскохозяйственной продукцией (ямс, кукуруза, маниок, рис, какао, овощи и фрукты), стройматериалами, различными металлоизделиями, транспортными средствами, тканями и одеждой. Крупные заводы: сталепрокатный (компания «Integrated Steel», в структуре «Dangote Group»; мощность около 400 тысяч стального прутка в год) и станкостроительный (компания «Nigerian Machine Tools», дочерняя компания «Bronwen Nigeria»; производство оборудования и запчастей для энергетики, металлургии). Металлообработка (произвдство проволоки, гвоздей и других металлоизделий), выпуск полиграфической продукции, текстиля, швейных изделий, мыла и других моющих средств, свечей. Обработка кож, древесины; производство мебели и деревянных отделочных материалов. Переработка сельскохозяйственной продукции (консервный завод и другие предприятия). Сохраняется традициционное изготовление тканей ручной работы и их окрашивание, производство художественных изделий из дерева, керамики, бисера, металлов и др. Одно из перспективных направлений развития Ошогбо - туристический бизнес.

Близ города - роща Осун-Ошогбо (священный лес йоруба, почитается как место обитания богини плодородия Осун; многочисленные святилища, скульптуры и др.), объект Всемирного наследия.

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