ОШАНИН ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ

ОШАНИН ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский врач, антрополог, заслуженный деятель науки Узбекистанской ССР (1959).

Сын В.Ф. Ошанина. Окончил биологический факультет Санкт-Петербургского университета (1908) и Военно-медицинскую академию (1912) по специальности психиатрия. Работал военным врачом, в том числе в 1914-1917 годах полевым врачом в действующей армии. Депутат ВС Узбекской ССР (1955-1959 годы). Один из организаторов медицинского факультета Туркестанского университета (ныне Национальный университет Узбекистана), создатель при нём второй в СССР кафедры антропологии (профессор с 1935 года, заведующий с 1939 года). Сотрудник института Истории и археологии АН Узбекской ССР (с 1942 года).

Основные труды по антропологии и этнической истории народов Средней Азии . В результате впервые предпринятого им широкого антропологического изучения населения Средней Азии выделил антропологические типы средне-азиатского междуречья и закаспийский. Им была предложена гипотеза о скифо-сарматском происхождении туркмен.