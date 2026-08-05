ОСБОРН ДЖОН ДЖЕЙМС

ОСБОРН ДЖОН ДЖЕЙМС (англ. Osborne) - английский дра­ма­тург.

Из се­мьи ху­дож­ни­ка. Ра­бо­тал ре­пор­тё­ром (1947-1948 годы), ак­тё­ром и ме­нед­же­ром про­винциальных ре­пер­ту­ар­ных трупп (1948-1955 годы). В 1950 году де­бю­ти­ро­вал как дра­ма­тург: дра­ма о по­пыт­ках мо­ло­до­го про­винциального ху­дож­ни­ка най­ти се­бя в искусстве «Дья­вол, си­дя­щий в нём» («The devil inside him», в со­ав­тор­ст­ве с С. Лин­ден); ту же те­му раз­ви­ва­ет дра­ма «Эпи­та­фия для Джорд­жа Дил­ло­на» («Epitaph for George Dillon», в со­ав­тор­ст­ве с Э. Крей­то­ном; поставлена в 1957 году, опубликована в 1958 году). Ши­ро­кую из­вест­ность Осборну при­нес­ла на­пи­сан­ная под влия­ни­ем дра­ма­тур­гии Г. Иб­се­на и Т. Уиль­ям­са дра­ма «Ог­ля­нись во гне­ве» («Look back in anger», поставлена в 1956 году, опубликована в 1957 году, эк­ра­ни­за­ция Т. Ри­чард­со­на - 1958; русский перевод 1959), оз­на­ме­но­вав­шая со­бой ро­ж­де­ние дра­мы «но­вой вол­ны» (от­каз от сти­ли­сти­ки раз­вле­ка­тель­но­го те­ат­ра; по­яв­ле­ние но­во­го ге­роя - «рас­сер­жен­но­го мо­ло­до­го че­ло­ве­ка», от­кры­то кри­ти­кую­ще­го тра­диционные бур­жу­аз­ные цен­но­сти). В 1956-1966 годах вы­сту­пал как ак­тёр в экс­пе­риментальном лон­дон­ском те­ат­ре «Royal Court». В 1958 года совместно с Ри­чард­со­ном ос­но­вал ки­но­сту­дию «Woodfall films»; ав­тор сце­на­рия сни­скав­ше­го боль­шой ус­пех фильма «Том Джонс» (1963, по ро­ма­ну Г. Фил­дин­га «Ис­то­рия То­ма Джон­са, най­дё­ны­ша»). В со­ци­аль­но-кри­тической дра­ме «Ко­ме­ди­ант» («The entertainer», поставлена и опубликована в 1957 году, эк­ра­ни­за­ция Ри­чард­со­на - 1959), на­ря­ду с влия­ни­ем Б. Брех­та (зон­ги, приё­мы па­рал­ле­лиз­ма , эпический фор­мат), проявилось воз­дей­ст­вие эс­те­ти­ки мю­зик-хол­ла . Трак­тов­ка ис­то­рии в тра­ге­дии «Лю­тер» («Luther», 1961) во мно­гом пе­ре­кли­ка­ет­ся с ха­рак­тер­ным для пье­сы Брех­та «Жизнь Га­ли­лея» вы­яв­ле­ни­ем веч­ных, эк­зи­стенц. кол­ли­зий в ис­то­рическом сю­же­те.

В цен­тре од­ной из са­мых зна­чительных пьес Осборна - дра­ме «Не­под­суд­ное де­ло» («Inadmissible evidence», поставлена в 1964 году, опубликована в 1965 году; русский перевод 1967) - стра­даю­щий от оди­но­че­ст­ва и собственного эго­из­ма, ду­шев­но опус­то­шён­ный ге­рой, рас­су­ж­даю­щий о брен­но­сти ми­ра и тщет­но­сти вся­че­ских уси­лий. Ощу­ще­ни­ем кри­зи­са западноевропейской ци­ви­ли­за­ции про­ник­ну­та и ис­то­рическая дра­ма «Пат­ри­от» («A pa­triot for me», поставлена в 1965 году, опубликована в 1966 году; воль­ная эк­ра­ни­за­ция И. Са­бо под названием «Пол­ков­ник Редль», 1985). Сре­ди других со­чи­не­ний: музыкальная ко­ме­дия «Мир По­ла Слик­ки» («The world of Paul Slickey», 1959); дра­ма­тическая ди­ло­гия «Пье­сы для Анг­лии» («Plays for England», 1963-1965 годы); дра­мы «Отель в Ам­стер­да­ме» («The hotel in Am­sterdam», поставлена в 1968 году, опубликована в 1973 году) и «К за­па­ду от Су­эца» («West of Suez», 1969); са­ти­рические дра­мы «Чув­ст­во от­ре­шён­но­сти» («A sense of detachment», поставлена в 1972 году, опубликована в 1973 году) и «По­смот­ри, как всё ру­шит­ся» («Watch it come down», опубликована в 1975 году, поставлена в 1976 году); сце­нические адап­та­ции пьес У. Шек­спи­ра , Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, Г. Иб­се­на, А. Стринд­бер­га; ав­то­био­гра­фическая про­за.