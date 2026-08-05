ОСБОРН ДЖОН ДЖЕЙМС
ОСБОРН ДЖОН ДЖЕЙМС (англ. Osborne) - английский драматург.
Из семьи художника. Работал репортёром (1947-1948 годы), актёром и менеджером провинциальных репертуарных трупп (1948-1955 годы). В 1950 году дебютировал как драматург: драма о попытках молодого провинциального художника найти себя в искусстве «Дьявол, сидящий в нём» («The devil inside him», в соавторстве с С. Линден); ту же тему развивает драма «Эпитафия для Джорджа Диллона» («Epitaph for George Dillon», в соавторстве с Э. Крейтоном; поставлена в 1957 году, опубликована в 1958 году). Широкую известность Осборну принесла написанная под влиянием драматургии Г. Ибсена и Т. Уильямса драма «Оглянись во гневе» («Look back in anger», поставлена в 1956 году, опубликована в 1957 году, экранизация Т. Ричардсона - 1958; русский перевод 1959), ознаменовавшая собой рождение драмы «новой волны» (отказ от стилистики развлекательного театра; появление нового героя - «рассерженного молодого человека», открыто критикующего традиционные буржуазные ценности). В 1956-1966 годах выступал как актёр в экспериментальном лондонском театре «Royal Court». В 1958 года совместно с Ричардсоном основал киностудию «Woodfall films»; автор сценария снискавшего большой успех фильма «Том Джонс» (1963, по роману Г. Филдинга «История Тома Джонса, найдёныша»). В социально-критической драме «Комедиант» («The entertainer», поставлена и опубликована в 1957 году, экранизация Ричардсона - 1959), наряду с влиянием Б. Брехта (зонги, приёмы параллелизма, эпический формат), проявилось воздействие эстетики мюзик-холла. Трактовка истории в трагедии «Лютер» («Luther», 1961) во многом перекликается с характерным для пьесы Брехта «Жизнь Галилея» выявлением вечных, экзистенц. коллизий в историческом сюжете.
В центре одной из самых значительных пьес Осборна - драме «Неподсудное дело» («Inadmissible evidence», поставлена в 1964 году, опубликована в 1965 году; русский перевод 1967) - страдающий от одиночества и собственного эгоизма, душевно опустошённый герой, рассуждающий о бренности мира и тщетности всяческих усилий. Ощущением кризиса западноевропейской цивилизации проникнута и историческая драма «Патриот» («A patriot for me», поставлена в 1965 году, опубликована в 1966 году; вольная экранизация И. Сабо под названием «Полковник Редль», 1985). Среди других сочинений: музыкальная комедия «Мир Пола Сликки» («The world of Paul Slickey», 1959); драматическая дилогия «Пьесы для Англии» («Plays for England», 1963-1965 годы); драмы «Отель в Амстердаме» («The hotel in Amsterdam», поставлена в 1968 году, опубликована в 1973 году) и «К западу от Суэца» («West of Suez», 1969); сатирические драмы «Чувство отрешённости» («A sense of detachment», поставлена в 1972 году, опубликована в 1973 году) и «Посмотри, как всё рушится» («Watch it come down», опубликована в 1975 году, поставлена в 1976 году); сценические адаптации пьес У. Шекспира, Лопе Ф. де Веги Карпьо, Г. Ибсена, А. Стриндберга; автобиографическая проза.