ОСАНАИ КАОРУ

ОСАНАИ КАОРУ - японский пи­са­тель, те­ат­раль­ный дея­тель.

Ро­дил­ся в се­мье во­енного вра­ча. С 5 лет жил в То­кио. Окон­чил То­кий­ский императорский университет (1906). Де­бю­ти­ровал по­этическим сборником «Про­ща­ние на лу­гу» («Оно-но ва­ка­рэ», 1903). В 1909 году совместно с ак­тё­ром Ити­ка­ва Са­данд­зи II соз­дал пер­вый в Япо­нии те­атр современной дра­мы - Сво­бод­ный те­атр (Дзию гэ­кид­зё). В 1910-х годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе , изу­чал тра­ди­ции западного те­ат­ра (в Рос­сии по­се­щал спек­так­ли МХТ и других). В 1919 году уча­ст­во­вал в со­зда­нии Общества народного те­ат­ра (Ко­ку­мин бун­гэй­кай), за­тем воз­глав­лял ак­тёр­скую шко­лу. В 1924 году стал од­ним из ор­га­ни­за­то­ров уст­ро­ен­но­го по ев­ропейскому об­раз­цу Ма­ло­го те­ат­ра Цу­кид­зи (Цу­кид­зи сё­гэ­кид­зё), где ста­ви­лись японские и ев­ропейские пье­сы (в том числе Г. Иб­се­на, А. П. Че­хо­ва, М. Горь­ко­го и других).

На твор­че­ст­во Осанаи, ко­то­рый счи­та­ет­ся ро­до­на­чаль­ни­ком современного японского те­ат­ра, ре­шаю­щее влия­ние ока­за­ли М. Рейн­хардт и К.С. Ста­ни­слав­ский. Ав­тор свыше 30 пьес, в том числе «Пер­вый мир» («Дай­и­ти-но сэ­кай», 1921), «Сын» («Му­су­ко», 1922); ро­ма­нов, рас­ска­зов.