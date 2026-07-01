ОСАНАИ КАОРУ
ОСАНАИ КАОРУ - японский писатель, театральный деятель.
Родился в семье военного врача. С 5 лет жил в Токио. Окончил Токийский императорский университет (1906). Дебютировал поэтическим сборником «Прощание на лугу» («Оно-но вакарэ», 1903). В 1909 году совместно с актёром Итикава Садандзи II создал первый в Японии театр современной драмы - Свободный театр (Дзию гэкидзё). В 1910-х годах путешествовал по Европе, изучал традиции западного театра (в России посещал спектакли МХТ и других). В 1919 году участвовал в создании Общества народного театра (Кокумин бунгэйкай), затем возглавлял актёрскую школу. В 1924 году стал одним из организаторов устроенного по европейскому образцу Малого театра Цукидзи (Цукидзи сёгэкидзё), где ставились японские и европейские пьесы (в том числе Г. Ибсена, А. П. Чехова, М. Горького и других).
На творчество Осанаи, который считается родоначальником современного японского театра, решающее влияние оказали М. Рейнхардт и К.С. Станиславский. Автор свыше 30 пьес, в том числе «Первый мир» («Дайити-но сэкай», 1921), «Сын» («Мусуко», 1922); романов, рассказов.