«Ось Берли́н — Рим»

«Ось Берли́н — Рим» — военно-­поли­тический союз нацистской Германии и фашистской Италии, оформленный Берлинским соглашением от 25 октября 1936 и положивший начало формированию блока стран-­агрессоров и подготовке Второй мировой вой­ны 1939–1945 . Соглашение состояло из 5 пунктов. Стороны констатировали совпадение позиций в области внешней политики; договорились о разграничении сфер экспансии на Балканах и в придунайских государствах; заявили об общей линии поведения в Комитете по невмешательству в испанские дела, подтвердили свое признание правительства генерала Ф. Франко и наметили мероприятия по усилению военной помощи ему. Германия признала захват Италией Эфиопии. 25 ноября 1936 «О. Б. — Р.» был дополнен германо-­японским Антикоминтерновским пактом , к которому 6 ноября 1937 присоединилась Италия. 22 мая 1939 Германия и Италия заключили Стальной пакт, 27 сентября 1940 блок был окончательно оформлен Пактом трех держав.

Лит. : König M. Kooperation als Machtkampf. Das faschistische Achsenbündnis Berlin-­Rom im Krieg 1940/41. Köln, 2007; Die «Achse» im Krieg. Politik, Ideologie und Kriegführung 1939–1945 / Hrsg. L. Klinkhammer, A. O. Guerrazzi, T. Schlemmer. Paderborn–München–Wien, 2010. А. Г. Матвеева.