ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА
ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА (Оружничая палата, Оружейный приказ) - центральное государственное учреждение в России в XVI-XVIII веках, ведавшее изготовлением, покупкой и хранением огнестрельного и холодного оружия, ювелирных изделий, произведений иконописи и живописи; один из старейших российских музеев (с 1806 года).
Впервые упомянута в источниках в 1547 году. Располагалась в Московском Кремле, на Казённом дворе между Архангельским и Благовещенским соборами (в 1737 году здание сгорело, спасённые ценности перенесены в Теремной дворец). Возглавлялась первоначально оружничим (до начала XVII века и в 1647-1690 годах), затем, как правило, боярами и окольничими (последовательно князьями Б.А. Репниным, Г.Г. Пушкиным, Б.М. Хитрово, И.М. Языковым, П.В. Шереметевым, М.Т. Лихачёвым, Ф.А. Головиным и др.). Руководила приказами, которые после упразднения включались в её состав, - Бронным (действовал в последней трети XVI - начале XVII веков), Иконным (1621-1638 годы), Соборного дела (1642-1643, 1653-1654 годы), Ствольным (1647-1695 годы), Мушкетного дела (1653-1654 годы), а также Серебряной (1613-1700 годы) и Золотой (1633-1700 годы) палатами, занимавшимися изготовлением ценных предметов для царского и патриаршего дворов.
В подчинении Оружейной палаты находились оружейные [в Бронной слободе Москвы, в слободах Тулы, Устюжны Железопольской (ныне город Устюжна), Серпухова и др.], ювелирные, иконописная, живописная, золотописная и др. мастерские. В разные годы при Оружейной палате состояли оружейники Г.Н. и А.Г. Вяткины, Н. Давыдов, И. Просвит, иконописцы и художники И.А. Безмин, И. Владимиров, К.И. Золотарёв, Ф.Е. Зубов, Н.Е. Павловец, С.Ф. Ушаков, гравёры Л.К. Бунин, А.Ф. Зубов, И.Ф. Зубов, ювелиры, серебряники и эмальеры Г.О. Овдокимов (Евдокимов), И. Попов, Д. Осипов и др., а также иностранные мастера (Г. Якуб, Д. Вухтерс, С. Лопуцкий, Б. Салтанов и др.) (всего около 40 штатных мастеров в 1610-е годы, свыше 450 в 1680-е годы).
Оружейная палата организовывала работы по росписи, а также реставрации соборов Московского Кремля, Грановитой палаты, строений во многих монастырях и городах, по оформлению и благоустройству царских дворцов в сёлах Воробьёво, Измайлово и Коломенское близ Москвы (ныне все в черте города) и пр., с 1712 года - по изготовлению знамён для кавалерийских и пехотных полков. Обучала художественным ремёслам, иконописи и живописи. Контролировала клеймение изделий из драгоценных металлов (1651-1711 годы), изготавливала гербовую бумагу, ставя специальные клейма (с 1699 года), передавала её для продажи в Бурмистерскую палату (Ратушу), а с 1714 года - напрямую в губернии, получала гербовый сбор при оформлении сделок на этой бумаге (1699-1722 годы). Управляла Школой математических и навигацких наук (с 1701 года), способствовала подготовке Л.Ф. Магницким первого отечественного учебника по математике. Участвовала в организации в Москве торжественного празднования победы России в Северной войне 1700-1721 годов. Указом Сената от 24.8(4.9).1722 года функции Оружейной палаты по производству оружия переданы Военной коллегии, по клеймению гербовой бумаги - Мануфактур-коллегии, по получению гербового сбора - Штатс-конторе. Указом Верховного тайного совета от 23.12.1726(3.1.1727 года) Оружейная палата объединена с Мастерской палатой, передана в управление князя В.Ю. Одоевского наряду с Казённым приказом (смотри в статье Казна) и казной Конюшенного приказа. Подчинялась Сенату. Получала для хранения коронные ценности (например, императорские регалии Петра II в 1728 году), «курьёзные», золотые и серебряные вещи (с 1732 года), дорогие конские уборы (мундштуки, узды, сёдла) и ружья (с 1736 года), конфискованные ценные предметы (с 1738 года). В 1755 году советник Мануфактур-коллегии А.М. Аргамаков предложил проект музеефикации Оружейной палаты, предусматривавший строительство нового здания для открытия в нём публичного музея (сооружено в 1756-1764 годах рядом с Благовещенским собором по проекту архитектора Д.В. Ухтомского, однако в 1770-х годах снесено для возведения Кремлёвского дворца, который планировалось построить по проекту архитектора В.И. Баженова).
Указом императора Александра I от 10(22).3. 1806 года по проекту главноуправляющего Экспедицией Кремлёвского строения П.С. Валуева Оружейная палата была преобразована в дворцовый императорский музей, для которого было построено новое здание на Сенатской площади (архитектор И.В. Еготов, 1806-1812 годы, не сохранился). С 1851 года и доныне музей располагается в здании у Боровицких ворот (1844-1851 годы, архитектор К.А. Тон), построенном в русско-византийском стиле и являющемся частью комплекса Большого Кремлёвского дворца. Хранит памятники декоративно-прикладного искусства и материальной культуры. На протяжении XIX-XX веков собрание Оружейной палаты пополнялось коллекциями П.Ф. Карабанова (1851), М.П. Погодина (1852), археологическими находками. В 1914 году, с началом 1-й мировой войны, в Оружейную палату перевезены коронные драгоценности Российской империи. После Октябрьской революции 1917 года в Оружейную палату передавались предметы из частных коллекций, монастырей и храмов, из Патриаршей ризницы и соборов Московского Кремля. В 1960 году Оружейная палата вошла в состав Музеев Московского Кремля.
В коллекции Оружейной палаты находятся предметы русского, византийского, западноевропейского и ближневосточного искусства IV-XX веков, она включает в себя собрания оружия и доспехов, воинских трофеев, памятников воинской славы, государственные регалии, предметы парадного церемониала, светские и церковные одеяния и ткани (с XIV века), так называемые посольские дары, экипажи и конское убранство. Среди экспонатов: шапка Мономаха, троны первых царей династии Романовых (в том числе единственный в мире двойной трон), парадные кареты императрицы Екатерины II, ювелирные изделия Фаберже и др. С 1962 года действует филиал Оружейной палаты в Патриарших палатах Московского Кремля - Музей прикладного искусства и быта XVII века. С 1967 года на 1-м этаже Оружейной палаты находится постоянная выставка «Алмазный фонд».
Дополнительная литература:
Арсеньев Ю.В. Оружейный приказ при царе Михаиле Федоровиче. СПб., 1903;
Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946; Оружейная палата. М., 1964;
Михайловский Л.А. О деятельности белорусских мастеров в Оружейной палате Московского Кремля во второй половине XVII в. // Вопросы истории. Минск, 1968;
Шмидт С.О. Первое упоминание об Оружейной палате и миниатюры Царственной книги // Московский Кремль. Музей. Материалы и исследования. М., 1976. Вып. 2;
Молева Н.М. Первые русские живописцы-профессионалы (XVII в.) // Вопросы истории. 1982. № 3;
Писарская Л.В., Мартынова М.В. Оружейная палата. 6-е изд. М., 1987;
Павлович М.К. К изучению биографий мастеров Оружейной палаты XVIII в. // Генеалогические исследования. М., 1994;
Павленко А.А. Живописное и иконописное дело в Оружейной палате во второй половине XVII в. // Новодевичий монастырь в русской культуре. М., 1998.