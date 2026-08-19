ОРУЖЕНОСЕЦ
ОРУЖЕНОСЕЦ - звание, которое получали молодые дворяне, состоявшие при рыцарях; в основном в странах Западной Европы в Средние века.
Это звание составляло переходную (после пажа) степень к получению рыцарского звания (смотри Рыцарство). Прежде чем стать Оруженосцем, сыновья дворян с 7 лет становились пажами рыцарей. Перевод пажей в Оруженосцев сопровождался специальным обрядом вручения оружия, так называемым опоясыванием мечом. Выполняя обязанности Оруженосца, молодой дворянин проходил военное обучение у рыцаря. Ученичество длилось обычно с 14 лет до 21 года (достижения совершеннолетия), после чего Оруженесец, если он был состоятельным человеком и проявил храбрость в сражениях, мог получить звание рыцаря. Простолюдин, как правило, служил Оруженосцем пожизненно, одновременно являясь сержантом. Только в очень редких случаях простолюдин за особые заслуги посвящался в рыцари. Исключение составляли и королевские Оруженосцы, которые иногда оставались Оруженосцами всю жизнь.
Оруженосец обязан был повсюду сопровождать рыцаря и защищать его в бою, в котором нередко и сам принимал участие. На Оруженосце лежала забота об оружии рыцаря, которое находилось во время пути на его руках. Оруженосец нередко называли также почётных лиц, носивших во время торжественных церемоний государственные символы: меч и щит, а иногда и знамя.