ОРУЖЕНОСЕЦ

ОРУЖЕНОСЕЦ - зва­ние, ко­то­рое по­лу­ча­ли мо­ло­дые дво­ря­не, со­сто­яв­шие при ры­ца­рях; в ос­нов­ном в стра­нах Западной Ев­ро­пы в Сред­ние ве­ка.

Это зва­ние со­став­ля­ло пе­ре­ход­ную (по­сле па­жа) сте­пень к по­лу­че­нию ры­цар­ско­го зва­ния (смотри Ры­цар­ст­во ). Пре­ж­де чем стать Оруженосцем, сы­но­вья дво­рян с 7 лет ста­но­ви­лись па­жа­ми ры­ца­рей. Пе­ре­вод па­жей в Оруженосцев со­про­во­ж­дал­ся специальным об­ря­дом вру­че­ния ору­жия , так называемым опоя­сы­ва­ни­ем ме­чом. Вы­пол­няя обя­зан­но­сти Оруженосца, мо­ло­дой дво­ря­нин про­хо­дил во­енное обу­че­ние у ры­ца­ря. Уче­ни­че­ст­во дли­лось обыч­но с 14 лет до 21 го­да (до­сти­же­ния со­вер­шен­но­ле­тия), по­сле че­го Оруженесец, ес­ли он был со­сто­ятельным че­ло­ве­ком и про­явил храб­рость в сра­же­ни­ях, мог по­лу­чить зва­ние ры­ца­ря. Про­сто­лю­дин, как пра­ви­ло, слу­жил Оруженосцем по­жиз­нен­но, од­но­вре­мен­но яв­ля­ясь сер­жан­том. Толь­ко в очень ред­ких слу­ча­ях про­сто­лю­дин за осо­бые за­слу­ги по­свя­щал­ся в ры­ца­ри. Ис­клю­че­ние со­став­ля­ли и ко­ро­лев­ские Оруженосцы, ко­то­рые ино­гда ос­та­ва­лись Оруженосцами всю жизнь.

Оруженосец обя­зан был по­всю­ду со­про­во­ж­дать ры­ца­ря и за­щи­щать его в бою, в ко­то­ром не­ред­ко и сам при­ни­мал уча­стие. На Оруженосце ле­жа­ла за­бо­та об ору­жии ры­ца­ря, ко­то­рое на­хо­ди­лось во вре­мя пу­ти на его ру­ках. Оруженосец не­ред­ко на­зы­ва­ли так­же по­чёт­ных лиц, но­сив­ших во вре­мя тор­жественных це­ре­мо­ний государственные сим­во­лы: меч и щит, а ино­гда и зна­мя.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)