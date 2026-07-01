ОРУРО
ОРУРО (исп. Oruro) - город в западной части Боливии, административный центр департамента Оруро.
Население 241 тысяча человек (2012). Расположен на высокогорном плато Альтиплано, на высоте около 3700 м, близ северного побережья озера Уру- Уру. Автомобильное и железнодорожное сообщение с городами Ла-Пас, Потоси и Кочабамба. Железнодорожной линией (грузовые перевозки) связан с чилийским портом Антофагаста. Международный аэропорт имени Хуана Мендосы.
Основан в 1606 году, назван в честь испанского короля Филиппа III - Вилья-де-Сан-Фелипе-де-Аустрия (Villa de San Felipe de Austria); практически сразу же переименован в Оруро (предположительно по названию одного из индейских народов - уру). С 1826 года главный город одноименного департамента. До начала XIX века развивался как центр добычи серебра, в конце XIX - конце XX веков один из важнейших горнорудных центров страны (близ города велась добыча олова, серебра, золота, вольфрама и другого; в 1990-е годы практически свёрнута).
Город сохранил регулярную планировку колониального времени с прямоугольной сеткой улиц. Среди архитектурных памятников: церковь Сан-Франсиско (XVII-XVIII века), колокольня (XVII век) несохранившейся церкви ордена иезуитов, собор Санто- Доминго (XVII век, перестраивался в XVIII и в начале XX веков), храм Вирхен-дель-Сокавон (2-я половина XVIII-XIX века), Дом культуры имени С. Патиньо (1900-1913 годы) в стиле неоклассицизма, маяк «Кончупата» (2-я половина XIX века). В центре Оруро - застройка конца XIX - 1-й половины XX веков в русле модерна, неоклассицизма, ар деко.
Крупнейший вуз - Технический университет Оруро (1892); среди других - негосударственный Университет Оруро (1997), филиал Университета Акино-Боливия. Музеи: антропологический «Эдуардо Лопес Ривас» (1959), минералогический (2002), епархиальный «Сан- Мигель» (собрание живописи и скульптуры колониального периода) и другие. Дом-музей боливийского горнопромышленника 1-й половины XX века С. Патиньо. Ежегодный карнавал (в 2001 году отнесён ЮНЕСКО к устному и нематериальному культурному наследию человечества).
Ведущий экономич. центр департамента Оруро; большая часть работающих занята в сфере услуг (торговля, транспорт, туристический бизнес, административный сектор и другие). Место издания национальной газеты «La Patria» (с 1919 года). Наиболее популярные объекты туризма - бессточные солёные озёра Уру-Уру и Поопо (в 53 км к югу от города). Действует завод по выплавке олова компании «Operaciones Metalúrgicas S. A.» (OMSA; построен в 1937-1940 годах; около 300 тонн олова в месяц). Предприятия пищевой (переработка местной сельскохозяйственной продукции, главным образом мяса лам и альпак, зерновых), металлообрабатывающей промышленности; развито производство керамических изделий.