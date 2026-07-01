ОРУРО

ОРУРО (исп. Oruro) - го­род в за­пад­ной час­ти Бо­ли­вии, административный центр департамента Ору­ро.

Население 241 тысяча человек (2012). Рас­по­ло­жен на вы­со­ко­гор­ном пла­то Аль­ти­пла­но, на высоте около 3700 м, близ северного по­бе­ре­жья озера Уру- Уру. Ав­то­мо­биль­ное и железнодорожное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Ла-Пас, По­то­си и Ко­ча­бам­ба . Железнодорожной ли­ни­ей (гру­зо­вые пе­ре­воз­ки) свя­зан с чилийским пор­том Ан­то­фа­га­ста. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Хуа­на Мен­до­сы.

Ос­но­ван в 1606 году, на­зван в честь испанского ко­ро­ля Фи­лип­па III - Ви­лья-де-Сан-Фе­ли­пе-де-Ау­ст­рия (Villa de San Felipe de Austria); прак­ти­че­ски сра­зу же пе­ре­име­но­ван в Оруро (пред­по­ло­жи­тель­но по названию од­но­го из ин­дей­ских на­ро­дов - уру). С 1826 года главный го­род од­но­именного департамента. До начала XIX века раз­ви­вал­ся как центр до­бы­чи се­реб­ра, в конце XIX - конце XX веков один из важ­ней­ших гор­но­руд­ных цен­тров стра­ны (близ го­ро­да ве­лась до­бы­ча оло­ва, се­реб­ра, зо­ло­та, вольф­ра­ма и другого; в 1990-е годы прак­ти­че­ски свёр­ну­та).

Го­род со­хра­нил ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку ко­ло­ни­аль­но­го вре­ме­ни с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: церковь Сан-Фран­си­ско (XVII-XVIII века), ко­ло­коль­ня (XVII век) не­со­хра­нив­шей­ся цер­к­ви ор­де­на ие­зуи­тов, со­бор Сан­то- До­мин­го (XVII век, пе­ре­страи­вал­ся в XVIII и в начале XX веков), храм Вир­хен-дель-Со­ка­вон (2-я половина XVIII-XIX века), Дом куль­ту­ры имени С. Па­ти­ньо (1900-1913 годы) в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма, ма­як «Кон­чу­па­та» (2-я половина XIX века). В цен­тре Оруро - за­строй­ка конца XIX - 1-й половины XX веков в рус­ле мо­дер­на, не­оклас­си­циз­ма, ар де­ко.

Круп­ней­ший вуз - Тех­нический университет Ору­ро (1892); сре­ди других - не­го­су­дар­ст­вен­ный Университет Ору­ро (1997), фи­ли­ал Университета Аки­но-Бо­ли­вия. Му­зеи: ан­тро­по­ло­гический «Эду­ар­до Ло­пес Ри­вас» (1959), ми­не­ра­ло­ги­че­ский (2002), епар­хи­аль­ный «Сан- Ми­гель» (со­б­ра­ние жи­во­пи­си и скульп­ту­ры ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да) и другие. Дом-му­зей бо­ли­вий­ско­го гор­но­про­мыш­лен­ни­ка 1-й половины XX века С. Па­ти­ньо. Еже­год­ный кар­на­вал (в 2001 году от­не­сён ЮНЕСКО к уст­но­му и не­ма­те­ри­аль­но­му куль­тур­но­му на­сле­дию че­ло­ве­че­ст­ва).

Ве­ду­щий эко­но­мич. центр де­пар­та­мен­та Ору­ро; большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (тор­гов­ля, транс­порт, ту­ри­стический биз­нес, административный сек­тор и другие). Ме­сто из­да­ния национальной газеты «La Patria» (с 1919 года). Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные объ­ек­ты ту­риз­ма - бес­сточ­ные со­лё­ные озё­ра Уру-Уру и По­опо (в 53 км к югу от го­ро­да). Дей­ст­ву­ет за­вод по вы­плав­ке оло­ва ком­па­нии «Operaciones Metalúrgicas S. A.» (OMSA; по­стро­ен в 1937-1940 годах; около 300 тонн оло­ва в месяц). Пред­при­ятия пи­ще­вой (пе­ре­ра­бот­ка мест­ной сельскохозяйственной про­дук­ции, главным образом мя­са лам и аль­пак, зер­но­вых), ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности; раз­ви­то про­изводство ке­ра­мических из­де­лий.

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