ОРУ-ПРЕТУ

ОРУ-ПРЕТУ, Оуру-Пре­ту (порт. Ouro Preto) - го­род на юго-вос­то­ке Бра­зи­лии , в южной ча­сти шта­та Ми­нас-Же­райс.

Население. 70,2 тысяч человек (2010, перепись). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не гор­но­го хреб­та Сер­ра-ду-Эс­пинь­я­су (высота около 1150 м), в 70 км к юго-во­сто­ку от Бе­лу-Ори­зон­ти. Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог ре­гио­наль­но­го зна­че­ния.

Ос­но­ван в начале XVIII века. Раз­ви­вал­ся как по­се­ле­ние зо­ло­то­до­быт­чи­ков. С 1700 по 1820 годы здесь бы­ло до­бы­то около 1,2 тысяч тонн зо­ло­та. В конце XVIII века на­се­ле­ние пре­вы­ша­ло 100 тысяч чел. В 1724-1897 годах административный центр ка­питании, провинции и шта­та Ми­нас-Же­райс. В 1823 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да и современное на­зва­ние. Рас­по­ло­жен на хол­мах; со­хра­ни­лась ис­то­рическая не­ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка, а так­же многие по­строй­ки XVIII века в рус­ле «шах­тёр­ско­го ба­рок­ко» (раз­но­вид­ность позд­не­го ба­рок­ко и ро­ко­ко, от­ли­чаю­щая­ся осо­бой пыш­но­стью).

В цен­тре Ору-Прету - площадь Ти­ра­ден­ти­са с двор­цом гу­бер­на­то­ра [1741-1748 годы, архитектор М.Ф. ди Лис­боа; ны­не гор­но­про­мыш­лен­ное училище Фе­де­раль­но­го университета Ору-Прету (c 1897 года) и Му­зей нау­ки и тех­ни­ки (c 1995 года)] и бывшим зда­ни­ем городской ад­ми­ни­ст­ра­ции и тюрь­мы [1785, по про­ек­ту 1745 года, инженер Ж.Ф.П. Ал­по­им; ны­не Му­зей за­го­во­ра в Ми­нас-Же­рай­се (Ин­кон­фи­ден­сия Ми­ней­ра, «Ин­кон­фи­ден­тов за­го­вор» 1789) (c 1944 года)]. Со­хра­ни­лись так­же: особ­няк «Ка­са дус Кон­тус» (1782-1787 годы, архитектор Лис­боа; ны­не му­зей) с фон­та­ном «Дус Кон­тус» (1760), церк­ви - Но­са- Сень­о­ра-ду-Ро­за­риу-дус-Бранкус (Пад­ре Фа­рия; 1701-1704 годы), Но­са-Сень­о­ра-ду- Пи­лар (1711-1733 годы, архитектор П.Г. Ша­вис; при ней - Му­зей ре­лигиозного искусства, c 1965 года, с 2000 года в но­вом зда­нии), Но­са-Сень­о­ра-да-Кон­сей­сан (1727-1760 годы, архитектор Лис­боа; при ней - Му­зей Алей­жа­ди­нью), Сан­та-Эфи­ге­ния (Но­са-Сень­о­ра-ду-Ро­за­риу-ду-Ал­ту-да- Крус; 1733-1745 годы, архитектор Лис­боа; за­вер­ше­на в 1790 году), Бон-Же­зус-ди-Ма­то­зинь­юс (Сан- Ми­гел-э-Ал­мас; 1757-1785 годы; скульп­тур­ный де­кор Алей­жа­ди­нью), Сан-Фран­си­ску-ди- Асис (1766-1794 годы; архитектор и ав­тор скульп­тур­но­го де­ко­ра ин­терь­е­ра и резь­бы ал­та­ря - Алей­жа­ди­нью; рос­пи­си пла­фо­на, 1801-1812 годы, М. да Кос­та Атаи­ди), Но­са- Сень­о­ра-ду-Кар­му (1766-1776 годы, архитектор Лис­боа; скульп­тур­ный де­кор пор­та­ла и ин­терь­е­ров, 1771-1809 годы, Алей­жа­ди­нью; рос­пи­си пла­фо­на, М. да Кос­та Атаи­ди), Но­са-Сень­о­ра-ду-Ро­за­риу-дус-Пре­тус (1785, архитектор М.Ф. ди Арау­жу). Фон­та­ны «Ал­ту да Крус» (Пад­ре Фа­рия; 1761, Алей­жа­ди­нью), «Ал­ту дас Ка­бе­сас» (1763, архитектор Ф. Ли­ма) и многие другие, мос­ты Дус-Кон­тус (1744), Ан­то­ниу-Ди­ас (1755) и другие. Де­ревянный городской те­атр (бывший «Опер­ный дом»; 1746-1769 годы, архитектор Жу­ан ди Со­за Лис­боа; ста­рей­ший из ны­не дей­ст­вую­щих в Бра­зи­лии; рес­тав­ра­ция, 2007), железнодорожный во­кзал (от­крыт в 1889 году; ны­не зда­ние городской ад­ми­ни­ст­ра­ции). Сре­ди по­стро­ек XX - начала XXI веков: отель «Гран­ди» в сти­ле мо­дер­низ­ма (середина 1940-х годов, архитектор О. Ни­мей­ер), Центр кон­грес­сов и вы­ста­вок (2000; архитектор А.А. ди Сан-Мар­тинс и другие; ре­кон­ст­руи­ро­ван­ный ме­тал­лур­гический ком­плекс начала XX века). Ис­то­рический центр Ору-Прету вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Фе­де­раль­ный университет Ору-Прету (1969). Му­зеи: ора­то­ри­ев (до­маш­них ал­та­рей; 1998), се­реб­ра и другие. Дом-му­зей художника А. да Вей­га Гинь­я­ра. Ме­жу­народный фес­ти­валь джа­за (про­хо­дит в Цен­тре кон­грес­сов и вы­ста­вок). Еже­год­ный кар­на­вал.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, её основные сек­то­ры - ту­ри­стический биз­нес, об­ра­зо­ва­ние и куль­ту­ра (за­ня­то око­ло по­ло­ви­ны ра­бо­таю­щих, начало 2010-х годов). Еже­год­но Ору-Прету по­се­ща­ет около 600 тысяч человек. Основные ви­ды ту­риз­ма - куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный (для по­се­ще­ния от­кры­ты несколько быв­ших зо­ло­то­руд­ных шахт, в том числе Ми­на-ду-Ши­ку-Рей), де­ло­вой (в Цен­тре кон­грес­сов и вы­ста­вок про­хо­дят различные ме­ро­прия­тия национального зна­че­ния) и эко­ло­ги­че­ский [сре­ди объ­ек­тов - му­ни­ци­паль­ные при­род­ные пар­ки Ан­до­ринь­яс (часть ох­ра­няе­мой зо­ны во­до­па­дов Ан­до­ринь­яс) и Ита­ко­ло­ми]. Пред­при­ятие ком­па­нии «Nove­lis do Brasil» (од­но из ве­ду­щих в стра­не по вы­плав­ке алю­ми­ния). Ши­ро­ко пред­став­ле­но из­го­тов­ле­ние юве­лир­ных из­де­лий и су­ве­ни­ров из таль­ка (мыль­но­го кам­ня). На удов­ле­тво­ре­ние ме­ст­но­го спро­са ори­ен­ти­ро­ва­но про­изводство са­ха­ра, ме­бе­ли, ко­же­вен­ных из­де­лий, в том числе обу­ви, и другого.

В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - до­бы­ча же­лез­ных и мар­ган­це­вых руд, бок­си­тов, мра­мо­ра, таль­ка и другого.

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