ОРУ-ПРЕТУ
ОРУ-ПРЕТУ, Оуру-Прету (порт. Ouro Preto) - город на юго-востоке Бразилии, в южной части штата Минас-Жерайс.
Население. 70,2 тысяч человек (2010, перепись). Расположен на восточном склоне горного хребта Серра-ду-Эспиньясу (высота около 1150 м), в 70 км к юго-востоку от Белу-Оризонти. Железнодорожная станция. Узел автомобильных дорог регионального значения.
Основан в начале XVIII века. Развивался как поселение золотодобытчиков. С 1700 по 1820 годы здесь было добыто около 1,2 тысяч тонн золота. В конце XVIII века население превышало 100 тысяч чел. В 1724-1897 годах административный центр капитании, провинции и штата Минас-Жерайс. В 1823 году получил статус города и современное название. Расположен на холмах; сохранилась историческая нерегулярная планировка, а также многие постройки XVIII века в русле «шахтёрского барокко» (разновидность позднего барокко и рококо, отличающаяся особой пышностью).
В центре Ору-Прету - площадь Тирадентиса с дворцом губернатора [1741-1748 годы, архитектор М.Ф. ди Лисбоа; ныне горнопромышленное училище Федерального университета Ору-Прету (c 1897 года) и Музей науки и техники (c 1995 года)] и бывшим зданием городской администрации и тюрьмы [1785, по проекту 1745 года, инженер Ж.Ф.П. Алпоим; ныне Музей заговора в Минас-Жерайсе (Инконфиденсия Минейра, «Инконфидентов заговор» 1789) (c 1944 года)]. Сохранились также: особняк «Каса дус Контус» (1782-1787 годы, архитектор Лисбоа; ныне музей) с фонтаном «Дус Контус» (1760), церкви - Носа- Сеньора-ду-Розариу-дус-Бранкус (Падре Фария; 1701-1704 годы), Носа-Сеньора-ду- Пилар (1711-1733 годы, архитектор П.Г. Шавис; при ней - Музей религиозного искусства, c 1965 года, с 2000 года в новом здании), Носа-Сеньора-да-Консейсан (1727-1760 годы, архитектор Лисбоа; при ней - Музей Алейжадинью), Санта-Эфигения (Носа-Сеньора-ду-Розариу-ду-Алту-да- Крус; 1733-1745 годы, архитектор Лисбоа; завершена в 1790 году), Бон-Жезус-ди-Матозиньюс (Сан- Мигел-э-Алмас; 1757-1785 годы; скульптурный декор Алейжадинью), Сан-Франсиску-ди- Асис (1766-1794 годы; архитектор и автор скульптурного декора интерьера и резьбы алтаря - Алейжадинью; росписи плафона, 1801-1812 годы, М. да Коста Атаиди), Носа- Сеньора-ду-Карму (1766-1776 годы, архитектор Лисбоа; скульптурный декор портала и интерьеров, 1771-1809 годы, Алейжадинью; росписи плафона, М. да Коста Атаиди), Носа-Сеньора-ду-Розариу-дус-Претус (1785, архитектор М.Ф. ди Араужу). Фонтаны «Алту да Крус» (Падре Фария; 1761, Алейжадинью), «Алту дас Кабесас» (1763, архитектор Ф. Лима) и многие другие, мосты Дус-Контус (1744), Антониу-Диас (1755) и другие. Деревянный городской театр (бывший «Оперный дом»; 1746-1769 годы, архитектор Жуан ди Соза Лисбоа; старейший из ныне действующих в Бразилии; реставрация, 2007), железнодорожный вокзал (открыт в 1889 году; ныне здание городской администрации). Среди построек XX - начала XXI веков: отель «Гранди» в стиле модернизма (середина 1940-х годов, архитектор О. Нимейер), Центр конгрессов и выставок (2000; архитектор А.А. ди Сан-Мартинс и другие; реконструированный металлургический комплекс начала XX века). Исторический центр Ору-Прету включён в список Всемирного наследия. Федеральный университет Ору-Прету (1969). Музеи: ораториев (домашних алтарей; 1998), серебра и другие. Дом-музей художника А. да Вейга Гиньяра. Межународный фестиваль джаза (проходит в Центре конгрессов и выставок). Ежегодный карнавал.
Основа городской экономики - сфера услуг, её основные секторы - туристический бизнес, образование и культура (занято около половины работающих, начало 2010-х годов). Ежегодно Ору-Прету посещает около 600 тысяч человек. Основные виды туризма - культурно-познавательный (для посещения открыты несколько бывших золоторудных шахт, в том числе Мина-ду-Шику-Рей), деловой (в Центре конгрессов и выставок проходят различные мероприятия национального значения) и экологический [среди объектов - муниципальные природные парки Андориньяс (часть охраняемой зоны водопадов Андориньяс) и Итаколоми]. Предприятие компании «Novelis do Brasil» (одно из ведущих в стране по выплавке алюминия). Широко представлено изготовление ювелирных изделий и сувениров из талька (мыльного камня). На удовлетворение местного спроса ориентировано производство сахара, мебели, кожевенных изделий, в том числе обуви, и другого.
В окрестностях города - добыча железных и марганцевых руд, бокситов, мрамора, талька и другого.