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ОРТОСТАТ
ОРТОСТАТ (от греческого ὀρϑός - прямой, правильный и части сложного слова -στάτης - поставленный) - каменная плита, установленная вертикально.
В древней архитектуре Ближнего Востока поставленные в ряд Ортостаты укрепляли и облицовывали нижнюю часть основных стен здания дворца или храма, в сирийских и хеттских постройках типа бит-хилани с наружной, в ассирийских дворцах - с внутренней стороны. Нередко Ортостаты украшались монументальными рельефами, преимущественно культового и символико-мифологического содержания.
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