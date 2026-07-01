ОРТОСТАТ

ОРТОСТАТ (от греческого ὀρϑός - прямой, правильный и части сложного слова -στάτης - поставленный) - ка­мен­ная пли­та, ус­та­нов­лен­ная вер­ти­каль­но.

В древ­ней ар­хи­тек­ту­ре Ближ­не­го Вос­то­ка по­став­лен­ные в ряд Ортостаты ук­ре­п­ля­ли и об­ли­цо­вы­ва­ли ниж­нюю часть основных стен зда­ния двор­ца или хра­ма, в си­рий­ских и хетт­ских по­строй­ках ти­па бит-хи­ла­ни с на­руж­ной, в ас­сирийских двор­цах - с внутренней сто­ро­ны. Не­редко Ортостаты ук­ра­ша­лись мо­ну­мен­таль­ны­ми рель­е­фа­ми, пре­имущественно куль­то­во­го и сим­во­ли­ко-ми­фо­ло­гического со­дер­жа­ния.

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