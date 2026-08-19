ОРТОДОКСИЯ

ОРТОДОКСИЯ (греч. ὀρϑοδοξία - правильное мнение) - в про­тес­тан­тиз­ме, ос­нов­ное на­прав­ле­ние в лю­те­ран­ском и ре­фор­мат­ском (каль­ви­ни­ст­ском) бо­го­сло­вии во 2-й половине XVI - начале XVIII веков.

Фор­ми­ро­вание Ортодоксии бы­ло свя­за­но с ха­рак­тер­ны­ми для XVI века мно­го­численными спо­ра­ми ме­ж­ду про­тес­тан­та­ми о дог­ма­тах ве­ры. Тео­ло­ги и ре­лигиозные дея­те­ли, же­лав­шие со­хра­нить вер­ность уче­нию ос­но­во­по­лож­ни­ков Ре­фор­ма­ции (М. Лю­те­ра, Ж. Каль­ви­на, Т. Бе­зы, М. Бу­це­ра, Г. Бул­лин­ге­ра и других), на­зы­ва­ли свои взгля­ды ор­то­док­саль­ны­ми (пра­во­вер­ны­ми), т. е. со­от­вет­ст­вую­щи­ми с их точ­ки зре­ния уче­нию древ­ней хри­сти­ан­ской Церк­ви и про­тес­тант­ской тра­ди­ции.

Ве­ро­ис­по­вед­ным ос­но­ва­ни­ем лю­те­ран­ской Ортодоксии яв­ля­ет­ся со­став­лен­ная по ини­циа­ти­ве свет­ских вла­стей Гер­ма­нии и при­ня­тая боль­шин­ст­вом лю­те­ран­ских тео­ло­гов Кни­га со­гла­сия (1580) , из­да­ние и рас­про­стра­не­ние ко­то­рой по­ло­жи­ло ко­нец многим бо­го­слов­ским дис­кус­си­ям, так как пре­по­да­ва­те­лям тео­ло­гии в университетах бы­ло пред­пи­са­но из­ла­гать уче­ние, не про­ти­во­ре­ча­щее её со­дер­жа­нию. Для бо­го­слов­ско­го ме­то­да лю­те­ран­ской Ортодоксии ха­рак­тер­ны: ори­ен­та­ция на Биб­лию как на выс­ший ис­точ­ник ис­ти­ны и ис­поль­зо­ва­ние её в ка­че­ст­ве кри­те­рия, по­зво­ляю­ще­го от­ли­чать ор­то­док­саль­ное уче­ние от ге­те­ро­док­саль­но­го (ере­ти­че­ско­го); стрем­ле­ние к по­строе­нию на ос­но­ва­нии ра­цио­наль­ной ин­тер­пре­та­ции Биб­лии еди­ной сис­те­мы бо­го­слов­ских по­ло­же­ний, ко­то­рая ох­ва­ты­ва­ла бы все сфе­ры по­зна­ния и жиз­ни; ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ари­сто­те­лев­ской ло­ги­ки и ме­та­фи­зи­ки для обос­но­ва­ния ве­ро­уче­ния и при­да­ния ему ви­да на­учного зна­ния; при­вле­че­ние для под­твер­жде­ния тео­ре­тических по­ло­же­ний об­шир­но­го ма­те­ри­ла, по­черп­ну­то­го из пред­ше­ст­вую­щей бо­го­слов­ской тра­ди­ции (со­чи­не­ний от­цов Церк­ви, ка­то­лических тео­ло­гов, ос­но­во­по­лож­ни­ков Ре­фор­ма­ции ). Со­дер­жав­шие под­роб­ные об­су­ж­де­ния мно­же­ст­ва ча­ст­ных во­про­сов тео­ло­гии, весь­ма круп­ные по объ­ё­му и слож­ные по со­дер­жа­нию со­чи­не­ния при­вер­жен­цев Ортодоксии во мно­гом сбли­жа­лись с трак­та­та­ми средневековых ка­то­лических схо­ла­стов, вслед­ст­вие че­го лю­те­ран­ская ор­то­док­сия не­ред­ко на­зы­ва­ет­ся так­же про­тес­тант­ской схо­ла­сти­кой. Наи­бо­лее вид­ные пред­ста­ви­те­ли лю­те­ран­ской Ортодоксии: М. Хем­ниц (1522-1586 годы), один из ав­то­ров «Фор­му­лы со­гла­сия»; И. Гер­хард (1582-1637 годы), профессор тео­ло­гии в Йе­не, ав­тор 9-том­но­го сочинения «Бо­го­слов­ские во­про­сы» («Loci theologici», 1610-1622 годы); А. Ка­лов (1612-1686 годы), профессор тео­ло­гии в Вит­тен­бер­ге, ав­тор 12-том­но­го сочинения «Сис­те­ма бо­го­слов­ских во­про­сов» («Systema locorum theologicorum», 1655-1677 годы), ак­тив­ный по­ле­мист с ка­то­ли­ка­ми, каль­ви­ни­ста­ми и со­циниа­на­ми; И.А. Квен­штедт (1617-1688 годы), про­фес­сор тео­ло­гии в Вит­тен­бер­ге, та­лант­ли­вый по­ле­мист и сис­те­ма­ти­за­тор, ав­тор сочинения «Дог­ма­ти­ко-по­ле­ми­че­ская тео­ло­гия» («Theologia di­dac­tico-polemica», 1685); Д. Хол­лац (1648-1713 годы), ав­тор сочинения «Учеб­ное из­ло­же­ние тео­ло­гии» («Examen theologicum acroamaticum», 1707), по­след­ний круп­ный бо­го­слов лю­те­ран­ской ор­то­док­сии.

Для каль­ви­ни­ст­ской Ортодоксии оп­ре­де­ляю­щим бы­ло стрем­ле­ние ог­ра­дить от лю­бых по­пы­ток пе­ре­смот­ра тео­ло­гию Ж. Каль­ви­на, наи­бо­лее пол­но пред­став­лен­ную в его трак­та­те «На­став­ле­ние в хри­сти­ан­ской ве­ре». Центральной те­мой бо­го­слов­ских дис­кус­сий в XVI-XVII веках ста­ло уче­ние Каль­ви­на о двой­ном пре­до­пре­де­ле­нии, от­каз от при­ня­тия ко­то­ро­го оз­на­чал вы­ход за пре­де­лы Ортодоксии. Бо­го­сло­вы Ортодоксии ве­ли борь­бу с рас­про­стра­не­ни­ем ге­те­ро­док­саль­ных взгля­дов Я. Ар­ми­ния (1560-1609 годы) (смотри Ар­ми­ни­ан­ст­во), М. Ами­ро (1596-1664 годы), С. Епи­ско­пия (1583-1644 годы) и другими. Официальным вы­ра­же­ни­ем ве­ро­ис­по­ве­да­ния каль­ви­ни­ст­ской Ортодоксии яв­ля­ют­ся на­прав­лен­ные про­тив ар­ми­ни­ан Ка­но­ны Дорт­ско­го си­но­да (1618-1619 годы); их бо­го­слов­ское обос­но­ва­ние и рас­кры­тие с по­зи­ций Ортодоксии пред­ла­га­ли Ф. Го­мар (1563-1641 годы), Г. Во­эций (1589-1676 годы), С. Ма­ре­зий (1599-1673 годы), Ф. Тур­рет­ти­ни (1623-1687 годы) и многие другие тео­ло­ги-ор­то­док­сы. На­ря­ду с по­ле­ми­кой, на­прав­лен­ной про­тив ка­то­ли­ков, лю­те­ран, ина­ко­мыс­ля­щих про­тес­тан­тов, атеи­стов и деи­стов, пред­ста­ви­те­ли каль­ви­ни­ст­ской Ортодоксии так­же вы­сту­па­ли про­тив про­тес­тант­ских тео­ло­гов, счи­тав­ших до­пус­ти­мым ис­поль­зо­ва­ние для бо­го­слов­ских це­лей фи­лософских кон­цеп­ций, раз­ра­бо­тан­ных П. де ла Ра­мэ (1515-1572 годы), Р. Де­кар­том и его по­сле­до­ва­те­ля­ми (кар­те­зи­ан­ца­ми).

К середине XVIII века как лю­те­ран­ская, так и каль­ви­ни­ст­ская Ортодоксии по­те­ря­ли гла­вен­ст­вую­щее по­ло­же­ние в университетах, где всё бо­лее по­пу­ляр­ным ста­но­вил­ся пие­тизм, пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го уде­ля­ли пре­иму­щест­вен­ное вни­ма­ние не тео­ре­тическим бо­го­слов­ским во­про­сам, а прак­ти­ке хри­сти­ан­ской жиз­ни, лич­ной свя­зи че­ло­ве­ка с Бо­гом, вслед­ст­вие че­го бы­ли спо­соб­ны дать бо­лее вос­тре­бо­ван­ные от­ве­ты на ре­лигиозные за­про­сы лю­дей эпо­хи Про­све­ще­ния, чем при­дер­жи­вав­шие­ся Ортодоксальной тео­ло­ги. Од­на­ко в ка­че­ст­ве уни­вер­си­тет­ской тео­ло­гии, пред­став­лен­ной не­мно­го­численными про­фес­со­ра­ми, вы­сту­пав­ши­ми про­тив лю­бых бо­го­слов­ских нов­шеств, Ортодоксия про­дол­жа­ла су­ще­ст­во­вать до начала XIX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)