ОРТИС САЙМОН

ОРТИС САЙМОН (Ortiz) - американский пи­са­тель.

Из на­ро­да пу­эб­ло; пред­ста­ви­тель современных ин­дей­ских ли­те­ра­тур. Пи­шет на английском языке. Обу­чал­ся на хи­мическом факультете кол­лед­жа; окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Университета Ай­о­вы (1969). В 1980-1990-е годы за­ни­мал пост пе­ре­во­дчи­ка в ад­ми­ни­ст­ра­ции шта­та Нью-Мек­си­ко; ра­бо­тал в из­да­тель­ст­вах. Жи­вёт в Ка­на­де , пре­по­да­ёт в Университете То­рон­то. Де­бю­ти­ро­вал по­этическом сборнике «В путь за до­ж­дём» («Going for the rain», 1976).

Твор­че­ст­во Ортиса по­свя­щено ис­то­рии и куль­ту­ре американских ин­дей­цев, про­бле­мам взаи­мо­от­но­ше­ния с «бе­лым» че­ло­ве­ком: по­этические сбориники «Боль­шая про­гул­ка» («A good journey», 1977), «Из Сэнд Криг» («From Sand Creek», 1981), «Где-то там» («Out there somewhere», 2002) и другие. Ав­тор мно­го­численных рас­ска­зов, пуб­ли­ци­стических очер­ков , эс­се, ан­то­ло­гии ин­дей­ской литературы и дргого.