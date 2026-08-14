ОРТА ВИКТОР

ОРТА ВИКТОР (франц. Horta) - бельгийский ба­рон (с 1932); ар­хи­тек­тор, ди­зай­нер и пе­да­гог.

В 1874-1877 годах учил­ся в АХ в Ген­те. С 1878 года ра­бо­тал в мас­тер­ской де­ко­ра­то­ра Ж. Де­бюс­со­на в Па­ри­ж е, в 1880 вер­нул­ся в Бель­гию; в 1881-1884 годах учил­ся в Ко­ро­лев­ской АХ в Брюс­се­ле. С 1884 года там же ра­бо­тал в ар­хитектурном бю­ро А. Ба­ла; под его ру­ко­во­дством уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии ком­плек­са ко­ро­лев­ских оран­же­рей в Ла­ке­не, близ Брюс­се­ля, где ос­во­ил приё­мы ра­бо­ты с ме­тал­ло­стек­лян­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми.

Его пер­вой са­мо­сто­ятельной по­строй­кой стал «Храм че­ло­ве­че­ских стра­стей» (про­ект, 1890; 1891-1897 годы, пе­ре­стро­ен Ортой в 1909-1910 годах) в брюс­сель­ском Пар­ке 50-ле­тия - па­виль­он в клас­си­ци­стических фор­мах для по­сто­ян­но­го экс­по­ни­ро­ва­ния од­но­именного рель­е­фа Ж. Лам­бо. В 1890 году Орта от­крыл собственное бю­ро в Брюс­се­ле. С это­го мо­мен­та на­чи­на­ет­ся зре­лый пе­ри­од его твор­че­ст­ва, свя­зан­ный с ар ну­во - фран­ко-бель­гий­ской вер­си­ей сти­ля мо­дерн , од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков ко­то­ро­го стал Орта; его творческое кре­до сфор­ми­ро­ва­лось под влия­ни­ем сим­во­лиз­ма, идей Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ка, дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» и других.

Орта воз­вёл ре­во­лю­ци­он­ный в ар­хит. от­но­ше­нии отель Тас­сель (1893-1894 годы), счи­таю­щий­ся пер­вой по­строй­кой мо­дер­на в Ев­ро­пе: его сво­бод­ный план из раз­лич­ных по фор­ме и ве­ли­чи­не по­ме­ще­ний ор­га­ни­зо­ван во­круг ме­тал­лической ле­ст­ни­цы, а пла­сти­ка внутреннего уб­ран­ст­ва ос­но­ва­на на сво­бод­но из­ги­баю­щих­ся ли­ни­ях - сти­ли­зо­ван­ных фло­раль­ных мо­ти­вах, при­чём в ка­че­ст­ве де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов вы­сту­па­ют де­та­ли кон­ст­рук­ции. Эта по­строй­ка ста­ла пер­вой в се­рии брюс­сель­ских особ­ня­ков, где во­пло­ти­лись эс­те­тические прин­ци­пы но­во­го сти­ля: оте­ли Вис­син­гер (1894-1897 годы), Соль­вей (1895-1898 годы; ны­не му­зей), ван Эт­вел­де (1895-1897 годы; западное кры­ло, 1889-1900 годы; восточное кры­ло, 1900-1901 годы), собственный дом- сту­дия (1898-1901 годы, ны­не Му­зей Орта) и многие другие. Так­же он про­ек­ти­ро­вал об­щественные зда­ния, наи­бо­лее из­вест­ное - На­род­ный дом (1895-1899 годы, не сохранился), штаб-квар­ти­ра Бельгийской ра­бо­чей пар­тии, где Орта об­на­жа­ет ме­тал­лический кар­кас, поч­ти не ис­поль­зуя об­ли­цов­ку фа­са­да; зал для со­б­ра­ний в ман­сар­де зда­ния - с нер­вюр­ным пе­ре­кры­ти­ем, де­мон­ст­ри­ро­вав­шим един­ст­во кон­ст­рук­тив­ной и эс­те­тической функ­ции ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций.

Но­ва­тор­ст­во твор­че­ст­ва Орта 1890-х годах за­клю­ча­лось как в от­ка­зе от эк­лек­тиз­ма и пря­мо­го под­ра­жа­ния сти­лям про­шло­го, так и в соз­да­нии им фор­маль­но­го ре­пер­туа­ра, ос­но­ван­но­го на ори­ги­наль­ных пла­стических ре­ше­ни­ях мо­дер­на, от­ве­чав­ших воз­мож­но­стям современных ма­те­риа­лов и тех­но­ло­гий их об­ра­бот­ки. Ра­бо­тал так­же как ди­зай­нер, соз­да­вая для сво­их по­стро­ек (в пер­вую оче­редь, особ­ня­ков) фур­ни­ту­ру, ме­бель, пред­ме­ты бы­та.

По­сле 1903 года Орта от­хо­дит от прин­ци­пов мо­дер­на, тя­го­тея к не­оклас­си­циз­му; мас­тер ос­тал­ся без­у­ча­ст­ным к иде­ям ар­хитектурного мо­дер­низ­ма, раз­ви­вав­ше­го­ся по­сле 1 -й ми­ро­вой вой­ны . Позд­ние про­из­ве­де­ния Орта - пре­имущественно круп­ные об­щественные со­ору­же­ния: уни­вер­маг «Grand Bazar An­sprach» во Франк­фур­те-на-Май­не (1903, не сохранился), Дво­рец ис­кусств (1922-1928 годы) и Центральный вок­зал (в рус­ле ар де­ко; про­ект, 1910-1936 годы, строи­тель­ст­во с 1937 году; в 1946-1952 годах шло под руководством архитектора М. Брюн­фо) в Брюс­се­ле, Му­зей изящ­ных ис­кусств в Тур­не (1928) и другие. Пред­се­да­тель ме­ж­ду­народные жю­ри кон­кур­са (1925-1927 годы) на про­ект зда­ния штаб-квар­ти­ры Ли­ги На­ций в Же­не­ве.

Пре­по­да­вал в Сво­бод­ном университете Брюс­се­ля (1892-1911 годы; профессор факультета при­клад­ных на­ук), Ко­ро­лев­ской АХ в Брюс­се­ле (с 1912 года; в 1913-1916 годах ди­рек­тор; с 1925 года ди­рек­тор сек­ции изо­бра­зительных ис­кусств), Выс­шем институте изо­бра­зительных ис­кусств в Ан­твер­пе­не (при Ко­ро­лев­ской АХ; с 1919 года). Его по­сле­до­ва­те­ля­ми бы­ли Х. ван де Вел­де, П. Ан­кар и Э. Ги­мар. Ран­нее твор­че­ст­во Орта ока­за­ло влия­ние на российских ар­хи­тек­то­ров ру­бе­жа XIX-XX веков, в ча­ст­но­сти на Л.Н. Ке­ку­ше­ва. Ряд по­стро­ек Орта (оте­ли Тас­сель, Соль­вей, ван Эт­вел­де и собственный дом-сту­дия в Брюс­се­ле) вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.