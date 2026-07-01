ОРСИНИ

ОРСИНИ (итал. Orsini) - знат­ный итальянский род.

Са­мые ран­ние све­де­ния об Орсини от­но­сят­ся к XI-XII векам. Воз­вы­ше­ние Орсини про­изош­ло с из­бра­ни­ем на пап­ский пре­стол Джа­чин­то Бо­бо­не, сы­на Пьет­ро Бо­бо­не, под име­нем Це­ле­сти­на III (1191-1198 годы). Его пле­мян­ник Ор­со ди Бо­бо­не (от его име­ни про­ис­хо­дит на­зва­ние) счи­та­ет­ся ос­но­ва­те­лем ро­да. В хо­де борь­бы им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии и пап­ст­ва Орсини под­дер­жи­ва­ли рим­ских пап и воз­глав­ля­ли в Ри­ме пар­тию гвель­фов (смотри Гвель­фы и ги­бел­ли­ны ). Мат­тео Рос­со (умер в 1246 году) про­сла­вил­ся борь­бой про­тив императора Фрид­ри­ха II Штау­фе­на. В XIII веке несколько пред­ста­ви­те­лей ро­да Орсини ру­ко­по­ло­же­ны в кар­ди­на­лы, а один из них - Джо­ван­ни Га­эта­но - из­бран па­пой Рим­ским под име­нем Ни­ко­лая III (1277-1280 годы).

В середине XIII века дом Орсини раз­де­лил­ся на несколько вет­вей: Брач­ча­но, Мон­тед­жор­да­но, Мон­те­ро­тон­до вла­де­ли зем­ля­ми в Пап­ском государстве; Гра­ви­на, дель Баль­цо - в Не­апо­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве; Пи­тиль­я­но - в Тос­ка­не. Вра­ж­да Орсини с римским ро­дом Ко­лон­на, со­про­во­ж­дав­шая­ся в 1330-е годы кро­во­про­лит­ны­ми сра­же­ния­ми, при­ве­ла к ус­та­нов­ле­нию в Ри­ме рес­пуб­ли­ки во гла­ве с Ко­ла ди Ри­ен­цо. По­сле окон­ча­ния Авинь­он­ско­го пле­не­ния пап Гри­го­рий XI (1370-1378 годы) пе­ре­дал в соб­ст­вен­ность Ник­ко­ло́ (1331-1399 годы) ряд зе­мель на западном по­бе­ре­жье Ита­лии, а так­же уп­рав­ле­ние Пап­ским государством. В 1-й половине XV века наи­бо­лее из­вест­ны: Пао­ло (умер в 1416 году), кон­доть­ер (смотри Кон­доть­е­ры) на служ­бе у нескольких рим­ских пап; Джор­дано (умер в 1438 году), кар­ди­нал, со­би­ра­тель ру­ко­пи­сей (позд­нее во­шед­ших в со­став Ва­ти­кан­ской библиотеки), ока­зы­вав­ший по­кро­ви­тель­ст­во ху­дож­ни­кам (его дво­рец на хол­ме Мон­те-Джор­да­но в Ри­ме рас­пи­сы­ва­ли Ма­зо­ли­но да Па­ни­ка­ле и Пао­ло Уч­чел­ло), учё­ным и гу­ма­ни­стам (Ни­ко­лаю Ку­зан­ско­му, Под­жо Брач­чо­ли­ни, Ла­по да Кас­тиль­он­кьо). Внуч­ка кон­доть­е­ра Ор­со (умер в 1424 году), слу­жив­ше­го не­апо­ли­тан­ско­му ко­ро­лю Фер­ди­нан­ду I Ара­гон­ско­му, Кла­ри­че (1453-1588 годы) ста­ла же­ной Ло­рен­цо Ме­ди­чи, их сын Джо­ван­ни был из­бран в 1513 году па­пой Рим­ским под име­нем Льва X. В пон­ти­фи­кат Алек­сан­д­ра VI Орсини под­верг­лись ре­прес­си­ям: в 1497 году был от­рав­лен Джен­ти­ле Вирд­жи­нио, кон­не­табль Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва; в 1503 году в ре­зуль­та­те по­давле­ния за­го­во­ра про­тив Че­за­ре Борд­жиа (смотри Борд­жиа) по­гиб­ли кар­ди­нал Джо­ван­ни Бат­тис­та, кон­доть­ер Пао­ло и гер­цог Гра­ви­на Фран­че­ско. Пред­ста­ви­тель ли­нии Пи­тиль­я­но граф Никколó (1442-1510 годы) с 1508 года яв­лял­ся глав­но­ко­ман­дую­щим ве­не­ци­ан­ски­ми вой­ска­ми во вре­мя вой­ны про­тив Кам­брей­ской ли­ги (смотри Италь­ян­ские вой­ны). В 1511 году при­бли­жён­ный па­пы Юлия II (1503-1513 годы) Джанд­жор­да­но (умер в 1517 году) под­пи­сал до­го­вор о ми­ре с се­мей­ст­вом Ко­лон­на. В XVI веке из­вест­ны: Пьер Фран­че­ско (Ви­чи­но) (1528-1585 годы), за­ка­зав­ший позд­не­ре­нес­санс­ный Парк чу­до­вищ Вил­лы Орсини в Бо­мар­цо (провинция Ви­тер­бо); Фуль­вио (1529-1600 годы), хра­ни­тель библиотеки Фар­не­зе и со­би­ра­тель мо­нет, над­пи­сей, ста­рин­ных ру­ко­пи­сей, а так­же кар­тин; в его кол­лек­цию во­шли ра­бо­ты Эль Гре­ко, с ко­то­рым он дру­жил. Фуль­вио опуб­ли­ко­вал со­чи­не­ния ря­да древ­них ав­то­ров, а так­же вы­сту­пил со­ста­ви­те­лем жиз­не­опи­са­ний зна­ме­ни­тых лю­дей. Пао­ло Джор­да­но (1541-1585 годы), гер­цог Брач­ча­но, уча­ст­во­вал в сра­же­нии при Ле­пан­то (1571); был же­нат на Иза­бел­ле Ме­ди­чи (1542-1576 годы), до­че­ри великого гер­цо­га Тос­кан­ско­го Ко­зи­мо I Ме­ди­чи (смотри в статье Ме­ди­чи), а вто­рым бра­ком - на род­ст­вен­ни­це па­пы Сик­ста V Вит­то­рии Ак­ко­рам­бо­ни (1557-1585 годы).

Все вет­ви Орсини, за ис­клю­че­ни­ем Гра­ви­на, су­ще­ст­вую­щей по сей день, пре­сек­лись в конце XVII века. В 1718 году па­па Кли­мент XI (1700-1721 годы) да­ро­вал пред­ста­ви­те­лям вет­ви Гра­ви­на ти­тул кня­зей-пред­стоя­те­лей пап­ско­го тро­на. В 1724 году Пьет­ро Фран­че­ско из­бран па­пой под име­нем Бе­не­дик­та XIII (умер в 1730 году).

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