ОРСИНИ
ОРСИНИ (итал. Orsini) - знатный итальянский род.
Самые ранние сведения об Орсини относятся к XI-XII векам. Возвышение Орсини произошло с избранием на папский престол Джачинто Бобоне, сына Пьетро Бобоне, под именем Целестина III (1191-1198 годы). Его племянник Орсо ди Бобоне (от его имени происходит название) считается основателем рода. В ходе борьбы императоров Священной Римской империи и папства Орсини поддерживали римских пап и возглавляли в Риме партию гвельфов (смотри Гвельфы и гибеллины). Маттео Россо (умер в 1246 году) прославился борьбой против императора Фридриха II Штауфена. В XIII веке несколько представителей рода Орсини рукоположены в кардиналы, а один из них - Джованни Гаэтано - избран папой Римским под именем Николая III (1277-1280 годы).
В середине XIII века дом Орсини разделился на несколько ветвей: Браччано, Монтеджордано, Монтеротондо владели землями в Папском государстве; Гравина, дель Бальцо - в Неаполитанском королевстве; Питильяно - в Тоскане. Вражда Орсини с римским родом Колонна, сопровождавшаяся в 1330-е годы кровопролитными сражениями, привела к установлению в Риме республики во главе с Кола ди Риенцо. После окончания Авиньонского пленения пап Григорий XI (1370-1378 годы) передал в собственность Никколо́ (1331-1399 годы) ряд земель на западном побережье Италии, а также управление Папским государством. В 1-й половине XV века наиболее известны: Паоло (умер в 1416 году), кондотьер (смотри Кондотьеры) на службе у нескольких римских пап; Джордано (умер в 1438 году), кардинал, собиратель рукописей (позднее вошедших в состав Ватиканской библиотеки), оказывавший покровительство художникам (его дворец на холме Монте-Джордано в Риме расписывали Мазолино да Паникале и Паоло Уччелло), учёным и гуманистам (Николаю Кузанскому, Поджо Браччолини, Лапо да Кастильонкьо). Внучка кондотьера Орсо (умер в 1424 году), служившего неаполитанскому королю Фердинанду I Арагонскому, Клариче (1453-1588 годы) стала женой Лоренцо Медичи, их сын Джованни был избран в 1513 году папой Римским под именем Льва X. В понтификат Александра VI Орсини подверглись репрессиям: в 1497 году был отравлен Джентиле Вирджинио, коннетабль Неаполитанского королевства; в 1503 году в результате подавления заговора против Чезаре Борджиа (смотри Борджиа) погибли кардинал Джованни Баттиста, кондотьер Паоло и герцог Гравина Франческо. Представитель линии Питильяно граф Никколó (1442-1510 годы) с 1508 года являлся главнокомандующим венецианскими войсками во время войны против Камбрейской лиги (смотри Итальянские войны). В 1511 году приближённый папы Юлия II (1503-1513 годы) Джанджордано (умер в 1517 году) подписал договор о мире с семейством Колонна. В XVI веке известны: Пьер Франческо (Вичино) (1528-1585 годы), заказавший позднеренессансный Парк чудовищ Виллы Орсини в Бомарцо (провинция Витербо); Фульвио (1529-1600 годы), хранитель библиотеки Фарнезе и собиратель монет, надписей, старинных рукописей, а также картин; в его коллекцию вошли работы Эль Греко, с которым он дружил. Фульвио опубликовал сочинения ряда древних авторов, а также выступил составителем жизнеописаний знаменитых людей. Паоло Джордано (1541-1585 годы), герцог Браччано, участвовал в сражении при Лепанто (1571); был женат на Изабелле Медичи (1542-1576 годы), дочери великого герцога Тосканского Козимо I Медичи (смотри в статье Медичи), а вторым браком - на родственнице папы Сикста V Виттории Аккорамбони (1557-1585 годы).
Все ветви Орсини, за исключением Гравина, существующей по сей день, пресеклись в конце XVII века. В 1718 году папа Климент XI (1700-1721 годы) даровал представителям ветви Гравина титул князей-предстоятелей папского трона. В 1724 году Пьетро Франческо избран папой под именем Бенедикта XIII (умер в 1730 году).