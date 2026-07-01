ОРШАНСКИЙ МУЗЕЙ

Оршанский краеведческий музей крестьянского труда и быта был открыт 23 марта 1983 года в посёлке Оршанка.

В 1985 году получил звание «народный», впоследствии стал музеем крестьянского труда и быта. Оршанский краеведческий музей был открыт 23 марта 1983 года в посёлке Оршанка. В 1985 году получил звание «народный», впоследствии стал музеем крестьянского труда и быта.

Основателем музея является ветеран Великой Отечественной войны, Заслуженный учитель РСФСР, почётный гражданин посёлка Оршанка Николай Пантелеевич Мотовилов. Музей входит в состав Историко-краеведческого музейного комплекса Оршанского муниципального района.

В музее собраны уникальные коллекции документов и предметов жизни труда и быта местного населения. В экспозиции представлены следующие отделы: этнографии и нумизматики; колокольный, который насчитывает 115 единиц свадебных, поддужных и церковных колоколов; ручных машин, где экспонируется богатая коллекция столярных, токарных, бондарных инструментов; сельскохозяйственный, в котором представлены машины, механизмы для обработки земли на конной тяге, заготовки кормов, обработки семян; льна и льноводства; науки и техники; самоварный.

Особая гордость музея - едва ли не полное собрание колоколов и колокольчиков, отлитых на дореволюционных заводах Поволжья. Благодаря этой уникальной коллекции музей известен как "Музей колоколов".

Иллюстрации:

Оршанский краеведческий музей крестьянского труда и быта.