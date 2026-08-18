ОРСЕ
ОРСЕ (франц. Mus ́ee d’Orsay) - музей Орсе, художественный музей в Париже.
Расположен в зданиях бывшего одноимённого железнодорожного вокзала, построенного к Всемирной выставке 1900 года, и примыкающего к нему отеля (оба - архитектор В. Лалу); в них использование металлических конструкций и больших остеклённых поверхностей сочеталось с каменными фасадами в стиле бозар. Внешний облик постройки, по условиям заказа, должен был соответствовать классицистической архитектуре Лувра и Дворца Почётного легиона. После закрытия вокзала (1939) здание использовалось различным образом. Решение о размещении в нём музея, открывшегося в 1986 году, принято французским правительством в 1977 году. Преобразование здания осуществлялось архитактурной группой ACT (Р. Бардон, П. Кольбок, Ж. П. Филиппон); в интерьере сохранена главенствующая роль огромного центрального зала со стеклянным перекрытием, вокруг которого было создано 3-уровневое экспозиционное пространство (оформление Г. Ауленти в сотрудничестве с И. Рота, П. Кастильони и Р. Педуцци).
Новый музей, посвящённый искусству (преимущественно французскому) периода 1848-1914 годов, был задуман как связующее звено между Лувром, хранящим работы старых мастеров, и Национальным музеем современного искусства, где экспонируется современное и новейшее искусство (после 1914 года). Коллекция музея Орсе была сформирована из собрания Лувра [в том числе той его части, которая была представлена в Люксембургском музее (смотри Люксембургский дворец) до его расформирования в 1937 году], передавшего работы мастеров, родившихся после 1820 года; расформированного собрания музея Зала для игры в мяч, а также из Национального музея современного искусства при его переезде в Национальный центр искусства и культуры имени Ж. Помпиду, откуда поступили работы художников, родившихся до 1870 года. В дальнейшем новый музей целенаправленно приобретал произведения искусства для того, чтобы как можно полнее представить избранный период, выкупая, в частности, работы, ранее принадлежавшие Люксембургскому музею.
Раздел живописи музея Орсе включает в себя картины мастеров позднего классицизма (Ж.О.Д. Энгр), романтизма (Э. Делакруа, Т. Шассерио), реализма (Г. Курбе, О. Домье, Ж.Ф. Милле, К. Коро), салонного искусства (Т. Кутюр, А.В. Бугро и другие), английских прерафаэлитов (Э. Бёрн-Джонс), импрессионизма (Э. Дега, Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, К. Писсарро, А. Сислей и другие), постимпрессионизма (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек, Ж. Сёра, П. Синьяк, А. Руссо), символизма (Г. Моро, Г. Климт, Дж. Энсор) и других течений рубежа XIX и XX веков. Музей хранит также произведения графики (гравюры, коллажи), скульптуры (Ф. Рюд, Ж. Б. Карпо, О. Роден, А. Бари, Дега, Ренуар, А. Майоль, Э. Ж. Далу, К. Клодель, Гоген, М. Россо и другие), декоративно-прикладного искусства, фотоискусства и истории архитектуры (модели построек 2-й половины XIX - начала XX веков, архитектурная графика).
В здании музея Орсе проводятся выставки, спектакли, концерты и кинопоказы.