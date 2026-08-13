ОРС-И-РОВИРА ЭУХЕНИО Д’
ОРС-И-РОВИРА ЭУХЕНИО Д’ (исп. d’Ors i Rovira) - каталанский и испанский писатель, общественный деятель, рисовальщик, член Испанской королевской академии (1927).
Писал на каталанском (до 1920 года) и испанском языках. Мать - кубинка, отец - из каталонской аристократической семьи. Окончил юридический факультет Барселонского университета (1903). В 1906-1910 годах в Париже посещал лекции А. Бергсона, тогда же заинтересовался философией прагматизма. Работал корреспондентом; выступал в прессе как карикатурист в манере О. Бёрдсли. Вернувшись в Барселону (1910), занял пост директора Института каталонских исследований (1911-1920 годы), выступал с публичными лекциями по истории культуры и философии. В 1920 году перебрался в Мадрид, где продолжал заниматься журналистикой. В 1927-1937 годах жил в Париже. Поддержал режим Ф. Франко; во многом определял культурную политику франкистской Испании (в том числе занимая пост министра изящных искусств). В 1938 году основал Институт Испании; в 1938-1942 годах служил его постоянным секретарём.
Один из ключевых представителей интеллектуальной жизни Каталонии начала XX века, член литературной группы «ноусентистов», ратовавших за возрождение каталонских культурных традиций. Наибольшую известность получила публицистика Орс-и-Ровиры; его многочисленные эссе, публиковавшиеся в каталанской и испанской печати и объединённые затем в антологии под названием «Глоссарий» («Glosari»), которые выходили в 1906-1949 годах (с перерывами), представляют собой комментарии на события политической и культурной жизни, размышления об искусстве и философии. Автор книги «О барокко» («Lo barroco», 1944), где барокко трактуется как внеисторический культурный феномен. Среди других произведений: исследования о Ф. Гойе, П. Пикассо, П. Сезанне; книга «Три часа в Музее Прадо: эстетический путеводитель» («Tres horas en el Museo del Prado. Itinerario estético», 1923); стихотворения, пьесы.