ОРОСКО ХОСЕ КЛЕМЕНТЕ

ОРОСКО ХОСЕ КЛЕМЕНТЕ - мексиканский жи­во­пи­сец, гра­фик, один из ос­но­ва­те­лей на­цио­наль­но­го му­ра­лиз­ма .

Учил­ся в Ака­де­мии Сан-Кар­лос в Ме­хи­ко (1908-1914 годы). Уча­ст­ник Мек­си­кан­ской ре­во­лю­ции 1910-1917 годов; в 1917-1919 и 1927-1934 годах жил в США. Член «Син­ди­ка­та ре­во­люционных жи­во­пис­цев, скульп­то­ров и гра­вё­ров». На­чи­нал как ка­ри­ка­ту­рист и гра­фик (се­рия «Мек­си­ка в ре­во­лю­ции», 1913-1917 годы). В пер­вых мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сях Ороско (двор Национальной под­го­то­вительной шко­лы, 1922-1924 годы, 1926-1927 годы; совместно с Д. Ри­ве­рой, Д. Си­кей­ро­сом и другими; «Дом из­раз­цов», 1925, оба - в Ме­хи­ко) на­ме­ти­лись основные те­мы и тен­ден­ции его твор­че­ст­ва - стрем­ле­ние фи­ло­соф­ски ос­мыс­лить мексиканскую дей­ст­ви­тель­ность и судь­бы Латинской Аме­ри­ки в це­лом, по­ка­зать дра­ма­тизм ре­во­лю­ции. Во фре­сках Ороско про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние итальянского Про­то­ре­нес­сан­са, их от­ли­ча­ют ла­ко­низм и экс­прес­сия об­ра­зов, обоб­щён­ность форм, яс­ность ком­по­зи­ции; вме­сте с тем они про­дол­жа­ют те­ма­ти­ку его ран­ней гра­фи­ки. На про­тя­же­нии все­го твор­че­ст­ва Ороско про­дол­жал об­ли­чать ложь и на­си­лие, бу­ду­чи убе­ж­дён­ным, что «доб­ро долж­но быть во­ин­ст­вен­ным». Во фре­ске «Про­ме­тей» (1930, По­мо­на-кол­ледж в Клэр­мон­те, штат Ка­ли­фор­ния, США) скла­ды­ва­ет­ся ха­рак­тер­ный для Ороско ком­по­зиционный при­ём со­пос­тав­ле­ния уве­ли­чен­ной в мас­шта­бе фи­гу­ры-сим­во­ла и мя­ту­щей­ся мас­сы лю­дей.

В это вре­мя несколько ме­ня­ет­ся и жи­во­пис­ная ма­не­ра ху­дож­ни­ка: ма­зок ста­новит­ся бо­лее экс­прес­сив­ным. По­сле по­езд­ки в Ев­ро­пу в 1931 году Ороско воз­вра­ща­ет­ся в США. В цик­ле рос­пи­сей в Библиотеке Бей­ке­ра Дар­тмут-кол­лед­жа в Ха­но­ве­ре (штат Нью-Гэмп­шир, 1932-1934 годы), раз­ви­вая идеи сво­их ран­них фре­сок, Ороско да­ёт своё ис­тол­ко­ва­ние со­ци­аль­но-ис­то­рическим про­блем Латинской Аме­ри­ки. В рос­пи­си «Ка­тар­сис» во Двор­це изящ­ных ис­кусств в Ме­хи­ко (1934) Ороско раз­ви­ва­ет те­му современной ма­ши­не­рии. По­ле­ми­зи­руя с Ри­ве­рой и другими ху­дож­ни­ка­ми, вос­пе­ваю­щи­ми тех­нический про­гресс, он упо­доб­ля­ет ма­ши­ну ко­лос­саль­ной мя­со­руб­ке, пе­ре­ма­лы­ваю­щей че­ло­ве­ка. На­зва­ние фре­ски как бы да­ёт ключ к её про­чте­нию: очи­ще­ние по­сред­ст­вом ос­мыс­ле­ния и со­пе­ре­жи­ва­ния. В конце 1930-х годов Ороско ра­бо­та­ет в Гва­да­ла­ха­ре, соз­да­ёт рос­пи­си в зда­нии Университета, во Двор­це пра­ви­тель­ст­ва (1936-1937 годы) и в ка­пел­ле гос­пи­та­ля епископа Ка­бань­я­са (Ка­вань­я­са; 1938-1939 годы). Ком­по­зиционная ос­но­ва фре­ско­во­го ан­самб­ля ка­пел­лы - на­ве­ян­ные ре­аль­но­стью дра­ма­тической сце­ны, ко­то­рые ста­но­вят­ся как бы «под­но­жи­ем» для рас­поло­жен­ных в ку­поль­ном про­стран­ст­ве сим­во­лов сти­хий и ком­по­зи­ции «Че­ло­век ог­ня»; в этом эпическом про­из­ве­де­нии спла­ви­лись во­еди­но сим­во­лы жиз­ни, со­бы­тия со­вре­мен­но­сти и ис­то­рическая па­но­ра­ма Мек­си­ки. Для позд­них ра­бот Ороско ха­рак­тер­ны мощ­ная ди­на­ми­ка жи­во­пис­ных масс, пре­дель­ная на­сы­щен­ность ко­ло­ри­та, об­раз­ный гро­теск [фре­ски в зда­ни­ях Вер­хов­но­го су­да (1936-1941 годы), гос­пи­та­ля Хе­сус-На­са­ре­но (1942-1944 годы, на те­мы Апо­ка­лип­си­са), Национального му­зея ис­то­рии во двор­це Ча­пуль­те­пек (1948, все - в Ме­хи­ко)]. Во фре­ске «На­цио­наль­ная ал­ле­го­рия» (1947-1948 годы) на внеш­ней сте­не Национальной шко­лы учи­те­лей в Ме­хи­ко Ороско впер­вые при­ме­ня­ет но­вый для мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си ма­те­ри­ал - си­ли­кон; вслед за Си­кей­ро­сом он ис­поль­зу­ет в стан­ко­вой жи­во­пи­си пи­рок­си­лин.

Так­же соз­да­вал мно­го­численные ли­то­гра­фии, ри­сун­ки, ил­лю­ст­ра­ции (к ро­ма­ну «Те, кто вни­зу» М. Асу­элы, 1929, и другим). В 1951 году в Гва­да­ла­ха­ре от­крыт Му­зей-мас­тер­ская ху­дож­ни­ка.