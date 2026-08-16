ОРОМОСАВАНК

ОРОМОСАВАНК - средневековый армянский мо­на­стырь на бе­ре­гу реки Аху­рян, в 15 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Ани, в ис­то­рической области Ай­ра­рат (ны­не в Тур­ции, иль Карс).

Ос­но­ван в 1-й половине X века; был од­ним из круп­ней­ших мо­на­сты­рей Ар­ме­нии , со скрип­то­ри­ем XII-XIV веков. По­сле пе­рио­да заб­ве­ния (XV-XVI века) вновь стал ре­лигиозным цен­тром в XVII веке; окон­ча­тель­но ос­тав­лен в начале XX века. Рес­тав­ри­ро­ван в 1685, 1788, 1868-1871 годах. Ны­не его по­строй­ки на­хо­дят­ся в руи­ни­ро­ван­ном со­стоя­нии.

Ком­плекс Оромосванк ок­ру­жён пря­мо­уголь­ной в пла­не кре­по­ст­ной сте­ной (сохранилась фраг­мен­тар­но). Основная груп­па па­мят­ни­ков вклю­ча­ет пря­мо­уголь­ную в пла­не церковь Святого Ио­ан­на (Сурб-Ова­нес; тип ку­поль­но­го за­ла) с ко­ническим ку­по­лом (1-я половина XI века), сло­жен­ную из бло­ков тём­но­го ту­фа; в ин­терь­е­ре - ос­тат­ки стен­ных рос­пи­сей XIII века. Со­хра­нив­шая­ся лучше всего часть ком­плек­са - при­твор (га­вит, жа­ма­тун) церк­ви (1038): пря­мо­уголь­ный в пла­не, он раз­де­лён на 9 час­тей ар­ка­ми на сво­бод­но стоя­щих и свя­зан­ных ко­лон­нах; над центральной ча­стью - свод в ви­де 8-уголь­ной усе­чён­ной пи­ра­ми­ды; пе­ре­кры­тия де­ко­ри­ро­ваны ор­на­мен­таль­ны­ми рель­е­фа­ми. В ком­плекс вхо­дят так­же мав­золей (по­ми­наль­ная ча­сов­ня) Ру­зу­кан (1215) и од­но­не­ф­ная ча­сов­ня Ха­тун-Ани (2-я половина XII века). К юго-за­па­ду от главной церк­ви на­хо­дит­ся вто­рая ар­хитектурная груп­па (так называемая дом ре­ли­к­вий): гос­те­вой дом, ряд ке­лий, мав­зо­лей (ре­ли­к­ва­рий) пра­ви­те­ля Ани Ва­че Ва­чу­тя­на (1229), мав­зо­лей (ре­ли­ква­рий) и га­вит Ару­ич (оба 1277).

К се­ве­ру от осн. ком­плек­са Оромосванка, за пре­де­ла­ми стен, - церк­ви Святой Ми­ны (Сурб-Ми­нас; до 986 года) и Святого Ге­ор­гия (Сурб-Ге­ворк; за­вер­ше­на по­сле 1020 года); ча­сов­ня ца­ря Ашо­та (X век). Это са­мые древ­ние со­ору­же­ния Оромосванка, что по­зво­ля­ет пред­по­ло­жить, что пер­во­на­чаль­ный центр мо­на­сты­ря был здесь. Ря­дом с Оромосванком, по до­ро­ге на Ани, - руи­ны так называемой три­ум­фаль­ной ар­ки (1102) из двух ба­шен в фор­ме 4-гран­ных стол­бов (с ча­сов­ня­ми в верх­ней час­ти), объ­е­ди­нён­ных сво­дом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)