ОРОМОСАВАНК
ОРОМОСАВАНК - средневековый армянский монастырь на берегу реки Ахурян, в 15 км к северо-востоку от Ани, в исторической области Айрарат (ныне в Турции, иль Карс).
Основан в 1-й половине X века; был одним из крупнейших монастырей Армении, со скрипторием XII-XIV веков. После периода забвения (XV-XVI века) вновь стал религиозным центром в XVII веке; окончательно оставлен в начале XX века. Реставрирован в 1685, 1788, 1868-1871 годах. Ныне его постройки находятся в руинированном состоянии.
Комплекс Оромосванк окружён прямоугольной в плане крепостной стеной (сохранилась фрагментарно). Основная группа памятников включает прямоугольную в плане церковь Святого Иоанна (Сурб-Ованес; тип купольного зала) с коническим куполом (1-я половина XI века), сложенную из блоков тёмного туфа; в интерьере - остатки стенных росписей XIII века. Сохранившаяся лучше всего часть комплекса - притвор (гавит, жаматун) церкви (1038): прямоугольный в плане, он разделён на 9 частей арками на свободно стоящих и связанных колоннах; над центральной частью - свод в виде 8-угольной усечённой пирамиды; перекрытия декорированы орнаментальными рельефами. В комплекс входят также мавзолей (поминальная часовня) Рузукан (1215) и однонефная часовня Хатун-Ани (2-я половина XII века). К юго-западу от главной церкви находится вторая архитектурная группа (так называемая дом реликвий): гостевой дом, ряд келий, мавзолей (реликварий) правителя Ани Ваче Вачутяна (1229), мавзолей (реликварий) и гавит Аруич (оба 1277).
К северу от осн. комплекса Оромосванка, за пределами стен, - церкви Святой Мины (Сурб-Минас; до 986 года) и Святого Георгия (Сурб-Геворк; завершена после 1020 года); часовня царя Ашота (X век). Это самые древние сооружения Оромосванка, что позволяет предположить, что первоначальный центр монастыря был здесь. Рядом с Оромосванком, по дороге на Ани, - руины так называемой триумфальной арки (1102) из двух башен в форме 4-гранных столбов (с часовнями в верхней части), объединённых сводом.