ОРНАМЕНТИКА

ОРНАМЕНТИКА - мелодические обороты из звуков относительно мелкой длительности, применяемые для украшения мелодии , усиления её экспрессии, демонстрации виртуозных возможностей исполнителя.

В сво­их ис­то­ках и эво­лю­ции Орнаментика, как и при­мы­каю­щая к ней ди­ми­ну­ция (дроб­ле­ние от­но­си­тель­но про­тя­жён­ных нот ме­ло­дии с об­ра­зо­ва­ни­ем фи­гур из не­сколь­ких нот мень­шей дли­тель­но­сти), свя­за­на с искусством им­про­ви­за­ции. Орнаментика в вы­со­кой сте­пе­ни свой­ст­вен­на мо­но­дии; из ны­не су­ще­ст­вую­щих профессиональных не­ев­ро­пей­ских музыкальных куль­тур раз­ви­тая Орнаментика пред­став­ле­на в индийской ра­ге, арабской ма­ка­ме, азербайджанской му­га­ме, среднеазиатской ма­ко­ме, в других ви­дах му­зы­ки вы­со­кой тра­ди­ции. Здесь Орнаментика вы­сту­па­ет как один из ла­до- и фор­мо­об­ра­зую­щих фак­то­ров му­зы­ки.

Орнаментика в раз­ных фор­мах и в раз­ной сте­пени про­яв­ля­ла се­бя на различных эта­пах европейской ис­то­рии му­зы­ки (от ме­лиз­ма­тических вста­вок в средневековой мо­но­дии до мно­го­численных ук­ра­ше­ний в ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке ба­рок­ко и вир­ту­оз­ной ко­ло­ра­ту­ры в во­каль­ных, пре­имущественно опер­ных, пар­ти­ях XVIII-XX веков). К Орнаментике от­но­сят­ся ме­лиз­мы, ти­ра­ты, пас­са­жи, ко­ло­ра­ту­ры, а так­же не­ко­то­рые ви­ды фи­гу­ра­ции ак­кор­дов (смотри Ар­пед­жио) и рит­мические из­ме­не­ния (в ча­ст­но­сти, ре­гу­ляр­ное не­ра­вен­ст­во в ис­пол­не­нии дли­тель­но­стей, рав­ных в нот­ной за­пи­си). Раз­ли­ча­ют Орнаментику, не обо­зна­чен­ную в но­тах и им­про­ви­зи­ро­вав­шую­ся ис­полни­те­лем; Орнаментику, обо­зна­чен­ную осо­бы­ми зна­ка­ми; Орнаментику, пол­но­стью вы­пи­сан­ную но­та­ми. Зна­че­ние этих ви­дов ме­ня­лось. В сво­бод­но им­про­ви­зи­руе­мой Орнаментике по­сте­пен­но сло­жи­лись от­но­си­тель­но ус­той­чи­вые обо­ро­ты, под­даю­щие­ся зна­ко­во­му обо­зна­че­нию ( ме­лиз­мы ). Наи­выс­шее раз­ви­тие та­кая Орнаментика по­лу­чи­ла в му­зы­ке испанских виу­эли­стов, итальянской и немецкой ор­ган­ной му­зы­ке XVII-XVIII веков, в искусстве французских лют­ни­стов и кла­ве­си­ни­стов, в кла­вир­ном твор­че­ст­ве И.С. Ба­ха, К.Ф.Э. Ба­ха. В это же вре­мя скла­ды­ва­ет­ся клас­сическая ва­риа­ци­он­ная фор­ма, в ко­то­рой важ­ная фор­мо­об­ра­зую­щая роль при­над­ле­жит Орнаментике, пол­но­стью вы­пи­сан­ной но­та­ми (в ор­на­мен­таль­ных ва­риа­ци­ях). Со­глас­но рас­про­стра­нён­ной точ­ке зре­ния, путь ис­то­рического раз­ви­тия ев­ропейской му­зы­ки вёл к по­сте­пен­но­му от­ка­зу от Орнаментики, им­про­ви­зи­руе­мой ис­пол­ни­те­лем (хо­тя ещё в XVIII веке она ши­ро­ко при­ме­ня­лась), к точ­но­му обо­зна­че­нию всех ор­на­мен­таль­ных обо­ро­тов нот­ны­ми зна­ка­ми (со­чи­не­ния Ф. Шо­пе­на и других ком­по­зи­то­ров-ро­ман­ти­ков); со вре­ме­ни К.В. Глю­ка со­кра­ща­лись мас­шта­бы при­ме­не­ния и во­каль­ной Орнаментики; в це­лом зна­че­ние Орнаментики всё бо­лее па­да­ло вплоть до 2-й половины XIX века. Ака­де­мическая музыкальная прак­ти­ка (в том числе в свя­зи с ис­то­рическими изы­ска­ния­ми пред­ста­ви­те­лей ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва) по­сте­пен­но пе­ре­смат­ри­ва­ет роль Орнаментики в ев­ропейской ста­рин­ной и клас­си­ко-ро­ман­тической му­зы­ке и в боль­шей ме­ре до­пус­ка­ет им­про­ви­за­ци­он­ность. В XX веке роль им­про­ви­зи­руе­мой Орнаментики за­мет­но воз­рос­ла в свя­зи с уси­ле­ни­ем им­про­ви­зационного на­ча­ла в не­ко­то­рых об­лас­тях музыкального твор­че­ст­ва, например в джа­зе .

Дополнительная литература:

Dannreuther В. Musical ornamentation. L., 1893–1895. Vol. 1–2;

Goldschmidt H. Die Lehre von der vokalen Ornamentik. B.;

Char­lot­tenburg, 1907; Ку­пе­рен Ф. Ис­кус­ст­во иг­ры на кла­ве­си­не. М., 1973;

Donington R. The interpretation of early music. L., 1974;

Бейш­лаг А. Ор­на­мен­ти­ка в му­зы­ке. М., 1978;

Коп­чев­ский Н. Кла­вир­ная му­зы­ка. Во­про­сы ис­пол­не­ния. М., 1986;

Брян­це­ва В.Н. Фран­цуз­ский кла­ве­си­низм. М., 2000.

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