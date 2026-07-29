ОРНАМЕНТИКА
ОРНАМЕНТИКА - мелодические обороты из звуков относительно мелкой длительности, применяемые для украшения мелодии, усиления её экспрессии, демонстрации виртуозных возможностей исполнителя.
В своих истоках и эволюции Орнаментика, как и примыкающая к ней диминуция (дробление относительно протяжённых нот мелодии с образованием фигур из нескольких нот меньшей длительности), связана с искусством импровизации. Орнаментика в высокой степени свойственна монодии; из ныне существующих профессиональных неевропейских музыкальных культур развитая Орнаментика представлена в индийской раге, арабской макаме, азербайджанской мугаме, среднеазиатской макоме, в других видах музыки высокой традиции. Здесь Орнаментика выступает как один из ладо- и формообразующих факторов музыки.
Орнаментика в разных формах и в разной степени проявляла себя на различных этапах европейской истории музыки (от мелизматических вставок в средневековой монодии до многочисленных украшений в инструментальной музыке барокко и виртуозной колоратуры в вокальных, преимущественно оперных, партиях XVIII-XX веков). К Орнаментике относятся мелизмы, тираты, пассажи, колоратуры, а также некоторые виды фигурации аккордов (смотри Арпеджио) и ритмические изменения (в частности, регулярное неравенство в исполнении длительностей, равных в нотной записи). Различают Орнаментику, не обозначенную в нотах и импровизировавшуюся исполнителем; Орнаментику, обозначенную особыми знаками; Орнаментику, полностью выписанную нотами. Значение этих видов менялось. В свободно импровизируемой Орнаментике постепенно сложились относительно устойчивые обороты, поддающиеся знаковому обозначению (мелизмы). Наивысшее развитие такая Орнаментика получила в музыке испанских виуэлистов, итальянской и немецкой органной музыке XVII-XVIII веков, в искусстве французских лютнистов и клавесинистов, в клавирном творчестве И.С. Баха, К.Ф.Э. Баха. В это же время складывается классическая вариационная форма, в которой важная формообразующая роль принадлежит Орнаментике, полностью выписанной нотами (в орнаментальных вариациях). Согласно распространённой точке зрения, путь исторического развития европейской музыки вёл к постепенному отказу от Орнаментики, импровизируемой исполнителем (хотя ещё в XVIII веке она широко применялась), к точному обозначению всех орнаментальных оборотов нотными знаками (сочинения Ф. Шопена и других композиторов-романтиков); со времени К.В. Глюка сокращались масштабы применения и вокальной Орнаментики; в целом значение Орнаментики всё более падало вплоть до 2-й половины XIX века. Академическая музыкальная практика (в том числе в связи с историческими изысканиями представителей аутентичного исполнительства) постепенно пересматривает роль Орнаментики в европейской старинной и классико-романтической музыке и в большей мере допускает импровизационность. В XX веке роль импровизируемой Орнаментики заметно возросла в связи с усилением импровизационного начала в некоторых областях музыкального творчества, например в джазе.
Дополнительная литература:
Dannreuther В. Musical ornamentation. L., 1893–1895. Vol. 1–2;
Goldschmidt H. Die Lehre von der vokalen Ornamentik. B.;
Charlottenburg, 1907; Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973;
Donington R. The interpretation of early music. L., 1974;
Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., 1978;
Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. М., 1986;
Брянцева В.Н. Французский клавесинизм. М., 2000.