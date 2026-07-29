ОРНАМЕНТ
ОРНАМЕНТ (лат. ornamentum - украшение) - визуально-пространственная структура из ритмически упорядоченных элементов, имеющая декоративную функцию и располагающаяся на поверхности элементов архитектуры, объектов декоративно-прикладного искусства.
Орнамент широко распространён также в книжной миниатюре, прикладной и книжной графике, плакате и др. Исполняемый средствами живописи, рисунка, скульптуры или декоративных искусств (резьба художественная, роспись, ткачество, плетение, вышивка, вязание, аппликация по ткани, коже и меху, зернь и т. д.), Орнамент немыслим вне поверхности, на которой находится и которую зрительно организует, вступая в сложные отношения с архитектоникой предмета.
По характеру композиции, обусловленной формой декорируемого предмета, Орнамент может быть ленточным (фриз), центрическим (розетки - Орнамент, вписанный в круг), окаймляющим (бордюры), геральдическим, сетчатым (заполняющим поверхность предмета сплошным узором) или представлять собой сложные комбинации этих видов. Орнамент либо оперирует отвлечёнными (абстрактными) формами, либо стилизует (схематизирует) реальные мотивы. Преобразование различных мотивов в Орнаменте достигается за счёт применения разных видов симметрии. По мотивам, используемым в Орнаменте, его делят: на геометрический, для которого характерны структуры, восходящие к простым геометрическим фигурам (точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, сетчато пересекающиеся линии, различные многоугольники, круг, овал и т. п.), либо более сложные структуры (так называемый криволинейный Орнамент, построенный на основе волнообразной линии, её сегментов и различных их сочетаний - спираль, S- или 8-видная фигуры и др.; наиболее сложной его формой является плетёный Орнамент); растительный (флоральный), стилизующий листья, цветы, стебли и пр. (лотос, папирус, акант, пальметта и т. д.); зооморфный (тератологический), стилизующий фигуры реальных или фантастических животных (смотри Звериный стиль). В качестве мотивов Орнамента используются также человеческие фигуры, архитектурные фрагменты, оружие, наделённые определённой семантикой различные знаки (например, солярные символы) и эмблемы (гербы). Нередки сложные комбинации разных мотивов (тератология, гротески, арабеска и др.). Особый вид Орнамента представляют стилизованные надписи (так называемый эпиграфический Орнамент), особенно в архитектуре и искусстве Востока и исламских стран (смотри Каллиграфия, Вязь).
Возникновение Орнамента относится к древнейшим эпохам истории; он известен с позднего палеолита, но вероятно его существование и в более раннюю эпоху. По одной из гипотез, источниками орнаментирования предметов были технологические процессы древности (переплетение нитей в текстиле, отпечатки плетёнки из прутьев на глине), древние магические символы солнца, воды, огня, даже извилистое течение реки (смотри Меандр) и т. д. Предположительно Орнамент изначально имел обрядовую, магическую функцию (сохранившуюся у первобытных народов в орнаментальной раскраске или татуировке человеческого тела). Важное значение в генезисе и дальнейшем развитии Орнамента имели эстетические общественные потребности: ритмическая правильность обобщённых мотивов была одним из способов художественного освоения мира, помогающим осмыслить его упорядоченность и стройность. В Орнаменте, особенно в народном творчестве, где он имеет самое широкое распространение, запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к миру. Со временем древние орнаментальные мотивы утрачивали свою семантику, сохраняя декоративную и архитектоническую выразительность. О.Орнамент непосредственно связан с национальным и историческим своеобразием искусства разных народов, стран, эпох, с различными художественными стилями.
Дополнительная литература:
Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей. СПб., 1898–1899. Вып. 1–8. М., 2009;
Riegl A. Stilfragen. 2. Aufl. B., 1923;
Meyer P. Das Ornament in Kunstgeschichte. Z., 1944;
Evans J. Style in ornament. Oxf., 1950; Bossert Н.Th. Arte ornamentale. Barcelona, 1957;
Кильчевская Э.В. От изобразительности к орнаменту. М., 1968;
Christie A.H. Pattern design: an introduction to the study of formal ornament. N. Y., 1969;
Соколова Т.М. Орнамент – почерк эпохи. Л., 1972;
Peesch R. Ornamentik der Volkskunst in Europa. Königstein, 1981;
Gombrich E.H. The sense of order: a study in the psychology of decorative art. Oxf., 1984;
Lewis P., Darley G. Dictionary of ornament. L., 1986;
Wilson E. 8000 years of ornament: an illustrated handbook of motifs. L., 1994;
Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М., 2004.
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