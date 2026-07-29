ОРНАМЕНТ

ОРНАМЕНТ (лат. ornamentum - украшение) - ви­зу­аль­но-про­стран­ст­вен­ная струк­ту­ра из рит­ми­че­ски упо­ря­до­чен­ных эле­мен­тов, имею­щая де­ко­ра­тив­ную функ­цию и рас­по­ла­гаю­щая­ся на по­верх­но­сти эле­мен­тов ар­хи­тек­ту­ры, объ­ек­тов де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го ис­кус­ст­ва.

Орнамент ши­ро­ко рас­про­стра­нён так­же в книж­ной ми­ниа­тю­ре , при­клад­ной и книж­ной гра­фи­ке, пла­ка­те и др. Ис­пол­няе­мый сред­ст­ва­ми жи­во­пи­си, ри­сун­ка, скульп­ту­ры или де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (резь­ба ху­до­же­ст­вен­ная, рос­пись, тка­че­ст­во, пле­те­ние, вы­шив­ка, вя­за­ние, ап­пли­ка­ция по тка­ни, ко­же и ме­ху, зернь и т. д.), Орнамент не­мыс­лим вне по­верх­но­сти, на ко­то­рой на­хо­дит­ся и ко­то­рую зри­тель­но ор­га­ни­зу­ет, всту­пая в слож­ные от­но­ше­ния с ар­хи­тек­то­ни­кой пред­ме­та.

По ха­рак­те­ру ком­по­зи­ции , обу­слов­лен­ной фор­мой де­ко­ри­руе­мо­го пред­ме­та, Орнамент мо­жет быть лен­точ­ным (фриз), цен­три­че­ским (ро­зет­ки - Орнамент, впи­сан­ный в круг), окайм­ляю­щим (бор­дю­ры), ге­раль­ди­че­ским, сет­ча­тым (за­пол­няю­щим по­верх­ность пред­ме­та сплош­ным узо­ром) или пред­став­лять со­бой слож­ные ком­би­на­ции этих ви­дов. Орнамент ли­бо опе­ри­ру­ет от­вле­чён­ны­ми (аб­ст­рак­тны­ми) фор­ма­ми, ли­бо сти­ли­зу­ет (схе­ма­ти­зи­ру­ет) ре­аль­ные мо­ти­вы. Пре­об­ра­зо­ва­ние различных мо­ти­вов в Орнаменте дос­ти­га­ет­ся за счёт при­ме­не­ния раз­ных ви­дов сим­мет­рии. По мо­ти­вам, ис­поль­зуе­мым в Орнаменте, его де­лят: на гео­мет­ри­че­ский, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны струк­ту­ры, вос­хо­дя­щие к про­стым гео­мет­рическим фи­гу­рам (точ­ки, пря­мые, ло­ма­ные, зиг­за­го­об­раз­ные, сет­ча­то пе­ре­се­каю­щие­ся ли­нии, различные мно­го­уголь­ни­ки, круг, овал и т. п.), ли­бо бо­лее слож­ные струк­ту­ры (так называемый кри­во­ли­ней­ный Орнамент, по­стро­ен­ный на ос­но­ве вол­но­об­раз­ной ли­нии, её сег­мен­тов и различных их со­че­та­ний - спи­раль, S- или 8-вид­ная фи­гу­ры и др.; наи­бо­лее слож­ной его фор­мой яв­ля­ет­ся пле­тё­ный Орнамент); рас­ти­тель­ный (фло­раль­ный), сти­ли­зую­щий ли­стья, цве­ты, стеб­ли и пр. (ло­тос, па­пи­рус, акант, паль­мет­та и т. д.); зоо­морф­ный (те­ра­то­ло­ги­че­ский), сти­ли­зую­щий фи­гу­ры ре­аль­ных или фан­та­стических жи­вот­ных (смотри Зве­ри­ный стиль ). В ка­че­ст­ве мо­ти­вов Орнамента ис­поль­зу­ют­ся так­же че­ло­ве­че­ские фи­гу­ры, ар­хитектурные фраг­мен­ты, ору­жие, на­де­лён­ные оп­ре­де­лён­ной се­ман­ти­кой различные зна­ки (например, со­ляр­ные сим­во­лы) и эмб­ле­мы (гер­бы). Не­ред­ки слож­ные ком­би­на­ции раз­ных мо­ти­вов (те­ра­то­ло­гия, гро­те­ски, ара­бе­ска и др.). Осо­бый вид Орнамента пред­став­ля­ют сти­ли­зо­ван­ные над­пи­си (так называемый эпи­гра­фи­че­ский Орнамент), осо­бен­но в ар­хи­тек­ту­ре и искусстве Вос­то­ка и ис­лам­ских стран (смотри Кал­ли­гра­фия, Вязь).

Воз­ник­но­ве­ние Орнамента от­но­сит­ся к древ­ней­шим эпо­хам ис­то­рии; он из­вес­тен с позд­не­го па­лео­ли­та, но ве­ро­ят­но его су­ще­ст­во­ва­ние и в бо­лее ран­нюю эпо­ху. По од­ной из ги­по­тез, ис­точ­ни­ка­ми ор­на­мен­ти­ро­ва­ния пред­ме­тов бы­ли тех­но­ло­гические про­цес­сы древ­но­сти (пе­ре­пле­те­ние ни­тей в тек­сти­ле, от­пе­чат­ки пле­тён­ки из пруть­ев на гли­не), древ­ние ма­гические сим­во­лы солн­ца, во­ды, ог­ня, да­же из­ви­ли­стое те­че­ние ре­ки (смотри Ме­андр) и т. д. Пред­по­ло­жи­тель­но Орнамент из­на­чаль­но имел об­ря­до­вую, ма­гическую функ­цию (со­хра­нив­шую­ся у пер­во­быт­ных на­ро­дов в ор­на­мен­таль­ной рас­крас­ке или та­туи­ров­ке че­ло­ве­че­ско­го те­ла). Важ­ное зна­че­ние в ге­не­зи­се и даль­ней­шем раз­ви­тии Орнамента име­ли эс­те­тические об­щественные по­треб­но­сти: рит­мическая пра­виль­ность обоб­щён­ных мо­ти­вов бы­ла од­ним из спо­со­бов ху­дожественного ос­вое­ния ми­ра, по­мо­гаю­щим ос­мыс­лить его упо­ря­до­чен­ность и строй­ность. В Орнаменте, осо­бен­но в народном твор­че­ст­ве, где он име­ет са­мое ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние, за­пе­чат­ле­лось фольк­лор­но-по­этическое от­но­ше­ние к ми­ру. Со вре­ме­нем древ­ние ор­на­мен­таль­ные мо­ти­вы ут­ра­чи­ва­ли свою се­ман­ти­ку, со­хра­няя де­ко­ра­тив­ную и ар­хи­тек­то­ническую вы­ра­зи­тель­ность. О.Орнамент не­по­сред­ст­вен­но свя­зан с национальным и ис­то­рическим свое­об­ра­зи­ем ис­кус­ст­ва раз­ных на­ро­дов, стран, эпох, с различными ху­дожественными сти­ля­ми.

Дополнительная литература:

Ло­ренц Н.Ф. Ор­на­мент всех вре­мен и сти­лей. СПб., 1898–1899. Вып. 1–8. М., 2009;

Riegl A. Stilfragen. 2. Aufl. B., 1923;

Meyer P. Das Ornament in Kunstgeschichte. Z., 1944;

Evans J. Style in ornament. Oxf., 1950; Bos­sert Н.Th. Arte ornamentale. Barcelona, 1957;

Киль­чев­ская Э.В. От изо­бра­зи­тель­но­сти к ор­на­мен­ту. М., 1968;

Christie A.H. Pattern design: an introduction to the study of formal ornament. N. Y., 1969;

Со­ко­ло­ва Т.М. Ор­на­мент – по­черк эпо­хи. Л., 1972;

Peesch R. Or­namentik der Volkskunst in Europa. Königstein, 1981;

Gombrich E.H. The sense of order: a study in the psychology of decorative art. Oxf., 1984;

Lewis P., Darley G. Dictionary of ornament. L., 1986;

Wilson E. 8000 years of ornament: an illustrated handbook of motifs. L., 1994;

Шуб­ни­ков А.В., Коп­цик В.А. Сим­мет­рия в нау­ке и ис­кус­ст­ве. М., 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)