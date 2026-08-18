Орму́зский султана́т

Орму́зский султана́т — государство, существовавшее в XIII–XVI вв. на территории современных Ирана и Омана, по берегам одноименного пролива в Аравийском море. Птолемей упоминает здесь «город Гармуза», который, видимо, соответствует позднейшему «Хурмузу», а противолежащая ему Органа, описываемая Неархом, — позднейшему «Джаруну». После арабских завоеваний Хурмуз стал главным рынком области Керман ; здесь выращивали финиковые пальмы, индиго, зерновые и пряности. На рубеже XI–XII вв. полулегендарный Шах-­Мухаммад Дирхамкуб Кальхати, выходец из Аравии, стал основателем О. с., который в начале XIII в. монополизировал транзит Ближнего Востока с Южн. и Юго-­Вост. Азией. Расцвет О. с. при Рукн ад-­Дине Махмуде (1249–1286) и его преемниках засвидетельствовал М. Поло. Чтобы избежать опустошительных монгольских завоеваний , дом Кальхати в начале XIV в. перебрался с материка на о. Джарун, лишенный растительности, но богатый каменной солью, серой, железом, медью и красной охрой. Основанный там Новый Ормуз затмил славу порта Сираф на Персидском заливе и соседнего о. Киш как средоточие индийской и китайской торговли. В середине XIV в. его посетили миссионер-­францисканец Одорик де Порденоне и Ибн Баттута , в середине XV в. — Абд-ар-­Раззак Самарканди и Афанасий Никитин. В 1514 Албукерки взял Ормуз и выстроил здесь форт, а в 1515 территория О. с. полностью перешла под владычество Португалии. Ормуз, насчитывавший десятки тысяч жителей, сохранял свою значимость до 1622, когда Аббас I отвоевал его и перенес на новое место (Гомбрун, ныне Бендер-­Аббас). В 1798–1868 Каджары сдавали бывшие владения О. с. (кроме Ормуза, соседний о. Джешун и Бендер-­Аббас) на откуп султанам Маската . В конце XIX — начале XX в. население составляли несколько сот человек.

Лит .: Aubin J. Les princes d’Ormuz du XIII au XV siècle // Journal asiatique. 1953. P. 77–137; Aubin J. Le royaume d’Ormuz au début du XVI siècle // Mare-­Luso Indicum II. 1973. P. 77–179; Carls H.-G. Alt-­Hormoz — ein historischer Hafen an der Strasse von Hormoz (Iran): Retrospekt und Prospekt zu einem ungelösten archäologischen, geographischen und orientalischen Problem. München, 1982. Т. К. Кораев.