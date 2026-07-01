ОРЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ДОНАТОВИЧ
ОРЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ДОНАТОВИЧ (укр. Орловський) - украинский живописец, академик (1874), член Совета (1878), профессор (1878) петербургской АХ.
Учился в Киеве у И.М. Сошенко, по рекомендации Т.Г. Шевченко - в петербургской АХ (1861-1867 годы) у А.П. Боголюбова. Будучи пенсионером АХ во Франции, Италии и Швейцарии (1869-1872 годы), испытал влияние К. Коро, изучал возможности пленэрной живописи. Писал романтизированные пейзажи, в которых воспроизводил разнообразные эффекты освещения: «Вид села Кокоз в Крыму» (1868, ГРМ), «Лесной сруб» (1874), «Утро на берегу Неаполя» (1878), «Жатва» (1882; все - в Музее украинского искусства, Киев), «Берёзовая роща» (1884, Азербайджанский музей искусств, Баку), «Затишье» (1890, Музей украинского искусства, Киев). Член-учредитель Киевского общества поощрения художеств. С 1909 года жил в Италии.