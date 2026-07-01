ОРЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ДОНАТОВИЧ

ОРЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ДОНАТОВИЧ (укр. Орловський) - украинский жи­во­пи­сец, академик (1874), член Со­ве­та (1878), профессор (1878) пе­тербургской АХ.

Учил­ся в Кие­ве у И.М. Со­шен­ко, по ре­ко­мен­да­ции Т.Г. Шев­чен­ко - в пе­тербургской АХ (1861-1867 годы) у А.П. Бо­го­лю­бо­ва. Бу­ду­чи пен­сио­не­ром АХ во Фран­ции , Ита­лии и Швей­ца­рии (1869-1872 годы), ис­пы­тал влия­ние К. Ко­ро, изу­чал воз­мож­но­сти пле­нэр­ной жи­во­пи­си. Пи­сал ро­ман­ти­зи­ро­ван­ные пей­за­жи, в ко­то­рых вос­про­из­во­дил раз­но­об­раз­ные эф­фек­ты ос­ве­ще­ния: «Вид се­ла Ко­коз в Кры­му» (1868, ГРМ), «Лес­ной сруб» (1874), «Ут­ро на бе­ре­гу Не­апо­ля» (1878), «Жат­ва» (1882; все - в Му­зее украинского искусства, Ки­ев), «Бе­рё­зо­вая ро­ща» (1884, Азербайджанский му­зей ис­кусств, Ба­ку), «За­ти­шье» (1890, Му­зей украинского искусства, Ки­ев). Член-уч­ре­ди­тель Ки­ев­ско­го общества по­ощ­ре­ния ху­до­жеств. С 1909 года жил в Ита­лии.