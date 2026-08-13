ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Орловский краеведческий музей - старейшее музейное учреждение Орловской области.

Он был основан Орловской ученой архивной комиссией в 1897 году, став одним из первых губернских музеев в Российской империи. В настоящее время краеведческий музей является крупнейшим учреждением культуры Орловской области .

В фондах музея хранится более 170 тысяч уникальных предметов всех исторических периодов развития Орловского края. Это сотни коллекций самого различного характера и свойства. В структуру музея входят экспозиция основного здания на улице Гостиной, а также Военно-исторический музей и Дом-музей В.А. Русанова.

Экспозиция и фонды музея расположены в нескольких зданиях - объектах культурного наследия. Основная экспозиция и отдел фондов с 1932 года занимает здание Торговых рядов (первая половина XIX века), Военно-исторический музей размещен в части особняка купца Чикина, Дом-музей В.А. Русанова занимает мемориальный дом семьи Русановых (XIX-ХХ века), фондохранилище находится в особняке купца Серебрянникова (XIX век).

Орловский краеведческий музей сегодня - это сплоченный коллектив одних из лучших специалистов музейной сферы, высококвалифицированных научных сотрудников, реставраторов и вспомогательного персонала. На современном этапе в музее продолжается создания второй очереди обновленной экспозиции.

В настоящий момент для посетителей открыт исторический раздел и «Коллекционный зал», ведется работа по созданию « Этнографического зала» и тематического раздела). Орловский краеведческий музей активно сотрудничает с общественными организациями, творческими союзами, ведет интенсивную выставочную деятельность. Каждый год проводится более 40 выставок работ известных художников, дизайнеров, фотографов, народных мастеров, творческих работников.

На протяжении многих лет музей поддерживает творческие взаимосвязи со многими российскими музеями, а также научными и культурными центрами. Орловский краеведческий музей активно ведет издательскую деятельность. С 1995 года издает сборник «Краеведческие записки», который получил высокую оценку у научной общественности и пользуется большим интересом широкой читательской аудитории.

Иллюстрации:

Орловский краеведческий музей.