ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Центральном Черноземье в Российской империи, Российской республике, РСФСР.
Образована указом императрицы Екатерины II от 28.2(11.3).1778 года. Основная часть территории выделена из Белгородской губернии, 2 уезда (Елецкий и Ливенский) переданы из Воронежской губернии. Центр – город Орёл. Площадь 43,8 тысяч км2 (1897). Население 2,03 млн. человек (1897). Первоначально делилась на уезды: Болховский, Брянский, Дешкинский, Елецкий, Карачевский, Кромской, Ливенский, Луганский, Малоархангельский (Архангельский), Мценский, Орловский, Севский, Трубчевский. 5(16).9.1778 года преобразована в Орловское наместничество. 25.6(6.7).1782 года центр Луганского уезда перенесён в город Дмитровск, уезд переименован в Дмитровский.
Указом императора Павла I от 12(23).12.1796 года Орловское наместничество переименовано в Орловскую губернию, упразднялись Дешкинский, Дмитровский и Малоархангельский уезды (ликвидированы в марте-апреле 1797 года). Указом императора Александра I от 24.4(6.5). 1802 года Дмитровский и Малоархангельский уезды восстановлены. Во время Отечественной войны 1812 года Орловская губерния - важный центр тылового снабжения российской армии. В городах действовали госпитали, шло формирование резервных частей.
Один из наиболее моноэтничных регионов Российской империи. Основное занятие населения - земледелие (рожь, пшеница, овёс), значительные посевы технических культур (прежде всего конопли). Являлась одним из лидеров по объёмам сбора и переработки сахарной свёклы в Российской империи. Развивалось также животноводство. Промышленные предприятия сосредоточены главным образом в Брянском уезде (Брянский арсенал; заводы Дятьково-Людиновского пром. района Мальцовых; предприятия одной из крупнейших металлургических и машиностроительных фирм России - Общества Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода) и Орле (чугунолитейный завод Л.П. Мещерина, чугуноплавильный завод Перелыгиных и другие). Развивалась переработка сельскохозяйственной продукции: винокурение, производство пеньки (3-е место в России), крупорушная промышленность (монополия по производству гречневой муки в России) и другие. Действовали ярмарки (крупнейшая - Свенская, близ Брянска), в уездных городах постоянные торговые ряды. В Орле функционировала речная торговая пристань.
На территории Орловской губернии сформировалось крупное помещичье землевладение (среди землевладельцев - князья Голицыны, Куракины, графы Каменские, дворяне Апраксины, Стаховичи, Тютчевы, Шереметевы и другие).
Развитию Орловской губернии способствовало железнодорожное строительство (большой вклад в него внесли С.С. Поляков и Л.С. Поляков), крупнейшими узлами стали Орёл, Брянск и Елец. Через территорию Орловской губернии прошли линии: Грязи - Елец, Тула - Курск, Орёл - Рославль (все 1868), Орёл - Елец (1870), Верховье - Ливны (1871; первая в России узкоколейная железная дорога общего пользования), Елец - Узловая (1874), Радица (город Брянск) - Песочня (1877; узкоколейная) с ответвлениями, Гомель - Брянск (1887), Лебедянь - Елец (1894), Елец - Валуйки и Льгов - Брянск (обе 1897), Мармыжи - Ливны (1898), Охочевка - Колпны (узкоколейная), Москва - Брянск (обе 1899), Глазуновка - Дьячье (1905), Навля - Зерново (1907). Вдоль железных дорог формировались новые экономические и будущие административные центры (Глазуновка, Долгое, Змиёвка, Нарышкино, Хотынец). В 1888 году в Ельце открыт один из первых в России элеваторов. Малоземелье и неурожайные годы (особенно 1891-1892 годы) вынуждали крестьянство активно заниматься отхожими промыслами (к 1913 году в кустарном производстве занято 62 тысячи человек). Наибольшее распространение получили кожевенные и деревообрабатывающие промыслы, кружевоплетение. В целях рационализации ведения хозяйства в 1896 году основана одна из первых в России опытных сельскохозяйственных станций - Шатиловская, на которой исследовались проблемы повышения урожайности, а также велась селекционная работа. Во время Революции 1905-1907 годов прошли выступления рабочих в Брянском промышленном районе, имели место крестьянские беспорядки. Во время 1-й мировой войны Орловская губерния обеспечивала тыловое снабжение фронта.
Советская власть установлена мирным путём в ноябре 1917-январе 1918 годов (кроме Ливенского и Малоархангельского уездов, где вооруженный контроль введён местными военно-революционными комитетами). В августе 1918 года в Ливенском уезде вспыхнуло восстание против продразвёрстки, подавленное частями РККА. В 1918-1919 годах в порядке военного управления в состав Орловской губернии. временно входили Мглинский, Почепский, Стародубский и Суражский уезды Черниговской губернии; в 1919 году - Путивльский и Рыльский уезды Курской губернии, Глуховский уезд Черниговской губернии В 1919 году, в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, южная часть Орловской губернии стала ареной боёв между частями РККА и Вооружёнными силами Юга России, предпринявшими Московский поход Деникина 1919 года. Район Ельца пострадал во время Мамонтова рейда 1919 года. В ходе Орловско-Кромской операции (11.10-18.11.1919 года) – составной части контрнаступления Южного фронта 1919 года наступление Вооруженных сил Юга России было остановлено, территория Орловской губернии полностью перешла под контроль РККА. 1.4.1920 года в связи с образованием Брянской губернии из Орловской губернии в её состав переданы Брянский, Карачевский, Севский и Трубчевский уезды. Постановлением ВЦИК от 11.2.1924 года ликвидированы Кромской и Мценский уезды.
Постановлением ВЦИК от 14.5.1928 года Орловская губерния ликвидирована, её территория вошла в состав Центральночернозёмной области.