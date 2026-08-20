ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в Цен­траль­ном Чер­но­зе­мье в Российской им­пе­рии, Российской рес­пуб­ли­ке, РСФСР.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 28.2(11.3).1778 года. Основная часть тер­ри­то­рии вы­де­ле­на из Бел­го­род­ской гу­бер­нии, 2 уез­да (Елец­кий и Ли­вен­ский) пе­ре­да­ны из Во­ро­неж­ской гу­бер­нии. Центр – город Орёл . Площадь 43,8 тысяч км2 (1897). Население 2,03 млн. человек (1897). Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на уез­ды: Бол­хов­ский, Брян­ский, Деш­кин­ский, Елец­кий, Ка­ра­чев­ский, Кром­ской, Ли­вен­ский, Лу­ган­ский, Ма­ло­ар­хан­гель­ский (Ар­хан­гель­ский), Мцен­ский, Ор­лов­ский, Сев­ский, Труб­чев­ский. 5(16).9.1778 года пре­об­ра­зо­ва­на в Ор­лов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. 25.6(6.7).1782 года центр Лу­ган­ско­го уезда пе­ре­не­сён в город Дмит­ровск, уезд пе­ре­име­но­ван в Дмит­ров­ский.

Ука­зом императора Пав­ла I от 12(23).12.1796 года Ор­лов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во пе­ре­име­но­ва­но в Орловскую губернию, уп­разд­ня­лись Деш­кин­ский, Дмит­ров­ский и Ма­ло­ар­хан­гель­ский уез­ды (ли­к­ви­ди­ро­ва­ны в мар­те-апреле 1797 года). Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 24.4(6.5). 1802 года Дмит­ров­ский и Ма­ло­ар­хан­гель­ский уез­ды вос­ста­нов­ле­ны. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года Орловская губерния - важ­ный центр ты­лово­го снаб­же­ния российской ар­мии. В го­ро­дах дей­ст­во­ва­ли гос­пи­та­ли, шло фор­ми­ро­ва­ние ре­зерв­ных час­тей.

Один из наи­бо­лее мо­но­эт­нич­ных ре­гио­нов Российской им­пе­рии. Основное за­ня­тие на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие (рожь, пше­ни­ца, овёс), зна­чительные по­се­вы тех­нических куль­тур (пре­ж­де все­го ко­но­п­ли). Яв­ля­лась од­ним из ли­де­ров по объ­ё­мам сбо­ра и пе­ре­ра­бот­ки са­хар­ной свёк­лы в Российской им­пе­рии. Раз­ви­ва­лось так­же жи­вот­но­вод­ст­во. Промышленные пред­при­ятия со­сре­до­то­че­ны главным образом в Брян­ском уезде (Брян­ский ар­се­нал; за­во­ды Дять­ко­во-Лю­ди­нов­ско­го пром. района Маль­цо­вых; пред­прия­тия од­ной из круп­ней­ших ме­тал­лур­гических и ма­ши­но­стро­ительных фирм Рос­сии - Общества Брян­ско­го рель­со­про­кат­но­го, же­ле­зо­де­ла­тель­но­го и ме­ха­нического за­во­да) и Ор­ле (чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод Л.П. Ме­ще­ри­на, чу­гу­но­пла­виль­ный за­вод Пе­ре­лы­ги­ных и другие). Раз­ви­ва­лась пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции: ви­но­ку­ре­ние, про­изводство пень­ки (3-е ме­сто в Рос­сии), кру­по­руш­ная промышленность (мо­но­по­лия по про­изводству греч­не­вой му­ки в Рос­сии) и другие. Дей­ст­во­ва­ли яр­мар­ки (круп­ней­шая - Свен­ская, близ Брян­ска), в уезд­ных го­ро­дах по­сто­ян­ные тор­го­вые ря­ды. В Ор­ле функ­цио­ни­ро­ва­ла реч­ная тор­го­вая при­стань.

На тер­ри­то­рии Орловской губернии сфор­ми­ро­ва­лось круп­ное по­ме­щи­чье зем­ле­вла­де­ние (сре­ди зем­ле­вла­дель­цев - кня­зья Го­ли­цы­ны, Ку­ра­ки­ны, гра­фы Ка­мен­ские, дво­ря­не Ап­рак­си­ны, Ста­хо­ви­чи, Тют­че­вы, Ше­ре­ме­те­вы и другие).

Раз­ви­тию Орловской губернии спо­соб­ст­во­ва­ло железнодорожное строи­тель­ст­во (боль­шой вклад в не­го вне­сли С.С. По­ля­ков и Л.С. По­ля­ков), круп­ней­ши­ми уз­ла­ми ста­ли Орёл, Брянск и Елец. Че­рез тер­ри­то­рию Орловской губернии про­шли ли­нии: Гря­зи - Елец, Ту­ла - Курск, Орёл - Ро­славль (все 1868), Орёл - Елец (1870), Вер­хо­вье - Лив­ны (1871; пер­вая в Рос­сии уз­ко­ко­лей­ная же­лез­ная до­ро­га об­ще­го поль­зо­ва­ния), Елец - Уз­ло­вая (1874), Ра­ди­ца (город Брянск) - Пе­соч­ня (1877; уз­ко­ко­лей­ная) с от­вет­вле­ния­ми, Го­мель - Брянск (1887), Ле­бе­дянь - Елец (1894), Елец - Ва­луй­ки и Льгов - Брянск (обе 1897), Мар­мы­жи - Лив­ны (1898), Охо­чев­ка - Колп­ны (уз­ко­ко­лей­ная), Мо­ск­ва - Брянск (обе 1899), Гла­зу­нов­ка - Дья­чье (1905), На­вля - Зер­но­во (1907). Вдоль же­лез­ных до­рог фор­ми­ро­ва­лись но­вые эко­но­мические и бу­ду­щие административные цен­тры (Гла­зу­нов­ка, Дол­гое, Зми­ёв­ка, На­рыш­ки­но, Хо­ты­нец). В 1888 году в Ель­це от­крыт один из пер­вых в Рос­сии эле­ва­то­ров. Ма­ло­зе­ме­лье и не­уро­жай­ные го­ды (осо­бен­но 1891-1892 годы) вы­ну­ж­да­ли кре­сть­ян­ст­во ак­тив­но за­ни­мать­ся от­хо­жи­ми про­мыс­ла­ми (к 1913 году в кус­тар­ном про­изводстве за­ня­то 62 тысячи человек). Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли ко­же­вен­ные и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие про­мыс­лы, кру­же­во­пле­те­ние. В це­лях ра­цио­на­ли­за­ции ве­де­ния хо­зяй­ст­ва в 1896 году ос­но­ва­на од­на из пер­вых в Рос­сии опыт­ных сельскохозяйственных стан­ций - Ша­ти­лов­ская, на ко­то­рой ис­сле­до­ва­лись про­бле­мы по­вы­ше­ния уро­жай­но­сти, а так­же ве­лась се­лек­ци­он­ная ра­бо­та. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов про­шли вы­сту­п­ле­ния ра­бо­чих в Брян­ском промышленном районе, име­ли ме­сто кре­сть­ян­ские бес­по­ряд­ки. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны Орловская губерния обес­пе­чи­ва­ла ты­ло­вое снаб­же­ние фрон­та.

Советская власть ус­та­нов­ле­на мир­ным пу­тём в но­ябре 1917-январе 1918 годов (кро­ме Ли­вен­ско­го и Ма­ло­ар­хан­гель­ско­го уез­дов, где воо­руженный кон­троль вве­дён ме­ст­ны­ми во­енно-ре­во­люционными ко­ми­те­та­ми). В августе 1918 года в Ли­вен­ском уезде вспых­ну­ло вос­ста­ние про­тив прод­раз­вёр­ст­ки, по­дав­лен­ное ча­стя­ми РККА. В 1918-1919 годах в по­ряд­ке во­енного управ­ле­ния в со­став Орловской губернии. вре­мен­но вхо­ди­ли Мглин­ский, По­чеп­ский, Ста­ро­дуб­ский и Су­раж­ский уез­ды Чер­ни­гов­ской гу­бер­нии; в 1919 году - Пу­тивль­ский и Рыль­ский уез­ды Кур­ской губернии, Глу­хов­ский уезд Чер­ни­гов­ской губернии В 1919 году, в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, южная часть Орловской губернии ста­ла аре­ной бо­ёв ме­ж­ду час­тя­ми РККА и Воо­ру­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии, пред­при­няв­ши­ми Мо­с­ков­ский по­ход Де­ни­ки­на 1919 года. Рай­он Ель­ца по­стра­дал во вре­мя Ма­мон­то­ва рей­да 1919 года. В хо­де Ор­лов­ско-Кром­ской опе­ра­ции (11.10-18.11.1919 года) – со­став­ной час­ти контр­насту­п­ле­ния Юж­но­го фрон­та 1919 года на­сту­п­ле­ние Воо­руженных сил Юга Рос­сии бы­ло ос­та­нов­ле­но, тер­ри­то­рия Орловской губернии пол­но­стью пе­ре­шла под кон­троль РККА. 1.4.1920 года в свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем Брян­ской гу­бер­нии из Орловской губернии в её со­став пе­ре­да­ны Брян­ский, Ка­ра­чев­ский, Сев­ский и Труб­чев­ский уез­ды. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 11.2.1924 года ли­к­ви­ди­ро­ва­ны Кром­ской и Мцен­ский уез­ды.

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 14.5.1928 года Орловская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Цен­траль­но­чер­но­зём­ной об­лас­ти.

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