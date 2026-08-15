ОРЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
ОРЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ - русский писатель.
Сын журналиста. По окончании факультета журналистики МГУ (1959) работал корреспондентом газеты «Комсомольская правда» (до 1969 года).
Дебютировал книгой очерков «Дорога длиною в семь сантиметров» (1960). В ранних романах, написанных в очерково-документальной манере, разрабатывал нравственную проблематику: «Солёный арбуз» (1963; экранизирован под названием «Таёжный десант», 1965), «После дождика в четверг» (1968), «Происшествие в Никольском» (1975). В зрелой прозе Орлова реалистическое письмо сочетается с фантастическими, инфернальными мотивами: роман «Альтист Данилов» (1980), который принёс Орлову широкую известность, а также романы «Аптекарь» (1988) и «Шеврикука, или Любовь к привидению» (1993-1997 годы). В романе «Бубновый валет» (2000) в форме исторического детектива воссоздана атмосфера советского общества 1960-х годов с его типажами диссидента, «стукача», «физика», «лирика», майора с Лубянки, партийного функционера, наивного простака.
Романам Орлова присущи отсутствие сюжетной динамики и намеренная эклектичность тем и художественных приёмов. Среди других произведений: пьесы-сказки «Посмотри на себя» (1971) и «Весёлый маскарад» (1972; обе в соавторстве с С.А. Коганом), рассказы; статьи, эссе.