ОРЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ОРЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ - русский пи­са­тель.

Сын жур­на­ли­ста. По окон­ча­нии факультета жур­на­ли­сти­ки МГУ (1959) ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том газеты « Ком­со­моль­ская прав­да » (до 1969 года).

Де­бю­ти­ро­вал кни­гой очер­ков «До­ро­га дли­ною в семь сан­ти­мет­ров» (1960). В ран­них ро­ма­нах, на­пи­сан­ных в очер­ко­во-до­ку­мен­таль­ной ма­не­ре, раз­ра­ба­ты­вал нравственную про­бле­ма­ти­ку: «Со­лё­ный ар­буз» (1963; эк­ра­ни­зи­ро­ван под названием «Та­ёж­ный де­сант», 1965), «По­сле до­ж­ди­ка в чет­верг» (1968), «Про­ис­ше­ст­вие в Ни­коль­ском» (1975). В зре­лой про­зе Орлова реа­ли­стическое пись­мо со­че­та­ет­ся с фан­та­стическими, ин­фер­наль­ны­ми мо­ти­ва­ми: ро­ман «Аль­тист Да­ни­лов» (1980), ко­то­рый при­нёс Орлову ши­ро­кую из­вест­ность, а так­же ро­ма­ны «Ап­те­карь» (1988) и «Шев­ри­ку­ка, или Лю­бовь к при­ви­де­нию» (1993-1997 годы). В ро­ма­не «Буб­но­вый ва­лет» (2000) в фор­ме ис­то­рического де­тек­ти­ва вос­соз­да­на ат­мо­сфе­ра советского об­ще­ст­ва 1960-х годов с его ти­па­жа­ми дис­си­ден­та , «сту­ка­ча», «фи­зи­ка», «ли­ри­ка», май­о­ра с Лу­бян­ки, партийного функ­цио­не­ра, на­ив­но­го про­ста­ка.

Ро­ма­нам Орлова при­су­щи от­сут­ст­вие сю­жет­ной ди­на­ми­ки и на­ме­рен­ная эк­лек­тич­ность тем и ху­дожественных приё­мов. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы-сказ­ки «По­смот­ри на се­бя» (1971) и «Ве­сё­лый мас­ка­рад» (1972; обе в со­ав­тор­ст­ве с С.А. Ко­га­ном), рас­ска­зы; ста­тьи, эс­се.