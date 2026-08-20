ОРЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
ОРЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ - граф (1762), организатор российской науки, генерал-поручик (1774), тайный советник (1812), почетный член Петербургской АН (1766).
Из рода Орловых. Брат Г.Г. Орлова и А.Г. Орлова (с 1775 года Орлов-Чесменский). Тесть графа Н.П. Панина (с 1790 года). Учился в Лейпцигском университете (1763-1766 годы). Директор Петербургской АН (1766-1774 годы); президентом АН в эти же годы оставался граф К.Г. Разумовский, но вся полнота власти фактически перешла к Орлову. Заменил язык делопроизводства АН с немецкого на латынь (предлагал заменить на русский, но большинство академиков и профессоров АН его не знали). Содействовал проведению научных исследований: организовал Академические экспедиции 1768-1774 годов по изучению европейской и азиатской частей России, в 1769 году - наблюдение за прохождением Венеры перед Солнцем в разных пунктах (Оренбурге, Орске, Санкт-Петербурге, Якутске и других). Пригласил в Россию по поручению императрицы Екатерины II Евгения Вулгариса (1771). Опекал российских студентов, обучавшихся за границей. Участвовал в составлении депутатского наказа в Уложенную комиссию 1767-1768/1769 годов от АН, а также в подготовке проекта нового устава АН, предусматривавшего увеличение числа академиков, профессоров, адъюнктов и почетных членов, присвоение им чинов по Табели о рангах 1722 года. Президент ВЭО (1767, 1770).
Сопровождал Екатерину II во время её путешествия по Волге в 1767 году. В 1770 году вместе с ботаником И. Гертнером путешествовал по Европейской части России, в 1771-1773 годах - по Европе. В путешествиях вёл дневниковые записи [частично опубликованы графом В.П. Орловым-Давыдовым в книге: «Биографический очерк графа В.Г. Орлова» (т. 1-2, 1878)].
Вышел в отставку в связи с возвышением Г.А. Потёмкина (с 1787 года Потёмкин-Таврический) и утратой влияния графом Г.Г. Орловым. Основал усадьбу Отрада в селе Семёновское (смотри Семёновское-Отрада); в 1822 году приобрёл усадьбу Марфино близ Москвы. Крупный землевладелец и душевладелец (ему принадлежали земли в Воронежской, Московской, Симбирской, Тверской губерниях, а также в 1820-е годы около 13 тысяч душ крестьян мужского пола). Разводил новые сорта растений, в усадьбе Отрада в последней четверти XVIII века организовал конный завод. В 1780 годув родовом имении Орловых село Люткино Бежецкого уезда Тверского наместничества (ныне деревня Бежецкого района Тверской области) открыл начальную школу для 30 мальчиков. Собрал коллекции музыкальных инструментов и бабочек.