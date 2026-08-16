ОРЛОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ

ОРЛОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ - советский государственный дея­тель.

Окон­чил Московский фи­нан­со­вый институт (1960, ны­не Фи­нан­со­вый университет при Пра­ви­тель­ст­ве РФ). Ра­бо­тал в Минестерстве фи­нан­сов РСФСР (1960-1965 годы), в Минестерстве фи­нан­сов СССР (1965-1986 годы; стар­ший эко­но­мист, стар­ший кон­суль­тант, экс­перт, начальник от­де­ла, заместитель начальника управ­ле­ния, начальник управ­ле­ния). Министр фи­нан­сов СССР (март-но­ябрь 1991 года; с 1986 года - заместитель, с 1990 – 1-й заместитель).