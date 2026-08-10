ОРЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ОРЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский астроном, член-корреспондент АН СССР (1943), член Международного астрономического союза (1934).
Окончил Московский университет (1904). Участник русско-японской войны 1904-1905 годов и 1-й мировой войны. Профессор Пермского (1920-1922 годы) и Московского (с 1926 года) университетов. Директор Государственного астрофизического института (1923-1931 годы), Государственного астрономическго института имени П.К. Штернберга (1943-1952 годы). Председатель Комиссии по изучению комет и метеоров при Астрономическом совете АН СССР (1935-1957 годы).
Основные научные труды посвящены изучению комет. Развив идеи Ф.А. Бредихина, разработал новую теорию строения головы комет, позволившую провести более строгую классификацию кометных форм. Исследовал изменение яркости кометы в зависимости от её расстояния от Солнца. Выдвинул гипотезу происхождения комет в результате столкновения астероидов. Разработал специальную камеру для фотографирования комет. Государственная премия СССР (1943), премия имени Ф.А. Бредихина АН СССР (1959, посмертно). Награждён 2 орденами Ленина.