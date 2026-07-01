ОРЛОВ ПИМЕН НИКИТИЧ

Русский художник XIX века.

Начало творчества

Родился под Воронежом. Отец Пимена был мельником. Ребенку всегда очень нравилось рисовать, однако его родители не одобряли это увлечение. Во-первых, они рассчитывали, что мальчик продолжит семейное дело, когда вырастет. Во-вторых, семья была крестьянская, а значит бедная, и средств на обучение сына живописи не было.

Тем не менее, будущий художник был настойчив в стремлении развивать свои навыки. Будучи подростком, он покинул дом и стал обучаться у одного из странствующих маляров. Малярами называли тогда еще и художников, не получивших нужного для этого дела образования. Они ходили по селам и выполняли заказы жителей. Среди них было и раскрашивание различных вывесок и плакатов, а также росписи церквей, усадеб и т.д. Писали маляры и портреты помещиков и других господ. Путешествуя с таким мастером и помогая выполнять подобные заказов, Пимен практиковался в живописи, получал необходимый опыт. Он переходил от одного учителя к другому и постепенно приобрел собственную известность. Теперь росписи и портреты стали заказывать именно у него.

Петербург и Италия

Однажды Пимену Орлову встретился дворянин, заинтересовавшийся его творчеством. Тогда же было принято решение продолжать обучение в российской столице. В 1834 году юноша смог попасть в Императорскую Академию художеств. Учился в классе Карла Брюллова. Под руководством преподавателя развивал и совершенствовал технику работы в жанре портрета. Во время учебы дополнительную практику и необходимые средства к существованию ему давали как раз портреты, написанные в стиле Брюллова.

Обучение закончилось в 1837 году. Он получил серебряную медаль первой степени и звание свободного художника.

В 1841 году Орлову выпал шанс посетить Италию. Поддержку ему оказало Общество поощрения художников. Живописец обосновался в Риме, где вскоре приобрел некоторую известность. Частые заказы от жителей столицы обеспечивали его доходом. В 1848 году он отправил в Петербург картину в историческом жанре «Девушка, моющая белье», за нее ему назначили пенсию в 300 рублей. В следующем году всем пенсионерам было приказано возвратиться на родину, но Орлов получил разрешение остаться в Италии для завершения уже писавшихся картин и в связи с заболеванием глаз.

Так живописец продолжал жить в Италии, являясь участником местных выставок и будучи довольно известным в своей области. Часть работ он отсылал в Россию. В 1857 году был удостоен звания академика портретной живописи.

Осенью 1865 года П. Н. Орлов умер в итальянской столице.

Сейчас его работы можно увидеть во многих музеях России и стран СНГ.