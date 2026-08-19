ОРЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ОРЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский во­енный дея­тель, ди­пло­мат, генерал от кавалерии (1878).

Из ро­да Ор­ло­вых . Сын А.Ф. Ор­ло­ва, пле­мян­ник М.Ф. Ор­ло­ва. Один из круп­ней­ших зем­ле­вла­дель­цев Рос­сии, к 1861 году ему и его ма­те­ри при­над­ле­жа­ло 16 тысяч кре­сть­ян обое­го по­ла и свыше 76 тысяч га зем­ли. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. С доз­во­ле­ния императора Ни­ко­лая I слу­шал вме­сте с великим князем Кон­стан­ти­ном Ни­ко­лае­ви­чем курс за­ко­но­ве­де­ния, ко­то­рый чи­тал ба­рон М.А. Корф. С 1843 года паж Вы­со­чай­ше­го дво­ра. В 1845 году по­сту­пил в лейб-гвардии Кон­ный полк. Фли­гель-адъ­ю­тант (с 1846 года). В 1846-1849 годах со­сто­ял при великом князе Кон­стан­ти­не Ни­ко­лае­ви­че. Уча­ст­ник Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849 года, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при городе Деб­ре­чин (Деб­ре­цен) 21.7(2.8). 1849 года. В 1850-1852 годах со­сто­ял при Ни­ко­лае I во вре­мя его пу­теше­ст­вий по Рос­сии. В 1851 году при­ко­ман­ди­ро­ван к Департаменту Ге­не­раль­но­го шта­ба, в 1852 году - к кан­це­ля­рии Во­енного министерства. Уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, при штур­ме турецкой кре­по­сти Си­ли­ст­рия в ночь на 17(29).5.1854 года по­лу­чил 9 тя­жё­лых ран и ли­шил­ся ле­во­го гла­за (на­гра­ж­дён зо­ло­тым па­ла­шом с над­пи­сью «За храб­рость» и ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пени). В 1854-1856 годах на­хо­дил­ся на ле­че­нии в Ита­лии, со­ста­вил «Очерк 3-не­дель­но­го по­хо­да На­по­ле­о­на про­тив Прус­сии в 1806 го­ду» (1856). Генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (с 1856 года).

Был бли­зок к кру­гу «ли­бе­раль­ных бю­ро­кра­тов», под­дер­жи­вал идею ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян с зем­лёй, вы­сту­пал сто­рон­ни­ком все­мер­но­го раз­ви­тия ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, по­сте­пен­но­го при­го­тов­ле­ния стра­ны к вве­де­нию пар­ла­мент­ско­го строя. В 1858 пред­ста­вил императору Алек­санд­ру II за­пис­ки «Мыс­ли о рас­ко­ле» и «О ев­ре­ях в Рос­сии», в ко­то­рых до­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость боль­шей тер­пи­мо­сти в от­но­ше­нии «ино­слав­цев» и «ино­вер­цев». Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Брюс­се­ле (1859-1869 годы). Генерал-адъ­ю­тант (1861). Мно­гие пред­ло­же­ния Орлова, из­ло­жен­ные им в за­пис­ке Алек­сан­д­ру II «Об унич­то­же­нии те­лес­ных на­ка­за­ний в Рос­сий­ской им­пе­рии и в Цар­ст­ве Поль­ском» (1861), на­шли от­ра­же­ние в императорском ука­зе от 17(29).4.1863 года об из­ме­не­ни­ях в сис­те­ме на­ка­за­ний.

Бу­ду­чи че­ло­ве­ком не­за­ви­си­мо­го ха­рак­те­ра и широких взгля­дов, Орлов ино­гда дей­ст­во­вал враз­рез с по­ли­ти­кой российского пра­ви­тель­ст­ва. В 1860 году по­се­тил в Лон­до­не А.И. Гер­це­на. Путь ре­ше­ния «поль­ско­го во­про­са» ви­дел в соз­да­нии под ски­пет­ром великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча не­за­ви­си­мо­го Польского ко­ро­лев­ст­ва, свя­зан­но­го с Рос­си­ей тес­ным во­енно-по­ли­тическим сою­зом, на­прав­лен­ным пре­ж­де все­го про­тив Ав­ст­рии (эти пла­ны Орлов раз­ви­вал в пись­ме к це­са­ре­ви­чу Ни­ко­лаю Алек­сан­д­ро­ви­чу в 1863 году). Во вре­мя Польского вос­ста­ния 1863-1864 годов встре­чал­ся с М.А. Ба­ку­ни­ным, ко­то­рый хо­да­тай­ст­во­вал пе­ред Орловым о смяг­че­нии уча­сти со­слан­ных в Си­бирь польских пов­стан­цев, позд­нее Орлов рез­ко вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки, про­во­див­шей­ся в Северо- Западном крае и Цар­ст­ве Поль­ском М.Н. Му­равь­ё­вым и Н.А. Ми­лю­ти­ным.

Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник в Ве­не (1869-1870 годы) и Лон­до­не (1870-1871 годы). Оце­нил по­ра­же­ние Фран­ции во фран­ко-прусской вой­не 1870-1871 годов как «пер­вый ка­мень бу­ду­ще­го фран­ко-рус­ско­го сою­за». По­сол в Па­ри­же (1871-1884 годы). Во­пре­ки рас­про­стра­нён­ным при российском императорском дво­ре гер­ма­но­филь­ским на­строе­ни­ям все­мер­но со­дей­ст­во­вал сбли­же­нию Рос­сии и Фран­ции. По­сол в Бер­ли­не (1884-1885 годы).

Член Русского ис­то­рического общества (с 1870 года), опуб­ли­ко­вал в сборниках об­ще­ст­ва ре­ск­рип­ты и пись­ма императрицы Ека­те­ри­ны II графу А. Г. Ор­ло­ву-Чес­мен­ско­му (1867, том 1), часть бу­маг из ар­хи­ва князя Г.Г. Ор­ло­ва (1868, том 2).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1876) и Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1883).