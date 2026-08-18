ОРЛОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
ОРЛОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ - российский военный и общественный деятель, участник движения декабристов, экономист, публицист, генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1814).
Из рода Орловых. Племянник графов А.Г. Орлова-Чесменского, Г.Г. Орлова и В.Г. Орлова. Зять Н.Н. Раевского (с 1821 года). Воспитывался в пансионе аббата Николя в Санкт-Петербурге (1796-1801 годы). С 1805 года служил в Кавалергардском полку, участвовал в русско-австро-французской войне 1805 года и русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. Адъютант князя П.М. Волконского (1810-1812 годов); флигель-адъютант императора Александра I (1812). Отличился в Отечественной войне 1812 года (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени). Автор выпускавшихся Главной квартирой российской армии на французском языке военно-публицистических памфлетов, в которых опровергал информацию «бюллетеней» штаба наполеоновской армии. Российский уполномоченный (совместно с К.В. Нессельроде) при принятии капитуляции Парижского гарнизона 18(30).3.1814 года. Начальник штаба 7-го (1815) и 4-го (1817-1820 годы) пехотных корпусов. Начальник 16-й пехотной дивизии (1820-1822 годы). Издал ряд приказов и инструкций о смягчении телесных наказаний, предании суду офицеров за жестокое обращение с солдатами и другие (опубликованы в 1963 году). Отстранён от должности в связи с делом члена Союза благоденствия В.Ф. Раевского, обвинённого в «неблагонадёжном образе мыслей» и нарушении «правил службы». В 1822-1823 годах находился под следствием по обвинению в нарушении служебных обязанностей, затем состоял по армии.
В 1814 года возглавил (совместно с М.А. Дмитриевым-Мамоновым) Орден русских рыцарей - тайную масонскую организацию, ставившую своей целью установление в России конституционной монархии и уничтожение крепостного права, по словам Орлова, «первой причины всех наших внутренних неустройств»; составил её программу («Учение Ордена»; не сохранилась). Инициатор «адреса» (записки), поданного Александру I помещиками Санкт-Петербургской губернии, просившими разрешения освобождать принадлежавших им крестьян без земли (1816; с земельным наделом имели право освобождать по личной инициативе). Член литературного кружка «Арзамас» в Санкт-Петербурге (1817-1818 годы). В 1817 году вёл переговоры с А.Н. Муравьёвым о слиянии Ордена русских рыцарей с другим тайным обществом - Союзом спасения. В том же году составил записку на имя Александра I, в которой неодобрительно высказался о предоставлении в 1815 году полякам конституции, считая, что её необходимо ввести сначала в России. Член Союза благоденствия и его Коренного совета (1818-1821 годы). Возможно, возглавлял Кишинёвскую управу Союза (часть исследователей полагают, что её главой был К.А. Охотников - адъютант Орлова). Согласно доносу М.К. Грибовского и воспоминаниям И.Д. Якушкина, на Московском съезде Союза благоденствия в 1821 году Орлов выдвинул радикальную программу подготовки государственного переворота с помощью подчинённой ему дивизии (сам Орлов это отрицал). Эти предложения были отвергнуты членами Союза, после чего Орлов объявил о своём выходе из него. В 1823-1825 годах встречался с членами Северного общества, а также Васильковской управы Южного общества - С.И. Муравьёвым-Апостолом и М. Павловичем Бестужевым-Рюминым, которые намеревались включить Орлова в состав Временного революционного правительства в случае удачного осуществления заговора. Письмом от 13(25).12.1825 года, накануне восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, приглашён князем С.П. Трубецким вместо него возглавить заговорщиков. Арестован 21.12.1825(2.1.1826) года в Москве, доставлен в Санкт-Петербург, заключён в Петропавловскую крепость. Благодаря заступничеству брата А.Ф. Орлова избежал суда. После освобождения уволен в отставку, выслан в своё имение Милятино в Мосальском уезде Калужской губернии В 1831 году Орлов разрешено жить в Москве, до конца жизни он находился под строгим наблюдением полиции. В 1832 году подготовил проект учреждения АХ в Москве, а также по поручению министра императорского двора и уделов князя П.М. Волконского - устав Московского художественного общества, возглавил художественный класс при нём.
Сторонник просвещения и быстрого распространения грамотности среди «низших» сословий. Член Парижского общества начального образования (избран в 1815 году). В 1817 году открыл ланкастерскую школу для нижних чинов в Киеве, в 1821году - солдатское и юнкерское училища при штабе 16-й дивизии, а также школы взаимного обучения в полках, составлял для них учебные материалы. Доказывал необходимость создания гражданственной истории, воспитывающей чувство национальной гордости, в письмах к князю П.А. Вяземскому (1818, впервые опубликованы в 1954 году) критиковал Н.М. Карамзина за его концепцию создания древнерусской «монархии» варягами-скандинавами. Возражая ему, Орлов ссылался на высокий уровень общественного развития восточных славян и отвергал норманнскую теорию образования Древнерусского государства. Вице-президент Киевского отделения Российского библейского общества (с 1819 года). В письмах Д.П. Бутурлину (1819–1820/1821 годы, впервые опубликованы в 1928году), автору «Военной истории походов россиян в XVIII столетии» (1819-1823 годы), осуждал его за содержавшееся в этом сочинении оправдание закрепощения крестьян, возражал против освещения исключительно политической истории, полагая необходимым уделять внимание политической экономии.
Видел в государственном. кредите средство экономическойи социальной политики. На примере Великобритании доказывал его положительное влияние на рост национального богатства и на развитие экономики, что, в свою очередь, предотвращает политические «неустройства»; выступал за широкое развитие государственных займов, оборот ценных бумаг на биржах и уменьшение налогов, в которых видел причину нарушения «единодушия между правительством и народом» («О государственном кредите», 1824-1832 годы; опубликовано в 1833 году с цензурными сокращениями, полный текст - в 1840 году анонимно на немецком языке в Лейпциге; первое полное научное издание на русском языке - 1963). Орлов - автор работы «Мысли о современном состоянии кредитных установлений в России», записок о реформе банковской системы и денежного обращения и других (1820-1830-е годы; не сохранились, некоторые из них упомянуты в составленной правительственными чиновниками описи трудов Орлова, найденных после его смерти). В них намечал меры по укреплению финансового положения дворянства (создание майоратов, переселение безземельных крестьян на свободные земли, открытие доступа в дворянское сословие для образованных купцов), критиковал существовавшую кредитную систему, предлагал провести переоценку заложенных имений, учредить новый банк для поддержки дворянства и промышленности.
Орлову установлен памятник в Кишинёве (1975; скульптор Ю.А. Канашин).