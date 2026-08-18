ОРЛОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

ОРЛОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ - российский во­енный и об­щественный дея­тель, уча­ст­ник дви­же­ния де­каб­ри­стов, эко­но­мист, пуб­ли­цист, генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1814).

Из ро­да Ор­ло­вых . Пле­мян­ник гра­фов А.Г. Ор­ло­ва-Чес­мен­ско­го, Г.Г. Ор­ло­ва и В.Г. Ор­ло­ва. Зять Н.Н. Ра­ев­ско­го (с 1821 года). Вос­пи­ты­вал­ся в пан­сио­не аб­ба­та Ни­ко­ля в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1796-1801 годы). С 1805 года слу­жил в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку, уча­ст­во­вал в русско-ав­ст­ро-французской вой­не 1805 года и русско-прусско-французской вой­не 1806-1807 годов. Адъ­ю­тант князя П.М. Вол­кон­ско­го (1810-1812 годов); фли­гель-адъ­ю­тант императора Алек­сан­д­ра I (1812). От­ли­чил­ся в Отечественной вой­не 1812 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни). Ав­тор вы­пус­кав­ших­ся Главной квар­ти­рой российской ар­мии на французском язы­ке во­енно-пуб­ли­ци­стических пам­фле­тов, в ко­то­рых оп­ро­вер­гал ин­фор­ма­цию «бюл­ле­те­ней» шта­ба на­по­ле­о­нов­ской ар­мии. Российский упол­но­мо­чен­ный (совместно с К.В. Нес­сель­ро­де) при при­ня­тии ка­пи­ту­ля­ции Па­риж­ско­го гар­ни­зо­на 18(30).3.1814 года. Начальник шта­ба 7-го (1815) и 4-го (1817-1820 годы) пехотных кор­пу­сов. Начальник 16-й пехотной ди­ви­зии (1820-1822 годы). Из­дал ряд при­ка­зов и ин­ст­рук­ций о смяг­че­нии те­лес­ных на­ка­за­ний, пре­да­нии су­ду офи­це­ров за жес­то­кое об­ра­ще­ние с сол­да­та­ми и другие (опубликованы в 1963 году). От­стра­нён от долж­но­сти в свя­зи с де­лом члена Сою­за бла­го­ден­ст­вия В.Ф. Ра­ев­ско­го, об­ви­нён­но­го в «не­бла­го­на­дёж­ном об­ра­зе мыс­лей» и на­ру­ше­нии «пра­вил служ­бы». В 1822-1823 годах на­хо­дил­ся под след­ст­ви­ем по об­ви­не­нию в на­ру­ше­нии слу­жеб­ных обя­зан­но­стей, за­тем со­сто­ял по ар­мии.

В 1814 года воз­гла­вил (совместно с М.А. Дмит­рие­вым-Ма­мо­но­вым) Ор­ден русских ры­ца­рей - тай­ную ма­сон­скую ор­га­ни­за­цию, ста­вив­шую сво­ей це­лью ус­та­нов­ле­ние в Рос­сии кон­сти­туционной мо­нар­хии и унич­то­же­ние кре­по­ст­но­го пра­ва, по сло­вам Орлова, «пер­вой при­чи­ны всех на­ших внут­рен­них не­уст­ройств»; со­ста­вил её про­грам­му («Уче­ние Ор­де­на»; не сохранилась). Ини­циа­тор «ад­ре­са» (за­пис­ки), по­дан­но­го Алек­сан­д­ру I по­ме­щи­ка­ми Санкт-Пе­тербургской губернии, про­сив­ши­ми раз­ре­ше­ния ос­во­бо­ж­дать при­над­ле­жав­ших им кре­сть­ян без зем­ли (1816; с зе­мель­ным на­де­лом име­ли пра­во ос­во­бо­ж­дать по лич­ной ини­циа­ти­ве). Член литературного круж­ка «Ар­за­мас» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1817-1818 годы). В 1817 году вёл пе­ре­го­во­ры с А.Н. Му­равь­ё­вым о слия­нии Ор­де­на русских ры­ца­рей с другим тай­ным обществом - Сою­зом спа­се­ния. В том же го­ду со­ста­вил за­пис­ку на имя Алек­сан­д­ра I , в ко­то­рой неодобрительно вы­ска­зал­ся о пре­дос­тав­ле­нии в 1815 году по­ля­кам кон­сти­ту­ции, счи­тая, что её не­об­хо­ди­мо вве­сти сна­ча­ла в Рос­сии. Член Сою­за бла­го­ден­ст­вия и его Ко­рен­но­го со­ве­та (1818-1821 годы). Воз­мож­но, воз­глав­лял Ки­ши­нёв­скую упра­ву Сою­за (часть ис­сле­до­ва­те­лей по­ла­га­ют, что её гла­вой был К.А. Охот­ников - адъ­ю­тант Орлова). Со­глас­но до­но­су М.К. Гри­бов­ско­го и вос­по­ми­на­ни­ям И.Д. Якуш­ки­на, на Мо­с­ков­ском съез­де Сою­за бла­го­ден­ст­вия в 1821 году Орлов вы­дви­нул ра­ди­каль­ную про­грам­му под­го­тов­ки государственного пе­ре­во­ро­та с по­мо­щью под­чи­нён­ной ему ди­ви­зии (сам Орлов это от­ри­цал). Эти пред­ло­же­ния бы­ли от­верг­ну­ты чле­на­ми Сою­за, по­сле че­го Орлов объ­я­вил о сво­ём вы­хо­де из не­го. В 1823-1825 годах встре­чал­ся с чле­на­ми Се­вер­но­го общества, а так­же Ва­силь­ков­ской упра­вы Юж­но­го общества - С.И. Му­равь­ё­вым-Апо­сто­лом и М. Пав­ло­ви­чем Бес­ту­же­вым-Рю­ми­ным, ко­то­рые на­ме­ре­ва­лись вклю­чить Орлова в со­став Временного ре­во­люционного пра­ви­тель­ст­ва в слу­чае удач­но­го осу­ще­ст­в­ле­ния за­го­во­ра. Пись­мом от 13(25).12.1825 года, на­ка­ну­не вос­ста­ния на Се­нат­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге, при­гла­шён князем С.П. Тру­бец­ким вме­сто не­го воз­гла­вить за­го­вор­щи­ков. Аре­сто­ван 21.12.1825(2.1.1826) года в Мо­ск­ве, дос­тав­лен в Санкт-Пе­тер­бург, за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. Бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву бра­та А.Ф. Ор­ло­ва из­бе­жал су­да. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния уво­лен в от­став­ку, вы­слан в своё име­ние Ми­ля­ти­но в Мо­саль­ском уезде Ка­луж­ской губернии В 1831 году Орлов раз­ре­ше­но жить в Мо­ск­ве, до кон­ца жиз­ни он на­хо­дил­ся под стро­гим на­блю­де­ни­ем по­ли­ции. В 1832 году под­го­то­вил про­ект уч­ре­ж­де­ния АХ в Мо­ск­ве, а так­же по по­ру­че­нию министра императорского дво­ра и уде­лов князя П.М. Вол­кон­ско­го - ус­тав Московского ху­дожественного общества, воз­гла­вил ху­дожественный класс при нём.

Сто­рон­ник про­све­ще­ния и бы­ст­ро­го рас­про­стра­не­ния гра­мот­но­сти сре­ди «низ­ших» со­сло­вий. Член Па­риж­ско­го общества на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния (из­бран в 1815 году). В 1817 году от­крыл лан­ка­стер­скую шко­лу для ниж­них чи­нов в Кие­ве, в 1821году - сол­дат­ское и юн­кер­ское училища при шта­бе 16-й ди­ви­зии, а так­же шко­лы вза­им­но­го обу­че­ния в пол­ках, со­став­лял для них учеб­ные ма­те­риа­лы. До­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость соз­да­ния гра­ж­данственной ис­то­рии, вос­пи­ты­ваю­щей чув­ст­во национальной гор­до­сти, в пись­мах к князю П.А. Вя­зем­ско­му (1818, впер­вые опубликованы в 1954 году) кри­ти­ко­вал Н.М. Ка­рам­зи­на за его кон­цеп­цию соз­да­ния древнерусской «мо­нар­хии» ва­ря­га­ми-скан­ди­на­ва­ми. Воз­ра­жая ему, Орлов ссы­лал­ся на вы­со­кий уро­вень об­щественного раз­ви­тия восточных сла­вян и от­вер­гал нор­манн­скую тео­рию об­ра­зо­ва­ния Древнерусского государства. Ви­це-пре­зи­дент Ки­ев­ско­го от­де­ле­ния Российского биб­лей­ско­го общества (с 1819 года). В пись­мах Д.П. Бу­тур­ли­ну (1819–1820/1821 годы, впер­вые опубликованы в 1928году), ав­то­ру «Во­ен­ной ис­то­рии по­хо­дов рос­си­ян в XVIII сто­ле­тии» (1819-1823 годы), осу­ж­дал его за со­дер­жав­шее­ся в этом со­чи­не­нии оп­рав­да­ние за­кре­по­ще­ния кре­сть­ян, воз­ра­жал про­тив ос­ве­ще­ния ис­клю­чи­тель­но по­ли­тической ис­то­рии, по­ла­гая не­об­хо­ди­мым уде­лять вни­ма­ние по­ли­тической эко­но­мии.

Ви­дел в государственном. кре­ди­те сред­ст­во эко­но­мическойи со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки. На при­ме­ре Ве­ли­ко­бри­та­нии до­ка­зы­вал его по­ло­жи­тель­ное влия­ние на рост национального бо­гат­ст­ва и на раз­ви­тие эко­но­ми­ки, что, в свою оче­редь, пре­дот­вра­ща­ет по­ли­тические «не­уст­рой­ст­ва»; вы­сту­пал за ши­ро­кое раз­ви­тие государственных зай­мов, обо­рот цен­ных бу­маг на бир­жах и умень­ше­ние на­ло­гов, в ко­то­рых ви­дел при­чи­ну на­ру­ше­ния «еди­ноду­шия ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом и на­родом» («О го­су­дар­ст­вен­ном кре­ди­те», 1824-1832 годы; опубликовано в 1833 году с цен­зур­ны­ми со­кра­ще­ния­ми, пол­ный текст - в 1840 году ано­ним­но на немецком языке в Лейп­ци­ге; пер­вое пол­ное на­учное из­да­ние на русском языке - 1963). Орлов - ав­тор ра­бо­ты «Мыс­ли о со­вре­мен­ном со­стоя­нии кре­дит­ных ус­та­нов­ле­ний в Рос­сии», за­пи­сок о ре­фор­ме бан­ков­ской сис­те­мы и де­неж­но­го об­ра­ще­ния и других (1820-1830-е годы; не сохранились, не­ко­то­рые из них упо­мя­ну­ты в со­став­лен­ной пра­ви­тельственными чи­нов­ни­ка­ми опи­си тру­дов Орлова, най­ден­ных по­сле его смер­ти). В них на­ме­чал ме­ры по ук­ре­п­ле­нию фи­нан­со­во­го по­ло­же­ния дво­рян­ст­ва (со­з­да­ние май­о­ра­тов, пе­ре­се­ле­ние без­зе­мель­ных кре­сть­ян на сво­бод­ные зем­ли, от­кры­тие дос­ту­па в дво­рян­ское со­сло­вие для об­ра­зо­ван­ных куп­цов), кри­ти­ко­вал су­ще­ст­во­вав­шую кре­дит­ную сис­те­му, пред­ла­гал про­вес­ти пе­ре­оцен­ку за­ло­жен­ных име­ний, уч­ре­дить но­вый банк для под­держ­ки дво­рян­ст­ва и промышленности.

Орлову ус­та­нов­лен па­мят­ник в Ки­ши­нё­ве (1975; скульп­тор Ю.А. Ка­на­шин).