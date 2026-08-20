ОРЛОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

Родился 19.05.1930. В 1954 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР, факультет международного права, специальность: «юрист — специалист по международному и государственному праву».

В 1968—1969 учился в заочной аспирантуре МГИМО. В 1969 году защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук по теме «Социально-политические корни западногерманского неонацизма». В 1980 защитил диссертацию на степень доктора исторических наук по теме «Программно-теоретическое развитие СДПГ после второй мировой войны (1945-75 гг.)». Профессор .

В 1954—1961 работал на Московском радио корреспондентом в немецкой редакции. С 1961 по 1968 — в газете «Известия» в отделе социалистических стран: специальным корреспондентом в ГДР, а затем политическим обозревателем. С 20 августа 1968 был специальным корреспондентом в Праге.

В 1969 году работал в Институте конкретных социальных исследований Академии наук СССР. С 1970 работает в Институте научной информации по общественным наукам Академии наук (ИНИОН), старший научный сотрудник, заведующий сектором проблем международного социал-демократического движения, главный научный сотрудник.

С конца 1980-х гг. ушёл в политику. Участвовал в работе партий социал-демократической ориентации. Социал-демократической партии России (СДПР), Российской объединенной социал-демократической партии (РОСДП), Российской партии социальной демократии и др.

Область интересов : Политическая жизнь современной Германии; международная социал-демократия; сравнительный анализ политических культур России и Германии; проблемы европейской идентичности.

Сочинения: Общественно-политические взгляды Вилли Брандта: Аналитический обзор. М., ИНИОН, 1972.

Общественно-политические взгляды Гельмута Шмидта: Аналитический обзор. М., ИНИОН, 1974.

Идейная борьба вокруг программных установок СДПГ. 1945—1975 годы. М.. 1980.

Социал-демократия в современном мире. М., 1991.

Политические партии и демократия в постсоветской России. М., 1998. (редактор)

Российская социал-демократия и современность (к 100-летию РСДРП). М., 1998.

Политический портрет Герхарда Шрёдера. М., 1999.

На перекрестках судьбы: Избранное. В 2-х томах. М., 2000.

Социал-демократия как объект научных исследований в России. М., 2000.

Этика как основа политической философии социал-демократии. М:, 2001.

Социал-демократия: история, теория, практика. Работы 2000—2005 гг. М., 2005.