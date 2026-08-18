ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский ди­ри­жёр, народный артист РСФСР (1945).

Учил­ся иг­ре на скрип­ке в Пе­тербургской консерватории у П.А. Крас­но­кут­ско­го (начало 1890-х годов), ди­ри­жи­ро­ва­нию - у П. Юо­на в Бер­ли­не (1906). С 1891 года иг­рал в различных ор­ке­ст­рах , с 1902 года ди­ри­жи­ро­вал Ку­бан­ским вой­ско­вым сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром. С 1907 года ра­бо­тал в го­ро­дах Южной Рос­сии (в том числе в ан­тре­при­зе М.К. Мак­са­ко­ва), за­тем в Мо­ск­ве, где был ди­ри­жё­ром Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра С.А. Ку­се­виц­ко­го (1912-1917 годы), Опе­ры С.И. Зи­ми­на (до 1917 года) и Сво­бод­ной опе­ры С.И. Зи­ми­на (1922-1924 годы), Те­ат­ра Мос­со­ве­та (7.11.1918 года ди­ри­жи­ро­вал опе­рой «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на).

В 1925-1929 годах ди­ри­жёр Ки­ев­ской государственной опе­ры, вёл класс ди­ри­жи­ро­ва­ния в Ки­ев­ской консерватории (профессор с 1927 года; сре­ди уче­ни­ков - Н.Г. Рах­лин). В 1930-1937 годах воз­глав­лял Сим­фо­нический ор­кестр Все­со­юз­но­го ра­дио (Мо­ск­ва).

Основные творческие дос­ти­же­ния Орлова свя­за­ны с опер­ным жан­ром. Сре­ди ау­дио­за­пи­сей - опе­ра «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го (1937, с кол­лек­ти­вом московского Боль­шо­го те­ат­ра; 1948).

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