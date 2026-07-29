ОРЛИК ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ
ОРЛИК ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ - украинский государственный и политический деятель.
Происходил из чешского дворянского (возможно, баронского) католического рода, представители которого переселились в Польшу во время Гуситского движения. Окончил Киево-Могилянскую академию (не позднее 1693 года), где его наставником был Стефан Яворский. Владел 8 европейскими языками, а также латынью и древнегреческим языком. Был замечен гетманом И.С. Мазепой и в 1695 году принят на службу писарем в Генеральную войсковую канцелярию. Быстрому карьерному росту и материальному благополучию Орлика способствовала также женитьба в 1698 году на дочери бывшего полтавского полковника П.С. Герцика. В 1702 году, заняв должность генерального писаря, Орлик де-юре стал вторым человеком в Гетманщине. В 1706 году в Москве участвовал в работе комиссии, расследовавшей дела о появившихся доносах на гетмана. 24.10(4.11).1708 года, во время Северной войны 1700-1721 годов, вместе с гетманом перешёл на сторону шведов, хотя и считал, что Мазепа «…сам згинет и нас погубит…». До смерти Мазепы (1709) исполнял обязанности секретаря гетмана, составлял послания в Османскую империю, Крымское ханство, Речь Посполиту. Одновременно от имени Мазепы Орлик писал манифесты, обращённые к населению Малороссии с целью привлечения его на сторону гетмана. После поражения в Полтавской битве 1709 года Орлик вместе с Мазепой сопровождали бежавшего в Османскую империю Карла XII до переправы через Днепр в районе Переволочны, во время которой погибла большая часть имущества Орлика (30 возов с серебром и деньгами). Вместе со шведским и польским королями, а также с Мазепой Орлик прибыл в турецкую крепость Бендеры. Перед смертью Мазепы Орлик поссорился с ним (причина ссоры неизвестна), после чего уехал в Яссы.
В сентябре 1709 года часть старшины, поддерживавшая Мазепу, решила избрать гетмана в противовес поставленному царём Петром I гетманом Левобережной Украины 7(18).11.1708 года И.И. Скоропадскому. В качестве кандидатов были выдвинуты Орлик и племянник Мазепы А. Войнаровский (отказался от претензий после получения всего имущества дяди). 5(16). 4.1710 года Орлик на старшинской раде в Бендерах избран гетманом (признан шведским королём и турецким султаном). 10(21).5.1710 года он получил «объявительный диплом» от Карла XII, обещавшего «не складывать оружия», пока Малороссия не будет «освобождена от московского ярма». Составил так называемую Конституцию. Согласно ей, границы Гетманщины предполагалось установить по так называемому Зборовскому договору 1649 года (т. е. главным образом на территориях, входивших к этому времени в состав Российской империи). Государственной религией признавалось православие, при этом отдельно оговаривалось переподчинение Киевской митрополии Константинопольскому патриархату. Власть гетмана планировалось ограничить Генеральной радой, в которую должны были войти выборные представители от всех полков и Запорожья. Конституция выражала интересы казачьей старшины и являлась в определённом смысле идейным итогом борьбы малороссийской элиты против сильной гетманской власти. По сути, она являлась документом, аналогичным польскому pacta conventa, и напоминала договор правящей элиты со своим сюзереном.
После объявления Османской империей войны России (ноябрь 1710 года) Орлик заключил союз с крымским ханом Девлет-Гиреем II, обещавшим ему военную помощь в борьбе с российскими войсками. Одновременно отправил миссию на Кубань, где от российских властей скрывались участники Булавина восстания 1707-1709 годов. В феврале 1711 года Орлик в составе союзных крымских и польских войск вместе со своими сторонниками участвовал в походе на Правобережную Украину, однако, не имея артиллерии, поляки и казаки Орлика не смогли взять Каменец и Белую Церковь; при этом крымские татары грабили и разоряли местное население, в результате чего Орлик лишился многих сторонников. По условиям Прутского мира 1711 года Пётр I отказался от Правобережной Украины, судьба Левобережной Украины осталась нерешённой. В декабре 1711/январе 1712 годов султан Ахмед III выдал Орлику диплом на владение «всей Украиной», однако вскоре под влиянием переговоров с российскими дипломатами изменил своё решение и в марте 1712 года выдал Орлику привилей, в котором речь шла только о Правобережной Украине. В апреле 1712 года Орлик написал «Манифест к иностранным государствам», в котором пытался оправдать свой переход на сторону шведского короля в 1708 году. После того как Османская империя в 1714 году уступила Правобережную Украину Речи Посполитой, Орлик был вынужден отказаться от амбиций стать действующим гетманом и эмигрировал в Швецию с небольшой частью старшины.
Неоднократно безуспешно пытался вовлечь в войну против России Крымское ханство. В 1720 году с семьёй выехал из Стокгольма в Лондон, где также безрезультатно добивался аудиенции у английского короля Георга I. В 1721-1722 годах жил в Гольштейне, в 1722-1734 годах - в городе Салоники (Османская империя), с 1734 года - в Валашском и Молдавском княжествах. В 1721 году написал пространное письмо Стефану Яворскому, в котором оправдывал Мазепу и себя, объясняя причину измены политикой царя Петра I, не считавшегося, по мнению Орлика, с интересами Гетманщины. Опасаясь репрессий, Орлик отказался от предложения вернуться на Левобережную Украину, сделанного ему от имени императора Петра I. Пытаясь заручиться поддержкой Ватикана, Орлик, к тому времени уже перешедший на униатские позиции, выдвинул план по «окатоличиванию» Правобережной Украины. Окончательно позиции Орлика были подорваны восстановлением гетманства на Левобережной Украине (1727) и Новой Сечи в Запорожье (1733-1734 годы), после чего большая часть остававшихся до этого в эмиграции казаков вернулась на родину. В 1735 году Орлик попытался организовать отряд для поддержки движения гайдамаков, но большая часть присоединившихся к нему казаков, войдя на территорию Российской империи, расселилась на Левобережной Украине. В 1737-1742 годах служил при дворе султана Махмуда I по мелким дипломатическим поручениям.
Автор нескольких стихотворных панегириков [самый известный - «Alcides Rossiyski» («Геракл Российский») на польском языке, посвящён Мазепе; 1695], а также «Дневников путешественника» («Diariusz podrozny», 1720-1733 годы; написаны по-польски и по-французски, большаячасть опубликована). В 2011 году в Киеве установлен памятник Орлику (скульптор А.В. Кущ, архитектор О.К. Стукалов).
Известен сын Орлика - Григорий [5(16). 11.1702-14.11.1759], граф Орлик де Лазиски (1747), генерал-лейтенант французской службы (1759), с 1730 года на французской дипломатической службе, выполнял различные разведывательные операции, принадлежал к личной спецслужбе французского короля Людовика XV «Secret du Roi» («Секрет короля»), участник войны за Австрийское наследство (в том числе осады Намюра, 1746), Семилетней войны 1756-1763 годов, в том числе сражения при Росбахе (1757), отличился и был ранен в битве при Бергене (13.4.1759 года), тяжело ранен в сражении под Минденом (1.8.1759 года).