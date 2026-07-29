ОРЛИК ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ

ОРЛИК ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ - украинский государственный и политический деятель.

Про­ис­хо­дил из чешского дво­рян­ско­го (воз­мож­но, ба­рон­ско­го) ка­то­лического ро­да, пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го пе­ре­се­ли­лись в Поль­шу во вре­мя Гу­сит­ско­го дви­же­ния . Окон­чил Кие­во-Мо­ги­лян­скую ака­де­мию (не позд­нее 1693 года), где его на­став­ни­ком был Сте­фан Явор­ский. Вла­дел 8 ев­ропейскими язы­ка­ми, а так­же ла­ты­нью и древнегреческим язы­ком. Был за­ме­чен гет­ма­ном И.С. Ма­зе­пой и в 1695 году при­нят на служ­бу пи­са­рем в Ге­нераль­ную вой­ско­вую кан­це­ля­рию. Бы­ст­ро­му карь­ер­но­му рос­ту и ма­те­ри­аль­но­му бла­го­по­лу­чию Орлика спо­соб­ст­во­ва­ла так­же же­нить­ба в 1698 году на до­че­ри бывшего пол­тав­ско­го полковника П.С. Гер­ци­ка. В 1702 году, за­няв долж­ность ге­не­раль­но­го пи­са­ря, Орлик де-юре стал вто­рым че­ло­ве­ком в Гет­ман­щи­не. В 1706 году в Мо­ск­ве уча­ст­во­вал в ра­бо­те ко­мис­сии, рас­сле­до­вав­шей де­ла о поя­вив­ших­ся до­но­сах на гет­ма­на. 24.10(4.11).1708 года, во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, вме­сте с гет­ма­ном пе­ре­шёл на сто­ро­ну шве­дов, хотя и счи­тал, что Ма­зе­па «…сам зги­нет и нас по­гу­бит…». До смер­ти Ма­зе­пы (1709) ис­пол­нял обя­зан­но­сти сек­ре­та­ря гет­ма­на, со­став­лял по­сла­ния в Ос­ман­скую им­пе­рию, Крым­ское хан­ст­во, Речь По­спо­ли­ту. Од­но­вре­мен­но от име­ни Ма­зе­пы Орлик пи­сал ма­ни­фе­сты, об­ра­щён­ные к на­се­ле­нию Ма­ло­рос­сии с це­лью при­вле­че­ния его на сто­ро­ну гет­ма­на. По­сле по­ра­же­ния в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года Орлик вме­сте с Ма­зе­пой со­про­во­ж­да­ли бе­жав­ше­го в Ос­ман­скую им­пе­рию Кар­ла XII до пе­ре­пра­вы че­рез Днепр в ра­й­о­не Пе­ре­во­лоч­ны, во вре­мя ко­то­рой по­гиб­ла большая часть иму­ще­ст­ва Орлика (30 во­зов с се­реб­ром и день­га­ми). Вме­сте со шведским и польским ко­ро­ля­ми, а так­же с Ма­зе­пой Орлик при­был в турецкую кре­пость Бен­де­ры. Пе­ред смер­тью Ма­зе­пы Орлик по­ссо­рил­ся с ним (при­чи­на ссо­ры не­из­вест­на), по­сле че­го уе­хал в Яс­сы.

В сентябре 1709 года часть стар­ши­ны, под­дер­жи­вав­шая Ма­зе­пу, ре­ши­ла из­брать гет­ма­на в про­ти­во­вес по­став­лен­но­му ца­рём Пет­ром I гет­ма­ном Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны 7(18).11.1708 года И.И. Ско­ро­пад­ско­му. В ка­чест­ве кан­ди­да­тов бы­ли вы­дви­ну­ты Орлик и пле­мян­ник Ма­зе­пы А. Вой­на­ров­ский (от­ка­зал­ся от пре­тен­зий по­сле по­лу­че­ния все­го иму­ще­ст­ва дя­ди). 5(16). 4.1710 года Орлик на стар­шин­ской ра­де в Бенде­рах из­бран гет­ма­ном (при­знан шведским ко­ро­лём и турецким сул­та­ном). 10(21).5.1710 года он по­лу­чил «объ­я­ви­тель­ный ди­плом» от Кар­ла XII, обе­щав­ше­го «не скла­ды­вать ору­жия», по­ка Ма­ло­рос­сия не бу­дет «ос­во­бо­ж­де­на от мо­с­ков­ско­го яр­ма». Со­ста­вил так называемую Кон­сти­ту­цию. Со­глас­но ей, гра­ни­цы Гет­ман­щи­ны пред­по­ла­га­лось ус­та­но­вить по так называемому Збо­ров­ско­му до­го­во­ру 1649 года (т. е. главным образом на тер­ри­то­ри­ях, вхо­див­ших к это­му вре­ме­ни в со­став Российской им­пе­рии). Государственной ре­ли­ги­ей при­зна­ва­лось пра­во­сла­вие, при этом от­дель­но ого­ва­ри­ва­лось пе­ре­под­чи­не­ние Ки­ев­ской ми­тро­по­лии Кон­стан­ти­но­поль­ско­му пат­ри­ар­ха­ту. Власть гет­ма­на пла­ни­ро­ва­лось ог­ра­ни­чить Ге­не­раль­ной ра­дой, в ко­то­рую долж­ны бы­ли вой­ти вы­бор­ные пред­ста­ви­те­ли от всех пол­ков и За­по­ро­жья. Кон­сти­ту­ция вы­ра­жа­ла ин­те­ре­сы ка­зачь­ей стар­ши­ны и яв­ля­лась в оп­ре­де­лён­ном смыс­ле идей­ным ито­гом борь­бы ма­ло­рос­сий­ской эли­ты про­тив силь­ной гет­ман­ской вла­сти. По су­ти, она яв­ля­лась до­ку­мен­том, ана­ло­гич­ным польскому pacta conventa, и на­по­ми­на­ла до­го­вор пра­вя­щей эли­ты со сво­им сю­зе­ре­ном.

По­сле объ­яв­ле­ния Ос­ман­ской им­пе­ри­ей вой­ны Рос­сии (но­ябрь 1710 года) Орлик за­клю­чил со­юз с крымским ха­ном Дев­лет-Ги­ре­ем II, обе­щав­шим ему во­енную по­мощь в борь­бе с российскими вой­ска­ми. Од­но­вре­мен­но от­пра­вил мис­сию на Ку­бань, где от российских вла­стей скры­ва­лись уча­ст­ни­ки Бу­ла­ви­на вос­ста­ния 1707-1709 годов. В феврале 1711 года Орлик в со­ста­ве со­юз­ных крым­ских и поль­ских войск вме­сте со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми уча­ст­во­вал в по­хо­де на Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну, од­на­ко, не имея ар­тил­ле­рии, по­ля­ки и ка­за­ки Орлика не смог­ли взять Ка­ме­нец и Бе­лую Цер­ковь; при этом крым­ские та­та­ры гра­би­ли и ра­зо­ря­ли ме­ст­ное на­се­ле­ние, в ре­зуль­та­те че­го Орлик ли­шил­ся многих сто­рон­ни­ков. По ус­ло­ви­ям Прут­ско­го ми­ра 1711 года Пётр I от­ка­зал­ся от Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, судь­ба Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны ос­та­лась не­ре­шён­ной. В декабре 1711/январе 1712 годов сул­тан Ах­мед III вы­дал Орлику ди­плом на вла­де­ние «всей Ук­раи­ной», од­на­ко вско­ре под влия­ни­ем пе­ре­го­во­ров с российскими ди­пло­ма­та­ми из­ме­нил своё ре­ше­ние и в мар­те 1712 года вы­дал Орлику при­ви­лей, в ко­то­ром речь шла толь­ко о Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не. В апреле 1712 года Орлик на­пи­сал «Ма­ни­фест к ино­стран­ным го­су­дар­ст­вам», в ко­то­ром пы­тал­ся оп­рав­дать свой пе­ре­ход на сто­ро­ну шведского ко­ро­ля в 1708 году. По­сле то­го как Ос­ман­ская им­пе­рия в 1714 году ус­ту­пи­ла Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну Ре­чи По­спо­ли­той, Орлик был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся от ам­би­ций стать дей­ст­вую­щим гет­ма­ном и эмиг­ри­ро­вал в Шве­цию с не­боль­шой ча­стью стар­шины.

Не­од­но­крат­но без­ус­пеш­но пытался во­влечь в вой­ну про­тив Рос­сии Крым­ское хан­ст­во. В 1720 году с семь­ёй вы­ехал из Сток­голь­ма в Лон­дон, где так­же без­резуль­тат­но до­би­вал­ся ау­ди­ен­ции у английского ко­ро­ля Ге­ор­га I. В 1721-1722 годах жил в Голь­штей­не, в 1722-1734 годах - в городе Са­ло­ни­ки (Ос­ман­ская им­пе­рия), с 1734 года - в Ва­лаш­ском и Мол­дав­ском кня­же­ст­вах. В 1721 году на­пи­сал про­стран­ное пись­мо Сте­фа­ну Явор­ско­му, в ко­то­ром оп­рав­ды­вал Ма­зе­пу и се­бя, объ­яс­няя при­чи­ну из­ме­ны по­ли­ти­кой ца­ря Пет­ра I, не счи­тав­ше­го­ся, по мне­нию Орлика, с ин­те­ре­са­ми Гет­ман­щи­ны. Опа­са­ясь ре­прес­сий, Орлик от­ка­зал­ся от пред­ложе­ния вер­нуть­ся на Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну, сде­лан­но­го ему от име­ни императора Пет­ра I. Пы­та­ясь зару­чить­ся под­держ­кой Ва­ти­ка­на, Орлик, к то­му вре­ме­ни уже пе­ре­шед­ший на уни­ат­ские по­зи­ции, вы­дви­нул план по «ока­то­ли­чи­ва­нию» Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны. Окон­ча­тель­но по­зи­ции Орлика бы­ли по­дор­ва­ны вос­ста­нов­ле­ни­ем гет­ман­ст­ва на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не (1727) и Но­вой Се­чи в За­по­ро­жье (1733-1734 годы), по­сле че­го большая часть ос­та­вав­ших­ся до это­го в эмиг­ра­ции ка­за­ков вер­ну­лась на ро­ди­ну. В 1735 году Орлик по­пы­тал­ся ор­га­ни­зо­вать от­ряд для под­держ­ки дви­же­ния гай­да­ма­ков, но большая часть при­сое­ди­нив­ших­ся к не­му ка­за­ков, вой­дя на тер­ри­то­рию Российской им­пе­рии, рас­се­ли­лась на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не. В 1737-1742 годах слу­жил при дво­ре сул­та­на Мах­му­да I по мел­ким ди­пло­ма­тическим по­ру­че­ни­ям.

Ав­тор не­сколь­ких сти­хотворных па­не­ги­ри­ков [са­мый из­вест­ный - «Alcides Ros­siyski» («Геракл Рос­сий­ский») на польском языке, по­свя­щён Ма­зе­пе; 1695], а так­же «Днев­ни­ков пу­те­ше­ст­вен­ни­ка» («Dia­riusz podroz­ny», 1720-1733 годы; на­пи­са­ны по-поль­ски и по-фран­цуз­ски, большаячасть опубликована). В 2011 году в Кие­ве ус­та­нов­лен па­мят­ник Орлику (скульп­тор А.В. Кущ, архитектор О.К. Сту­ка­лов).

Из­вес­тен сын Орлика - Гри­го­рий [5(16). 11.1702-14.11.1759], граф Ор­лик де Ла­зи­ски (1747), генерал-лейтенант французской служ­бы (1759), с 1730 года на французской ди­плома­тической служ­бе, вы­пол­нял различные раз­ве­ды­ва­тель­ные опе­ра­ции, при­над­ле­жал к лич­ной спец­служ­бе французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XV «Secret du Roi» («Сек­рет ко­ро­ля»), уча­ст­ник вой­ны за Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во (в том числе оса­ды На­мю­ра, 1746), Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, в том числе сра­же­ния при Рос­ба­хе (1757), от­ли­чил­ся и был ра­нен в бит­ве при Бер­ге­не (13.4.1759 года), тя­же­ло ра­нен в сра­же­нии под Мин­де­ном (1.8.1759 года).