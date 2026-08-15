ОРЛЕЙ БАРЕНТ ВАН

ОРЛЕЙ БАРЕНТ ВАН (голл. Orley) - ни­дерландский жи­во­пи­сец, пред­ста­ви­тель ро­ма­низ­ма.

Учил­ся у сво­его от­ца, жи­во­пис­ца Ва­лан­те­на ван Ор­лея (около 1466-1532 годов). С 1515 года на служ­бе у на­мест­ни­цы Мар­га­ри­ты Ав­ст­рий­ской, с 1518 года при­двор­ный жи­во­пи­сец, в 1532-1535 годах за­ни­мал эту долж­ность при дво­ре на­мест­ни­цы Ма­рии Вен­гер­ской. Пи­сал порт­ре­ты чле­нов императорской се­мьи и при­двор­ных (Ге­ор­га ван Зел­ле, 1519, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель; Мар­га­ри­ты Ав­ст­рий­ской, там же; императора Кар­ла V, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Бу­да­пешт, оба 1525). Об­щал­ся с Яко­по деи Бар­ба­ри, в 1520 году встре­чал­ся с А. Дю­ре­ром во вре­мя его пу­те­ше­ст­вия по Ни­дер­лан­дам, был зна­ком с кар­то­на­ми Ра­фа­эля для шпа­лер Сик­стин­ской ка­пел­лы , ко­то­рые соз­да­ва­лись в мас­тер­ских Брюс­се­ля. У этих ху­дож­ни­ков он за­им­ст­во­вал ан­тич­ные и итальянские изо­бра­зительные и ар­хитектурные мо­ти­вы, по­ве­ст­во­вательные и ком­по­зи­ци­он­ные приё­мы, ко­то­рые в его жи­вопис­ных про­из­ве­де­ни­ях объ­е­ди­ня­ют­ся с тра­ди­ци­он­ным для ни­дерландской жи­во­пи­си на­ту­ра­лиз­мом и вни­ма­ни­ем к де­та­лям, а так­же со свой­ст­вен­ны­ми мань­е­риз­му ди­на­миз­мом и пе­ре­гру­жен­но­стью сцен дей­ст­ви­ем: «Три­п­тих святого Фо­мы и святого Мат­фея» (центральная часть - Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на, бо­ко­вые створ­ки - Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель), трип­тих «Доб­ро­де­тель тер­пе­ния» («Ал­тарь Ио­ва и Ла­за­ря», 1521, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель), «Страш­ный Суд» (1525, Ко­ро­лев­ский му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Ан­твер­пен). Соз­да­вал эс­ки­зы для вит­ра­жей (для со­бо­ра Свя­тых Ми­хаи­ла и Гу­ду­лы в Брюс­се­ле) и шпа­лер (се­рии «Ле­ген­да Нотр-дам-дю-Саб­лон», «Бит­ва при Па­вии», «Охо­ты Мак­си­ми­лиа­на»). Со­хра­ни­лись так­же кар­то­ны и под­го­то­вительные ри­сун­ки к се­ри­ям «Ис­то­рия Ро­му­ла и Ре­ма» (1524), «Ге­неа­ло­гия до­ма Нас­сау» (1530-1538 годы) и другим.

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