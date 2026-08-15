ОРЛЕЙ БАРЕНТ ВАН
ОРЛЕЙ БАРЕНТ ВАН (голл. Orley) - нидерландский живописец, представитель романизма.
Учился у своего отца, живописца Валантена ван Орлея (около 1466-1532 годов). С 1515 года на службе у наместницы Маргариты Австрийской, с 1518 года придворный живописец, в 1532-1535 годах занимал эту должность при дворе наместницы Марии Венгерской. Писал портреты членов императорской семьи и придворных (Георга ван Зелле, 1519, Королевский музей изящных искусств, Брюссель; Маргариты Австрийской, там же; императора Карла V, Музей изобразительных искусств, Будапешт, оба 1525). Общался с Якопо деи Барбари, в 1520 году встречался с А. Дюрером во время его путешествия по Нидерландам, был знаком с картонами Рафаэля для шпалер Сикстинской капеллы, которые создавались в мастерских Брюсселя. У этих художников он заимствовал античные и итальянские изобразительные и архитектурные мотивы, повествовательные и композиционные приёмы, которые в его живописных произведениях объединяются с традиционным для нидерландской живописи натурализмом и вниманием к деталям, а также со свойственными маньеризму динамизмом и перегруженностью сцен действием: «Триптих святого Фомы и святого Матфея» (центральная часть - Художественно-исторический музей, Вена, боковые створки - Королевский музей изящных искусств, Брюссель), триптих «Добродетель терпения» («Алтарь Иова и Лазаря», 1521, Королевский музей изящных искусств, Брюссель), «Страшный Суд» (1525, Королевский музей изобразительных искусств, Антверпен). Создавал эскизы для витражей (для собора Святых Михаила и Гудулы в Брюсселе) и шпалер (серии «Легенда Нотр-дам-дю-Саблон», «Битва при Павии», «Охоты Максимилиана»). Сохранились также картоны и подготовительные рисунки к сериям «История Ромула и Рема» (1524), «Генеалогия дома Нассау» (1530-1538 годы) и другим.