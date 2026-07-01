ОРЛЕАНЫ
ОРЛЕАНЫ (франц. Orléans) - герцогские и королевская династии во Франции, младшие ветви Валуа и Бурбонов. Название по городу Орлеан.
Первым герцогом Орлеанским стал сын французского короля Филиппа VI Валуа и Жанны Бургундской - Филипп (1336-1375 годы), получивший в 1344 году герцогство в апанаж. В 1345 году Филипп женился на Бланке Французской (1328-1393 годы), дочери Карла IV Красивого (1322-1328 годы). После смерти Филиппа, не оставившего законных наследников мужского пола, герцогство вернулось во владение короны.
Вторая герцогская династия происходит от брата французского короля Карла VI - Людовика (1372-1407 годы), которому в 1392 году было даровано в апанаж герцогство Орлеанское. В 1389 году он женился на Валентине Висконти (1368-1408 годы), дочери Джан Галеаццо Висконти (смотри в статье Висконти), что послужило поводом для дальнейших претензий Орлеанов на владения герцогов Милана. С 1392 года Людовик боролся с герцогами Бургундскими Филиппом Храбрым и Жаном Бесстрашным за влияние в королевском совете при душевнобольном Карле VI. В 1394 году присоединил к своим владениям графство Ангулем, в 1400 году графство Перигор и баронию Куси, в 1402 году приобрёл права на Люксембург. Противники Людовика приписывали ему занятия колдовством и любовную связь с королевой Изабеллой Баварской (около 1370-1435 годов; королева с 1385 года), чьим покровительством он пользовался; обвиняли герцога в повышении налогового бремени и ухудшении экономического положения во Франции. В 1407 году, в ходе противостояния с Жаном Бесстрашным, Людовик был убит; его смерть послужила сигналом к началу гражданской войны арманьяков и бургиньонов. Людовику Орлеанскому наследовал его старший сын, Карл Орлеанский. Среди других детей: Филипп, граф де Вертю (1396-1420 годы), один из главных советников Карла VII; Жан, граф Ангулемский (1400-1467 годы), основатель Ангулемской ветви династии Валуа, дед Франциска I; Маргарита (около 1404-1466 годов), бабка Анны Бретонской. Также известен незаконнорождённый сын Людовика Орлеанского Жан, граф Дюнуа. Сын Карла Орлеанского Людовик в 1498 году взошёл на французский трон под именем Людовика XII, снова вернув владения Орлеанов короне.
В 1626 году титул герцога Орлеанского получил младший брат Людовика XIII Гастон (1608-1660 годы). Герцог, считавшийся первым претендентом на французский трон до рождения в 1638 году Анной Австрийской сына (будущего Людовика XIV), возглавил оппозиционные силы, выступавшие против политики А.Ж. дю Плесси де Ришельё. После смерти Людовика XIII Гастон был провозглашён генерал-лейтенантом (фактически наместником) королевства и главой королевского совета на время несовершеннолетия Людовика XIV, однако Анна Австрийская при поддержке Парижского парламента и кардинала Дж. Мазарини устранила его от власти. Под командованием Гастона в период Тридцатилетней войны 1618-1648 годах французская армия провела успешную военную кампанию во Фландрии, взяв Гравлин (1644), Бетюн (1645), Куртре (1646) и другие. За участие во Фронде в 1652 году Гастон был удалён от двора в замок Блуа. От брака с Марией Бурбонской, герцогиней де Монпансье, имел дочь Анну Марию Луизу (1627-1693 годы), активную участницу Фронды.
После смерти Гастона титул герцога Орлеанского получил младший брат Людовика XIV Филипп (1640-1701 годы). Его дочери от первого брака с Генриеттой Английской (1644-1670 годы): Мария Луиза (1662-1689 годы; вышла замуж за испанского короля Карла II); Анна Мария (1669-1728 годы; замужем за королём Сицилии Виктором Амедеем II Савойским, смотри Савойская династия). Сын от второго брака с Елизаветой Шарлоттой Пфальцской (1652-1722 годы) из рода Виттельсбахов - Филипп Орлеанский унаследовал титул герцога, а после смерти Людовика XIV стал регентом при малолетнем Людовике XV. Его правнук, Луи Филипп Жозеф (смотри Филипп Эгалите), герцог Орлеанский (с 1785 года) участвовал во Французской революции XVIII века. В результате Июльской революции 1830 года его сын, Луи Филипп, возглавивший Орлеанский дом в 1793 году, был провозглашён королём Франции. Титул герцога перешёл к сыну Луи Филиппа - Фердинанду Филиппу (1810-1842 годы), участвовавшему в военных действиях в Алжире и прославившемуся как меценат и коллекционер. Потомки сына Фердинанда Филиппа - Луи Филиппа Альбера, графа Парижского (1838-1894 годы), по сей день носят титул герцогов Орлеанских.