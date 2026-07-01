ОРЛЕАНЫ

ОРЛЕАНЫ (франц. Orléans) - гер­цог­ские и ко­ро­лев­ская ди­на­стии во Фран­ции, млад­шие вет­ви Ва­луа и Бур­бо­нов. На­зва­ние по городу Ор­ле­ан .

Пер­вым гер­цо­гом Ор­ле­ан­ским стал сын французского ко­ро­ля Фи­лип­па VI Ва­луа и Жан­ны Бур­гунд­ской - Фи­липп (1336-1375 годы), по­лу­чив­ший в 1344 году гер­цог­ст­во в апа­наж . В 1345 году Фи­липп же­нил­ся на Блан­ке Фран­цуз­ской (1328-1393 годы), до­че­ри Кар­ла IV Кра­си­во­го (1322-1328 годы). По­сле смер­ти Фи­лип­па, не ос­та­вив­ше­го за­кон­ных на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла, гер­цог­ст­во вер­ну­лось во вла­де­ние ко­ро­ны.

Вто­рая гер­цог­ская ди­на­стия про­ис­ходит от бра­та французского ко­ро­ля Кар­ла VI - Лю­до­ви­ка (1372-1407 годы), ко­то­ро­му в 1392 году бы­ло да­ро­ва­но в апа­наж гер­цог­ст­во Ор­ле­ан­ское. В 1389 году он же­нил­ся на Ва­лен­ти­не Вис­кон­ти (1368-1408 годы), до­че­ри Джан Га­ле­ац­цо Вис­кон­ти (смотри в статье Вис­кон­ти), что по­слу­жи­ло по­во­дом для даль­ней­ших пре­тен­зий Орлеанов на вла­де­ния гер­цо­гов Ми­ла­на. С 1392 года Лю­до­вик бо­рол­ся с гер­цо­га­ми Бур­гунд­ски­ми Фи­лип­пом Храб­рым и Жа­ном Бес­страш­ным за влия­ние в ко­ро­лев­ском со­ве­те при ду­шев­но­боль­ном Кар­ле VI. В 1394 году при­со­еди­нил к сво­им вла­де­ни­ям граф­ст­во Ан­гу­лем, в 1400 году граф­ст­во Пе­ри­гор и ба­ро­нию Ку­си, в 1402 году при­об­рёл пра­ва на Люк­сем­бург. Про­тив­ни­ки Лю­до­ви­ка при­пи­сы­ва­ли ему за­ня­тия кол­дов­ст­вом и лю­бов­ную связь с ко­ро­ле­вой Иза­бел­лой Ба­вар­ской (около 1370-1435 годов; ко­ро­ле­ва с 1385 года), чьим по­кро­ви­тель­ст­вом он поль­зо­вал­ся; об­ви­ня­ли гер­цо­га в по­вы­ше­нии на­ло­го­во­го бре­ме­ни и ухуд­ше­нии эко­но­мического по­ло­же­ния во Фран­ции. В 1407 году, в хо­де про­ти­во­стоя­ния с Жа­ном Бес­страш­ным, Лю­до­вик был убит; его смерть по­слу­жи­ла сиг­на­лом к на­ча­лу гражданской вой­ны ар­мань­я­ков и бур­гинь­о­нов. Лю­до­ви­ку Ор­ле­ан­ско­му на­сле­до­вал его стар­ший сын, Карл Ор­ле­ан­ский. Сре­ди других де­тей: Фи­липп, граф де Вер­тю (1396-1420 годы), один из главных со­вет­ни­ков Кар­ла VII; Жан, граф Ан­гу­лем­ский (1400-1467 годы), ос­но­ва­тель Ан­гу­лем­ской вет­ви ди­на­стии Ва­луа, дед Фран­ци­ска I; Мар­га­ри­та (около 1404-1466 годов), баб­ка Ан­ны Бре­тон­ской. Так­же из­вес­тен не­за­кон­но­ро­ж­дён­ный сын Лю­до­ви­ка Ор­ле­ан­ско­го Жан, граф Дю­нуа. Сын Кар­ла Ор­ле­ан­ско­го Лю­до­вик в 1498 году взо­шёл на французский трон под име­нем Лю­до­ви­ка XII, сно­ва вер­нув вла­де­ния Орлеанов ко­ро­не.

В 1626 году ти­тул гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го по­лу­чил млад­ший брат Лю­до­ви­ка XIII Гас­тон (1608-1660 годы). Гер­цог, счи­тав­ший­ся пер­вым пре­тен­ден­том на французский трон до ро­ж­де­ния в 1638 году Ан­ной Ав­ст­рий­ской сы­на (бу­ду­ще­го Лю­до­ви­ка XIV), воз­гла­вил оп­по­зиционные си­лы, вы­сту­пав­шие про­тив по­ли­ти­ки А.Ж. дю Плес­си де Ри­ше­льё. По­сле смер­ти Лю­до­ви­ка XIII Гас­тон был про­воз­гла­шён генерал-лей­те­нан­том (фак­ти­че­ски на­ме­ст­ни­ком) ко­ро­лев­ст­ва и гла­вой ко­ро­лев­ско­го со­ве­та на вре­мя не­со­вер­шен­но­ле­тия Лю­до­ви­ка XIV, од­на­ко Ан­на Ав­ст­рий­ская при под­держ­ке Па­риж­ско­го пар­ла­мен­та и кар­ди­на­ла Дж. Ма­за­ри­ни уст­ра­ни­ла его от вла­сти. Под ко­мандованием Гас­то­на в пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годах французская ар­мия про­ве­ла ус­пеш­ную во­енную кам­па­нию во Флан­д­рии, взяв Грав­лин (1644), Бе­тюн (1645), Кур­тре (1646) и другие. За уча­стие во Фрон­де в 1652 году Гас­тон был уда­лён от дво­ра в за­мок Блуа. От бра­ка с Ма­ри­ей Бур­бон­ской, гер­цо­ги­ней де Мон­пан­сье, имел дочь Ан­ну Ма­рию Луи­зу (1627-1693 годы), ак­тив­ную уча­ст­ни­цу Фрон­ды.

По­сле смер­ти Гас­то­на ти­тул гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го по­лу­чил млад­ший брат Лю­до­ви­ка XIV Фи­липп (1640-1701 годы). Его до­че­ри от пер­во­го бра­ка с Ген­ри­ет­той Анг­лий­ской (1644-1670 годы): Ма­рия Луи­за (1662-1689 годы; вы­шла за­муж за испанского ко­ро­ля Кар­ла II); Ан­на Ма­рия (1669-1728 годы; за­му­жем за ко­ро­лём Си­ци­лии Вик­то­ром Аме­де­ем II Са­вой­ским, смотри Са­вой­ская ди­на­стия). Сын от вто­ро­го бра­ка с Ели­за­ве­той Шар­лот­той Пфальц­ской (1652-1722 годы) из ро­да Вит­тельс­ба­хов - Фи­липп Ор­ле­ан­ский унас­ле­до­вал ти­тул гер­цо­га, а по­сле смер­ти Лю­до­ви­ка XIV стал ре­ген­том при ма­ло­лет­нем Лю­до­ви­ке XV. Его пра­внук, Луи Фи­липп Жо­зеф (смотри Фи­липп Эга­ли­те), гер­цог Ор­ле­ан­ский (с 1785 года) уча­ст­во­вал во Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века. В ре­зуль­та­те Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года его сын, Луи Фи­липп, воз­гла­вив­ший Ор­ле­ан­ский дом в 1793 году, был про­воз­гла­шён ко­ро­лём Фран­ции. Ти­тул гер­цо­га пе­ре­шёл к сы­ну Луи Фи­лип­па - Фер­ди­нан­ду Фи­лип­пу (1810-1842 годы), уча­ст­во­вав­ше­му в во­енных дей­ст­ви­ях в Ал­жи­ре и про­сла­вив­ше­му­ся как ме­це­нат и кол­лек­цио­нер. По­том­ки сы­на Фер­ди­нан­да Фи­лип­па - Луи Фи­лип­па Аль­бе­ра, графа Па­риж­ско­го (1838-1894 годы), по сей день но­сят ти­тул гер­цо­гов Ор­ле­ан­ских.

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