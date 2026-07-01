ОРЛАНСКИЙ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ

ОРЛАНСКИЙ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ (Псевдоним "Орланский-Титаренко") - российский гар­мо­нист.

С юно­сти иг­рал на 3-ряд­ной гар­мо­ни­ке , вы­сту­пал в ду­эте с П.Ф. Па­но­вым (1895), в трио с Ф.А. Кир­шем и В.И. Со­ро­ки­ным (1903). Нот­ную гра­мо­ту ос­во­ил са­мо­стоя­тель­но. По его ини­циа­ти­ве пе­тербургский мас­тер П.Е. Стер­ли­гов в 1907 году по­стро­ил 4-ряд­ную хро­ма­тическую гар­мо­ни­ку с усо­вер­шен­ст­во­ван­ным рас­по­ло­же­ни­ем кно­пок, ко­то­рой они да­ли название «ба­ян». Вы­сту­пая в 1907-1915 годах вме­сте с сы­ном, Сер­ге­ем Яков­ле­ви­чем Ор­лан­ским (1898-1978 годы), в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Ниж­нем Нов­го­ро­де и других го­ро­дах Рос­сии, Орланский по­пу­ля­ри­зи­ро­вал «ба­ян». Ин­ст­ру­мент стал поль­зо­вать­ся ус­пе­хом у гар­мо­ни­стов бла­го­да­ря удоб­ной пра­вой кла­виа­ту­ре, од­на­ко при пе­ре­во­де на фаб­рич­ное про­из­вод­ст­во не вы­дер­жал кон­ку­рен­ции с бо­лее про­сты­ми в из­го­тов­ле­нии ин­ст­ру­мен­та­ми, а название «ба­ян» вско­ре пе­ре­шло к гар­мо­ни­ке «вен­ской» сис­те­мы - бая­ну.

В 1912-1915 годах Орланский - ру­ко­во­ди­тель со­здан­но­го им «ор­ке­ст­ра "Ба­ян"», ар­ти­сты ко­то­ро­го (все­го 5, вклю­чая Орланского и его сы­на) иг­ра­ли на гар­мо­ни­ках но­вых мо­де­лей. В 1927-1939 годах пре­по­да­вал в 3-м музыкальном тех­ни­ку­ме в Ле­нин­гра­де , сре­ди уче­ни­ков – бая­нист А.И. Ва­силь­ев. В 1928 году раз­ра­бо­тал но­вые кон­ст­рук­ции гар­мо­ник, сре­ди ко­то­рых - мо­но­фон (ан­самб­ле­вая гар­мо­ни­ка ори­ги­наль­но­го тем­бра с од­ной пра­вой 2-ряд­ной кла­виа­ту­рой). В 1934 году ор­га­ни­зо­вал квар­тет мо­но­фо­нов (су­ще­ст­во­вал до 1968 года с пе­ре­ры­ва­ми).

Ав­тор са­мо­учи­те­лей, в том числе «для хро­ма­ти­че­ской гар­мо­нии ба­ян» (издан в 1927 году), многих пе­ре­ло­же­ний и об­ра­бо­ток.