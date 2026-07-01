ОРЛАНСКИЙ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ
ОРЛАНСКИЙ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ (Псевдоним "Орланский-Титаренко") - российский гармонист.
С юности играл на 3-рядной гармонике, выступал в дуэте с П.Ф. Пановым (1895), в трио с Ф.А. Киршем и В.И. Сорокиным (1903). Нотную грамоту освоил самостоятельно. По его инициативе петербургский мастер П.Е. Стерлигов в 1907 году построил 4-рядную хроматическую гармонику с усовершенствованным расположением кнопок, которой они дали название «баян». Выступая в 1907-1915 годах вместе с сыном, Сергеем Яковлевичем Орланским (1898-1978 годы), в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России, Орланский популяризировал «баян». Инструмент стал пользоваться успехом у гармонистов благодаря удобной правой клавиатуре, однако при переводе на фабричное производство не выдержал конкуренции с более простыми в изготовлении инструментами, а название «баян» вскоре перешло к гармонике «венской» системы - баяну.
В 1912-1915 годах Орланский - руководитель созданного им «оркестра "Баян"», артисты которого (всего 5, включая Орланского и его сына) играли на гармониках новых моделей. В 1927-1939 годах преподавал в 3-м музыкальном техникуме в Ленинграде, среди учеников – баянист А.И. Васильев. В 1928 году разработал новые конструкции гармоник, среди которых - монофон (ансамблевая гармоника оригинального тембра с одной правой 2-рядной клавиатурой). В 1934 году организовал квартет монофонов (существовал до 1968 года с перерывами).
Автор самоучителей, в том числе «для хроматической гармонии баян» (издан в 1927 году), многих переложений и обработок.