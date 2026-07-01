ОРЛАНДО ВИТТОРИО ЭМАНУЭЛЕ

ОРЛАНДО ВИТТОРИО ЭМАНУЭЛЕ - итальянский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Ос­но­ва­тель итал.ьянской шко­лы пуб­лич­но­го пра­ва. Из се­мьи юри­ста. По окон­ча­нии юри­дического факультета Университета Па­лер­мо (1881) пре­по­да­вал там же. Про­фес­сор университетов в Мо­де­не (с 1885 года), Мес­си­не (с 1886 года). С 1889 года вновь в Университете Па­лер­мо, где воз­гла­вил ка­фед­ру административного пра­ва. С 1903 года профессор Римского университета. В 1897 году из­бран в Па­ла­ту де­пу­та­тов (до 1925 года не­од­но­крат­но пе­ре­из­би­рал­ся), где примк­нул к сто­рон­ни­кам Дж. Джо­лит­ти.

Вы­сту­пал про­тив вве­де­ния про­пор­цио­наль­ной из­би­рат. сис­те­мы . С 1903 года не­од­но­крат­но вхо­дил в пра­ви­тельственные ка­би­не­ты: министерства об­ра­зо­ва­ния (1903-1905 годы), юс­ти­ции (1907-1909, 1914-1916 годы), внутренних дел (1916-1917 годы). Сто­рон­ник всту­п­ле­ния Ита­лии в 1-ю ми­ро­вую вой­ну на сто­ро­не Ан­тан­ты. По­сле по­ра­же­ния италбянской ар­мии при Ка­по­рет­то и по­сле­до­вав­шей за этим от­став­ки пра­ви­тель­ст­ва П. Бо­сел­ли 29.10.1917 года воз­гла­вил ка­би­нет ми­ни­ст­ров. Ру­ко­во­дил итальянской де­ле­га­ци­ей на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов, од­на­ко не су­мел до­бить­ся от со­юз­ни­ков вы­пол­не­ния ра­нее дан­ных обе­ща­ний по при­сое­ди­не­нию к Ита­лии Дал­ма­ции и пор­та Фиу­ме. 23.6.1919 года по­дал в от­став­ку. В декабре 1919 - ию­не 1920 годов председатель Па­ла­ты де­пу­та­тов.

Орландо не­до­оце­ни­вал опас­ность фа­шиз­ма, на­де­ясь на воз­мож­ные пе­ре­го­во­ры и фор­ми­ро­ва­ние коа­ли­ции с Б. Мус­со­ли­ни. Од­на­ко по­сле убий­ст­ва Дж. Мат­те­от­ти (1924) и ре­чи Мус­со­ли­ни (3.1.1925 года) о кра­хе итальянского ли­бе­раль­но­го государства и не­об­хо­ди­мо­сти раз­ре­шить си­лой про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом и оп­по­зици­ей Орландо ос­та­вил де­пу­тат­ское крес­ло. В 1931 года, не же­лая при­но­сить при­ся­гу ре­жи­му Мус­со­ли­ни, от­ка­зал­ся от уни­вер­си­тет­ской ка­фед­ры. Вос­тор­жен­но встре­тил на­ча­ло ита­ло-эфи­опской вой­ны 1935-1936 годов (смотри Ита­ло-эфи­оп­ские вой­ны), на­пра­вил по это­му слу­чаю при­вет­ст­вен­ное пись­мо Мус­со­ли­ни. Од­на­ко на пред­ло­же­ние по­след­не­го за­нять пост председателя Се­на­та от­ве­тил от­ка­зом. В 1943 году уча­ст­во­вал в сек­ретных пе­ре­го­во­рах с ко­ро­лём Вик­то­ром Эм­ма­нуи­лом III об от­стра­не­нии Мус­со­ли­ни от вла­сти. В 1944-1946 годах вновь председатель Па­ла­ты де­пу­та­тов, в 1946-1948 годах депутат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, при­нял ак­тив­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке про­ек­та кон­сти­ту­ции. С 1948 года по­жиз­нен­ный се­на­тор.

Ав­тор тру­дов по пуб­лич­но­му, административному и кон­сти­туционному пра­ву.