ОРЛАНДО ВИТТОРИО ЭМАНУЭЛЕ
ОРЛАНДО ВИТТОРИО ЭМАНУЭЛЕ - итальянский государственный и политический деятель.
Основатель итал.ьянской школы публичного права. Из семьи юриста. По окончании юридического факультета Университета Палермо (1881) преподавал там же. Профессор университетов в Модене (с 1885 года), Мессине (с 1886 года). С 1889 года вновь в Университете Палермо, где возглавил кафедру административного права. С 1903 года профессор Римского университета. В 1897 году избран в Палату депутатов (до 1925 года неоднократно переизбирался), где примкнул к сторонникам Дж. Джолитти.
Выступал против введения пропорциональной избират. системы. С 1903 года неоднократно входил в правительственные кабинеты: министерства образования (1903-1905 годы), юстиции (1907-1909, 1914-1916 годы), внутренних дел (1916-1917 годы). Сторонник вступления Италии в 1-ю мировую войну на стороне Антанты. После поражения италбянской армии при Капоретто и последовавшей за этим отставки правительства П. Боселли 29.10.1917 года возглавил кабинет министров. Руководил итальянской делегацией на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, однако не сумел добиться от союзников выполнения ранее данных обещаний по присоединению к Италии Далмации и порта Фиуме. 23.6.1919 года подал в отставку. В декабре 1919 - июне 1920 годов председатель Палаты депутатов.
Орландо недооценивал опасность фашизма, надеясь на возможные переговоры и формирование коалиции с Б. Муссолини. Однако после убийства Дж. Маттеотти (1924) и речи Муссолини (3.1.1925 года) о крахе итальянского либерального государства и необходимости разрешить силой противоречия между правительством и оппозицией Орландо оставил депутатское кресло. В 1931 года, не желая приносить присягу режиму Муссолини, отказался от университетской кафедры. Восторженно встретил начало итало-эфиопской войны 1935-1936 годов (смотри Итало-эфиопские войны), направил по этому случаю приветственное письмо Муссолини. Однако на предложение последнего занять пост председателя Сената ответил отказом. В 1943 году участвовал в секретных переговорах с королём Виктором Эммануилом III об отстранении Муссолини от власти. В 1944-1946 годах вновь председатель Палаты депутатов, в 1946-1948 годах депутат Учредительного собрания, принял активное участие в разработке проекта конституции. С 1948 года пожизненный сенатор.
Автор трудов по публичному, административному и конституционному праву.