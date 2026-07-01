ОРЛАНДО

ОРЛАНДО - город на юге США, в центральной части штата Флорида.

Один из са­мых бы­ст­ро­ра­сту­щих го­ро­дов стра­ны, население 251,4 тысяч человек (2013; 185,9 тысяч человек в 2000 году), в том числе 28,1% - аф­роа­ме­ри­кан­цы, 25,4% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки, главным образом из Пу­эр­то-Ри­ко, Ямай­ки и других стран Вест-Ин­дии . Вме­сте с при­горо­да­ми об­ра­зу­ет мет­ро­по­ли­тен­ский аре­ал (Боль­шой Ор­лан­до) с населением около 2,3 миллионов человек (тре­тий по чис­лу жи­те­лей во Фло­ри­де по­сле городских аг­ло­ме­ра­ций Май­а­ми и Там­пы). Рас­по­ло­жен на за­бо­ло­чен­ной низ­мен­но­сти, сре­ди мно­го­численных кар­сто­вых озёр (Ио­ла, Апоп­ка, Мон­ро, Джес­суп, То­хо­пи­ка­ли­га, Восточная То­хо­пи­ка­ли­га и другие), в 68 км к за­па­ду от по­бере­жья Ат­лан­ти­че­ско­го океана и в 80 км от мы­са Ка­на­ве­рал. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог; железнодорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли Джэксон­вилл - Там­па. Меж­ду­народные аэ­ро­пор­ты: Ор­лан­до (в 14 км к юго-вос­то­ку от цен­тра Орландо) и Ор­лан­до-Сан­форд (в 27 км к се­ве­ро-вос­то­ку).

До при­хо­да ев­ро­пей­цев на тер­ри­то­рии бу­ду­ще­го Орландо про­жи­ва­ли ин­дей­ские пле­ме­на ти­му­куа и се­ми­но­лов. В хо­де 2-й се­ми­ноль­ской вой­ны (1835-1842 годы) здесь поя­вил­ся американский сто­ро­же­вой пост - Форт- Гат­лин (Fort Gatlin; 1837-1848 годы; сохранились его руи­ны), в 1842/1843 годах близ не­го воз­ник­ло по­се­ле­ние Джер­ни­ган (Jernigan; на­зва­но в честь ме­ст­но­го ше­ри­фа). В 1857 году пе­ре­име­но­ва­но в Орландо (точ­ные све­де­ния об эти­мо­ло­гии на­зва­ния от­сут­ст­ву­ют). До середины XIX века ос­но­ва эко­но­ми­ки Орландо - хлоп­ко­вод­ст­во и ов­це­вод­ст­во; по­нёс зна­чительные убыт­ки в ре­зуль­та­те эко­но­мической бло­ка­ды Юга во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов; воз­ро­дил­ся во вре­мя Ре­кон­ст­рук­ции Юга США. С 1870-х годов центр план­та­ций цит­ру­со­вых (по­сле «Ве­ли­ких хо­ло­дов» зи­мы 1894-1895 годов пе­ре­не­се­ны в Южную Фло­ри­ду). В 1880 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой со Сан­фор­дом. Го­род с 1885 года. В 1900-1920-х годов чис­лен­ность на­се­ле­ния пре­вы­си­ла 10 тысяч человек, Орландо раз­ви­вал­ся как по­пу­ляр­ный ку­рорт, центр жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва (так называемый Зе­мель­ный бум), ко­нец ко­то­ро­му по­ло­жи­ли се­рия мощ­ных ура­га­нов и Ве­ли­кая де­прес­сия 1929-1933 годов. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны на тер­ри­то­рии Орландо на­ча­ла дей­ст­во­вать ба­за ВВС США «Пайн­касл» (с 1958 года «Мак-Кой»; за­кры­та в 1975 году). От­кры­тие в 1950 году на мы­се Ка­на­ве­рал стар­то­во­го ком­плек­са НАСА сти­му­ли­ро­ва­ло раз­ви­тие в Орландо вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных про­из­водств [за­вод авиа­ра­кет­но-кос­мической ком­па­нии «Martin Marietta» (с 1995 года «Lock­heed Martin Corporation»), от­кры­тый в 1956 году, и других]. В 1962 году по­стро­ен аэ­ро­порт Ор­лан­до-Джет­порт (пред­ше­ст­вен­ник ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та Ор­лан­до, вклю­ча­ет ин­фра­струк­ту­ру бывшей ба­зы «Мак-Кой»). В 1971 году близ го­ро­да от­крыт пер­вый парк раз­вле­че­ний «Walt Disney World Resort», в по­сле­дую­щем ин­ду­ст­рия раз­вле­че­ний ста­ла основным ис­точ­ни­ком до­хо­дов городского бюд­же­та. В 1960 и 2004 годах по­стра­дал от мощ­ных ура­га­нов.

Ис­то­рический центр Орландо (так называемый Ста­рый Ор­лан­до) на­хо­дит­ся в рай­оне улицы Черч-стрит, ме­ж­ду Ориндж-аве­ню и Гар­ленд- аве­ню, общественный центр (рай­оны «Лейк Ио­ла Хайтс» и «Торн­тон Парк») - во­круг озера Ио­ла. Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты за­строй­ки конца XIX - начала XX веков, вклю­чаю­щие ка­то­лический со­бор Сент-Джеймс (1891; пе­ре­стро­ен в 1952 году; ар­хитектурное бю­ро «Kurz & Allison’s Art Studio»), гос­ти­ни­цу «Вай­о­минг» (1905), железнодорожный во­кзал (1926), ста­рое зда­ние су­деб­ной па­ла­ты в сти­ле бо­зар (1927, ар­хи­тек­то­ры М.С. Кинг, Дж.Б. Кинг). Об­лик го­ро­да оп­ре­де­ля­ют по­строй­ки 2-й половины XX - начала XXI веков, в том числе вы­сот­ные: гос­ти­ни­ца «Пи­бо­ди Ор­лан­до» (1986, ар­хитектурное бю­ро «Nichols Brosch Sandoval & Associates»; рас­ши­ре­на в 2009-2010 годах, ар­хитектурное бю­ро «Associated Consulting International» и «SCA Design Group»), «SunTrust Cen­ter» (1988, ар­хитектурное бю­ро «Skidmore, Owings & Merrill»; са­мое вы­со­кое со­ору­же­ние Орландо, 134 м), су­деб­ная па­ла­та округа Ориндж (1997, ар­хитектурное бю­ро «HLM De­sign»; все - в рус­ле по­стмо­дер­низ­ма) и другие.

Орландо - круп­ный ре­гио­наль­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. На­учный центр Орландо (1955). Сре­ди ву­зов - Университет Центральной Фло­ри­ды (1963; современное название с 1978 года); кам­пу­сы: Ме­ж­ду­народной ака­де­мии ди­зай­на и тех­но­ло­гии (2000), Университета «Фулл Сайл», Университета Кай­зе­ра, Университета Уэб­сте­ра и других; кол­ледж «Рол­линс» и другие. Пуб­лич­ная библиотека. Му­зеи: ху­дожественный (1924), Ре­гио­наль­ный ис­то­рический центр округа Ориндж (1957), американского искусства «Мен­нел­ло» (1998). Те­ат­ры: ба­ле­та Центральной Фло­ри­ды, Шек­спи­ра (в пар­ке «Лох-Хей­вен»), ре­пер­ту­ар­ный, «Мэд Коу», «Айс­ха­ус» и другие. Цен­тры ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств: «Боб Карр» (1926), «Фил­липс» (2012). Ме­ж­ду­народный кон­курс ба­лет­но­го искусства (еже­год­но с 2007 года); Ме­ж­ду­народный те­ат­раль­ный фес­ти­валь «Фриндж» (в пар­ке «Лох-Хей­вен», вес­на), ре­гио­наль­ный ки­но­фес­ти­валь «Фло­ри­да филм фес­ти­вал» (про­во­дит­ся в не­сколь­ких го­ро­дах Фло­ри­ды), городской фес­ти­валь латинской куль­ту­ры (ок­тябрь).

Круп­ный спор­тив­ный центр. Профессиональные клу­бы: бас­кет­боль­ный «Ор­лан­до Мэд­жик» при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на аре­не «Ам­вей Сен­тер» (2010; до 20 тысяч мест); фут­боль­ный «Ор­лан­до Си­ти»; по американскому фут­бо­лу «Ор­лан­до Пре­да­торс» - 2-крат­ный чем­пи­он Американской фут­боль­ной ли­ги (1998, 2000) и другие. Круп­ней­ший ста­ди­он «Сит­рес Бо­ул» (1936; до 70 тысяч мест), кры­тый спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­ный ком­плекс: «Си-Эф-И Аре­на» (1991, пе­ре­стро­ен в 2007 году; до 10 тысяч мест; при Университете Центральной Фло­ри­ды). Со­рев­но­ва­ния по голь­фу про­во­дит «Бей Хилл Клаб энд Лодж» (с 1974 года).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Боль­шо­го Ор­лан­до - сфе­ра ус­луг (91,5% за­ня­тых, 2010), главным образом ин­ду­ст­рия от­ды­ха, раз­вле­че­ний, ту­ри­стический биз­нес и свя­зан­ные с ним гос­ти­нич­ное и рес­то­ран­ное де­ло. В 2012 году Орландо по­се­ти­ли 53 миллиона ту­ри­стов, в том числе 3,8 миллиона ино­стран­ных. Сре­ди главных ту­ри­стических объ­ек­тов - пар­ки раз­вле­че­ний: «Walt Dis­ney World Resort» (1971-1998 годы; в 34 км к юго-за­па­ду от цен­тра Орландо, свя­зан с го­ро­дом мо­но­рель­со­вой до­ро­гой; самый по­пу­ляр­ный в стра­не - 17 миллионов по­се­ще­ний в 2010 году), «Universal Orlando Resort» (1990-1999 годы; в 10 км к юго-за­па­ду; 5,9 миллионов по­се­ще­ний в 2010 году) и «SeaWorld Orlando» (1973; в 15 км к юго-за­па­ду; 5,1 миллионов по­се­ще­ний в 2010 году). Орландо не­офи­ци­аль­но на­зы­ва­ют «Гол­ли­ву­дом Вос­то­ка США», здесь раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ры ря­да ки­но­сту­дий («A-Match Pictures», «Angel Media Studios» и других; про­из­во­дит­ся боль­шое ко­ли­че­ст­во те­ле­ви­зи­он­ных филь­мов, шоу), а так­же ком­па­ний - раз­ра­бот­чи­ков ин­те­рак­тив­ных игр («Ele­ctronic Arts», «Madden NFL», «NCAA Football series» и другие), од­но­го из ве­дущих в ми­ре опе­ра­то­ров рес­то­ран­но­го биз­не­са «Darden Restaurants». Вы­ста­воч­ный центр «Oran­ge County Convention Center» (OCCC; ре­кон­ст­рук­ция в 2004 году) - один из круп­ней­ших в США (об­щая площадь 650 тысяч м2, в том числе вы­ста­воч­ная 200 тысяч м2; 2-е ме­сто в стра­не по­сле чи­каг­ско­го «McCormick Place»).

Орландо - важ­ный центр НИОКР и тех­нико-вне­дрен­че­ской дея­тель­но­сти, ори­ен­ти­ро­ван­ных главным образом на ис­поль­зо­ва­ние в во­енно-промышленном ком­плек­се. Центральный научно-исследовательский парк Фло­ри­ды (при Университете Центральной Фло­ри­ды; за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но свыше 120 вен­чур­ных ком­па­ний; за­ня­то свыше. 8,5 тысяч человек) осу­ще­ст­в­ля­ет ин­но­вационные про­ек­ты для су­хо­пут­ных войск, ВВС, ВМФ, морской пе­хо­ты и бе­ре­го­вой ох­ра­ны ар­мии США. В пре­де­лах Боль­шо­го Ор­лан­до ба­зи­руют­ся про­ект­но-ис­сле­до­ва­тель­ские ла­бо­ра­то­рии свыше 150 ком­па­ний (в том числе «Lock­heed Martin», «Boeing», «General Dynamics», «Raytheon», «Ge­neral Elect­ric», «Hewlett-Packard», «Ve­ritas/Sea­ga­te», «Harris Corporation», «Age­re Sys­tems», «Westinghouse Electric Com­pany», AT&T, «Northrop Grum­man», германской «Siemens», японской«Mitsu­bishi Po­wer Systems»), ве­ду­щие раз­ра­бот­ки в об­лас­ти авиа­ра­кет­но-кос­мических, ин­фор­мационных, транс­порт­ных, ава­рий­но-спа­са­тель­ных, медицинских, био­ло­ги­че­ских, сельскохозяйственных и других тех­но­ло­гий. Для Боль­шо­го Ор­лан­до ха­рак­тер­на са­мая вы­со­кая в стра­не кон­центра­ция уч­ре­ж­де­ний по под­го­тов­ке лёт­но­го со­ста­ва и кад­ров по об­слу­жи­ва­нию во­енных объ­ек­тов. Сре­ди ве­ду­щих про­филь­ных уч­ре­ж­де­ний - Ака­де­мия «Дел­та Кон­нек­шен», Авиационный университет Эм­бри - Ридл, Национальный тре­на­жёр­ный центр, Центр ис­сле­до­ва­ний, раз­ра­бо­ток и инженерного ко­ман­до­ва­ния ар­мии США, Центр тех­нической под­го­тов­ки ар­мии США (STTC), Учеб­ный центр под­го­тов­ки кад­ров во­енно-морской авиа­ции, Центр под­го­тов­ки ин­же­не­ров для ядер­ных объ­ек­тов ВМФ США, Центр профессиональной под­го­тов­ки пи­ло­тов «FlightSafety International» и другие. К вос­то­ку от го­ро­да рас­по­ло­же­ны стан­ция ВВС США на мы­се Ка­на­ве­рал (с Кос­мическим цен­тром имени Дж. Кен­не­ди) и ба­за ВВС США «Пат­рик», зна­чительная часть пер­со­на­ла ко­то­рых про­жи­ва­ет в при­го­ро­дах Орландо. Важ­ную роль иг­ра­ют транс­порт­но-ло­ги­стические ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля. Боль­шой Ор­лан­до - круп­ный склад­ской (об­щая пло­щадь по­ме­ще­ний 67,9 миллионов м2) и рас­пре­де­лительный центр ком­па­ний «Kraft Foods», «Circuit City Sto­res», «Whirlpool» и другие.

В строи­тель­ст­ве за­ня­то 4,8% ра­бо­тающих, в об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности - 3,7%. Круп­ней­шее промышленное пред­при­ятие Боль­шо­го Ор­лан­до - за­вод ком­па­нии «Lo­ckheed Martin» (к юго-за­па­ду от цен­тра Орландо; про­изводство ра­кет­ных сис­тем и авиационной тех­ни­ки). Вы­пуск мик­ро­элек­трон­ных ком­по­нен­тов (штаб-квар­ти­ра и про­из­водственное под­раз­де­ле­ние ком­па­нии «Advanced Micro Devices»), ла­зер­ной тех­ни­ки, си­ло­вых ус­та­но­вок, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, пла­ст­масс, кос­ме­тических пре­па­ра­тов, средств лич­ной ги­гие­ны, строй­ма­те­риа­лов и про­дук­тов пи­та­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)