ОРЛАНДО
ОРЛАНДО - город на юге США, в центральной части штата Флорида.
Один из самых быстрорастущих городов страны, население 251,4 тысяч человек (2013; 185,9 тысяч человек в 2000 году), в том числе 28,1% - афроамериканцы, 25,4% - выходцы из стран Латинской Америки, главным образом из Пуэрто-Рико, Ямайки и других стран Вест-Индии. Вместе с пригородами образует метрополитенский ареал (Большой Орландо) с населением около 2,3 миллионов человек (третий по числу жителей во Флориде после городских агломераций Майами и Тампы). Расположен на заболоченной низменности, среди многочисленных карстовых озёр (Иола, Апопка, Монро, Джессуп, Тохопикалига, Восточная Тохопикалига и другие), в 68 км к западу от побережья Атлантического океана и в 80 км от мыса Канаверал. Узел автомобильных дорог; железнодорожная станция на магистрали Джэксонвилл - Тампа. Международные аэропорты: Орландо (в 14 км к юго-востоку от центра Орландо) и Орландо-Санфорд (в 27 км к северо-востоку).
До прихода европейцев на территории будущего Орландо проживали индейские племена тимукуа и семинолов. В ходе 2-й семинольской войны (1835-1842 годы) здесь появился американский сторожевой пост - Форт- Гатлин (Fort Gatlin; 1837-1848 годы; сохранились его руины), в 1842/1843 годах близ него возникло поселение Джерниган (Jernigan; названо в честь местного шерифа). В 1857 году переименовано в Орландо (точные сведения об этимологии названия отсутствуют). До середины XIX века основа экономики Орландо - хлопководство и овцеводство; понёс значительные убытки в результате экономической блокады Юга во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов; возродился во время Реконструкции Юга США. С 1870-х годов центр плантаций цитрусовых (после «Великих холодов» зимы 1894-1895 годов перенесены в Южную Флориду). В 1880 году соединён железной дорогой со Санфордом. Город с 1885 года. В 1900-1920-х годов численность населения превысила 10 тысяч человек, Орландо развивался как популярный курорт, центр жилищного строительства (так называемый Земельный бум), конец которому положили серия мощных ураганов и Великая депрессия 1929-1933 годов. В годы 2-й мировой войны на территории Орландо начала действовать база ВВС США «Пайнкасл» (с 1958 года «Мак-Кой»; закрыта в 1975 году). Открытие в 1950 году на мысе Канаверал стартового комплекса НАСА стимулировало развитие в Орландо высокотехнологичных производств [завод авиаракетно-космической компании «Martin Marietta» (с 1995 года «Lockheed Martin Corporation»), открытый в 1956 году, и других]. В 1962 году построен аэропорт Орландо-Джетпорт (предшественник международного аэропорта Орландо, включает инфраструктуру бывшей базы «Мак-Кой»). В 1971 году близ города открыт первый парк развлечений «Walt Disney World Resort», в последующем индустрия развлечений стала основным источником доходов городского бюджета. В 1960 и 2004 годах пострадал от мощных ураганов.
Исторический центр Орландо (так называемый Старый Орландо) находится в районе улицы Черч-стрит, между Ориндж-авеню и Гарленд- авеню, общественный центр (районы «Лейк Иола Хайтс» и «Торнтон Парк») - вокруг озера Иола. Сохранились фрагменты застройки конца XIX - начала XX веков, включающие католический собор Сент-Джеймс (1891; перестроен в 1952 году; архитектурное бюро «Kurz & Allison’s Art Studio»), гостиницу «Вайоминг» (1905), железнодорожный вокзал (1926), старое здание судебной палаты в стиле бозар (1927, архитекторы М.С. Кинг, Дж.Б. Кинг). Облик города определяют постройки 2-й половины XX - начала XXI веков, в том числе высотные: гостиница «Пибоди Орландо» (1986, архитектурное бюро «Nichols Brosch Sandoval & Associates»; расширена в 2009-2010 годах, архитектурное бюро «Associated Consulting International» и «SCA Design Group»), «SunTrust Center» (1988, архитектурное бюро «Skidmore, Owings & Merrill»; самое высокое сооружение Орландо, 134 м), судебная палата округа Ориндж (1997, архитектурное бюро «HLM Design»; все - в русле постмодернизма) и другие.
Орландо - крупный региональный центр науки, образования и культуры. Научный центр Орландо (1955). Среди вузов - Университет Центральной Флориды (1963; современное название с 1978 года); кампусы: Международной академии дизайна и технологии (2000), Университета «Фулл Сайл», Университета Кайзера, Университета Уэбстера и других; колледж «Роллинс» и другие. Публичная библиотека. Музеи: художественный (1924), Региональный исторический центр округа Ориндж (1957), американского искусства «Меннелло» (1998). Театры: балета Центральной Флориды, Шекспира (в парке «Лох-Хейвен»), репертуарный, «Мэд Коу», «Айсхаус» и другие. Центры исполнительских искусств: «Боб Карр» (1926), «Филлипс» (2012). Международный конкурс балетного искусства (ежегодно с 2007 года); Международный театральный фестиваль «Фриндж» (в парке «Лох-Хейвен», весна), региональный кинофестиваль «Флорида филм фестивал» (проводится в нескольких городах Флориды), городской фестиваль латинской культуры (октябрь).
Крупный спортивный центр. Профессиональные клубы: баскетбольный «Орландо Мэджик» принимает соперников на арене «Амвей Сентер» (2010; до 20 тысяч мест); футбольный «Орландо Сити»; по американскому футболу «Орландо Предаторс» - 2-кратный чемпион Американской футбольной лиги (1998, 2000) и другие. Крупнейший стадион «Ситрес Боул» (1936; до 70 тысяч мест), крытый спортивно-развлекательный комплекс: «Си-Эф-И Арена» (1991, перестроен в 2007 году; до 10 тысяч мест; при Университете Центральной Флориды). Соревнования по гольфу проводит «Бей Хилл Клаб энд Лодж» (с 1974 года).
Основа экономики Большого Орландо - сфера услуг (91,5% занятых, 2010), главным образом индустрия отдыха, развлечений, туристический бизнес и связанные с ним гостиничное и ресторанное дело. В 2012 году Орландо посетили 53 миллиона туристов, в том числе 3,8 миллиона иностранных. Среди главных туристических объектов - парки развлечений: «Walt Disney World Resort» (1971-1998 годы; в 34 км к юго-западу от центра Орландо, связан с городом монорельсовой дорогой; самый популярный в стране - 17 миллионов посещений в 2010 году), «Universal Orlando Resort» (1990-1999 годы; в 10 км к юго-западу; 5,9 миллионов посещений в 2010 году) и «SeaWorld Orlando» (1973; в 15 км к юго-западу; 5,1 миллионов посещений в 2010 году). Орландо неофициально называют «Голливудом Востока США», здесь размещаются штаб-квартиры ряда киностудий («A-Match Pictures», «Angel Media Studios» и других; производится большое количество телевизионных фильмов, шоу), а также компаний - разработчиков интерактивных игр («Electronic Arts», «Madden NFL», «NCAA Football series» и другие), одного из ведущих в мире операторов ресторанного бизнеса «Darden Restaurants». Выставочный центр «Orange County Convention Center» (OCCC; реконструкция в 2004 году) - один из крупнейших в США (общая площадь 650 тысяч м2, в том числе выставочная 200 тысяч м2; 2-е место в стране после чикагского «McCormick Place»).
Орландо - важный центр НИОКР и технико-внедренческой деятельности, ориентированных главным образом на использование в военно-промышленном комплексе. Центральный научно-исследовательский парк Флориды (при Университете Центральной Флориды; зарегистрировано свыше 120 венчурных компаний; занято свыше. 8,5 тысяч человек) осуществляет инновационные проекты для сухопутных войск, ВВС, ВМФ, морской пехоты и береговой охраны армии США. В пределах Большого Орландо базируются проектно-исследовательские лаборатории свыше 150 компаний (в том числе «Lockheed Martin», «Boeing», «General Dynamics», «Raytheon», «General Electric», «Hewlett-Packard», «Veritas/Seagate», «Harris Corporation», «Agere Systems», «Westinghouse Electric Company», AT&T, «Northrop Grumman», германской «Siemens», японской«Mitsubishi Power Systems»), ведущие разработки в области авиаракетно-космических, информационных, транспортных, аварийно-спасательных, медицинских, биологических, сельскохозяйственных и других технологий. Для Большого Орландо характерна самая высокая в стране концентрация учреждений по подготовке лётного состава и кадров по обслуживанию военных объектов. Среди ведущих профильных учреждений - Академия «Делта Коннекшен», Авиационный университет Эмбри - Ридл, Национальный тренажёрный центр, Центр исследований, разработок и инженерного командования армии США, Центр технической подготовки армии США (STTC), Учебный центр подготовки кадров военно-морской авиации, Центр подготовки инженеров для ядерных объектов ВМФ США, Центр профессиональной подготовки пилотов «FlightSafety International» и другие. К востоку от города расположены станция ВВС США на мысе Канаверал (с Космическим центром имени Дж. Кеннеди) и база ВВС США «Патрик», значительная часть персонала которых проживает в пригородах Орландо. Важную роль играют транспортно-логистические услуги, оптовая и розничная торговля. Большой Орландо - крупный складской (общая площадь помещений 67,9 миллионов м2) и распределительный центр компаний «Kraft Foods», «Circuit City Stores», «Whirlpool» и другие.
В строительстве занято 4,8% работающих, в обрабатывающей промышленности - 3,7%. Крупнейшее промышленное предприятие Большого Орландо - завод компании «Lockheed Martin» (к юго-западу от центра Орландо; производство ракетных систем и авиационной техники). Выпуск микроэлектронных компонентов (штаб-квартира и производственное подразделение компании «Advanced Micro Devices»), лазерной техники, силовых установок, металлоконструкций, пластмасс, косметических препаратов, средств личной гигиены, стройматериалов и продуктов питания.