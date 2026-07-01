ОРКЕСТРИОН
ОРКЕСТРИОН (нем. Orchestrion) - vеханический музыкальный инструмент, воспроизводящий музыку в оркестровом звучании.
Представляет собой комбинацию нескольких механических инструментов, воспроизводящих разные оркестровые тембры; его основу обычно составляет механический орган. Инструменты такого рода распространились с начала XIX века в Германии, Австрии, Англии, Чехии, Бельгии, Нидерландах и других странах Европы, затем в США. Ранняя разновидность - пангармоникон И.Н. Мельцеля (публично продемонстрирован в Вене в 1804 году; не сохранился).
Оркестрион был известен и в России: в 1801 году в Санкт-Петербурге австрийским мастером И.Г. Штрассером был построен инструмент под названием «механический оркестр». К наиболее совершенным разновидностям Оркестриона принадлежит компониум нидерландского мастера Д.Н. Винкеля (1821): инструмент «импровизировал» вариации на заданную тему (хранится в Музее музыкальных инструментов Брюссельской консерватории). Производителями Оркестрионов были в основном органные фабрики (среди них - «M. Welte & Söhne», Германия). В XIX веке разные по размерам, звуковым характеристикам и внешнему оформлению Оркестрионы использовались в бальных залах, гостиных, успешно заменяя собой танцевальные оркестры. Оркестрион сохранялся в музыкальном быту в XX веке.