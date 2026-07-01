ОРКЕСТРИОН

ОРКЕСТРИОН (нем. Orchestrion) - vеханический музыкальный инструмент, воспроизводящий музыку в оркестровом звучании.

Пред­став­ля­ет со­бой ком­би­на­цию не­сколь­ких ме­ха­нических ин­ст­ру­мен­тов, вос­про­из­во­дя­щих раз­ные ор­ке­ст­ро­вые тем­бры; его ос­но­ву обыч­но со­став­ля­ет ме­ха­нический ор­ган . Ин­ст­ру­мен­ты та­ко­го ро­да рас­про­стра­ни­лись с начала XIX века в Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Анг­лии, Че­хии, Бель­гии, Ни­дер­лан­дах и других стра­нах Ев­ро­пы, за­тем в США. Ран­няя раз­но­вид­ность - пан­гар­мо­ни­кон И.Н. Мель­це­ля (пуб­лич­но про­де­мон­ст­ри­ро­ван в Ве­не в 1804 году; не сохранился).

Оркестрион был из­вес­тен и в Рос­сии: в 1801 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге австрийским мас­те­ром И.Г. Штрас­се­ром был по­стро­ен ин­ст­ру­мент под названием «ме­ха­ни­че­ский ор­кестр». К наи­бо­лее со­вер­шен­ным раз­но­вид­но­стям Оркестриона при­над­ле­жит ком­по­ни­ум ни­дерландского мас­те­ра Д.Н. Вин­ке­ля (1821): ин­ст­ру­мент «им­про­ви­зи­ро­вал» ва­риа­ции на за­дан­ную те­му (хра­нит­ся в Му­зее музыкальных ин­ст­ру­мен­тов Брюс­сель­ской консерватории). Про­из­во­ди­те­ля­ми Оркестрионов бы­ли в основном ор­ган­ные фаб­ри­ки (сре­ди них - «M. Welte & Söh­ne», Гер­ма­ния ). В XIX веке раз­ные по раз­ме­рам, зву­ко­вым ха­рак­те­ри­сти­кам и внеш­не­му оформ­ле­нию Оркестрионы ис­поль­зо­ва­лись в баль­ных за­лах, гос­ти­ных, ус­пеш­но за­ме­няя со­бой тан­це­валь­ные ор­ке­ст­ры. Оркестрион со­хра­нял­ся в музыкальном бы­ту в XX веке.

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